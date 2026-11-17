Rocking Star Yash: రామాయణం తో రాకింగ్ స్టార్ యశ్ కు బిగ్ ఆఫర్ ?
కన్నడ స్టార్ యశ్ కథానాయకుడిగా నటిస్తుండగా వచ్చిన ఆఫర్ కె.జి.ఎఫ్.. ఈ సినిమా రెండు భాగాలుగా విడుదలైన యూత్ లో సంచలనం కలిగించింది. అందులో రక్తపాతం ఎక్కువగా వుండడంతో సభ్యసమాజానికి ఏమి చెప్పదలచుకున్నాడనే విమర్శలు కూడా వినిపించాయి. అయితే ఆ సినిమా తర్వాత గేప్ తీసుకుని చేసిన టాక్సిక్ సినిమా డిజాస్టర్ గా నిలిచింది. అందులో నయనతార సోదరిగా నటించింది. మిగిలిన ముగ్గురు నాయికలు గ్లామర్ కే పరిమితం అయ్యారు.
Rocking Star Yash and Ranveer sigh poster
ఇక, ఆ తర్వాత బాలీవుడ్ లో రామాయణం చేశాక ఒక్కసారిగా ఆయన కెరీర్ మరో మైలురాయిలా నిలిచిందని తెలుస్తోంది. ఈ సినిమా వెయ్యికోట్ల క్లబ్ లో చేరిపోయింది. ఉత్తరాదిలో బాగా ఆడుతున్న ఈ సినిమాకు దక్ణిణాదిలో అంతాగా ఆదరన లేదు. రామక్రిష్ణ మిషన్, ఇస్కాన్ వంటి సంస్థల పెద్దలు ఈ సినిమాపై రామాయణం కాదు రావణాయం అంటూ తమ శిష్యులకు చర్చ గోష్టిలో చెబుతున్నారు.
ఏది ఏమైనా యశ్ చేసిన రావణుడి పాత్రకు మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టింది. ఈ సినిమా తర్వాత యశ్ తో బాలీవుడ్ లో మరో క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ చేసేందుకు ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ సన్నాహాలు చేస్తుందని టాక్ వినిపిస్తోంది. చంద్రగుప్తమౌర్య అనే భారీ చారిత్రక ఇతిహాస చిత్రంలో పనిచేయబోతున్నారనే వార్త వినిపిస్తోంది.
ఇందులో రణవీర్ సింగ్ చాణుక్యుడిగా కనిపిస్తాడని, దర్శకుడు ఆదిత్య ధార్ దీనికి నేత్రుత్వం వహిస్తాడని వార్త వినిపిస్తోంది. ఒకవేళ ఈ కలయిక నిజంగా జరిగితే, బాక్సాఫీస్ వద్ద అద్భుతమైన సందడిని అభిమానులు చూడవచ్చు.
ఇక, చంద్రగుప్త మౌర్యుడు మౌర్య సామ్రాజ్య స్థాపకుడు. ఆయన తన తల్లి ముర పేరు మీదుగా మౌర్య సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించాడు. చంద్రగుప్త మౌర్యుడు భారతదేశం మొత్తం ఒక రాజ్యంగా పరిపాలించడంలో సఫలీకృతుడైనాడు. చంద్ర గుప్తుడు మొట్ట మొదటిసారిగా భారతదేశమంతటినీ ఏకం చేసి నిజమైన చక్రవర్తి అనిపించుకున్నాడు. కనుక దీనికి కేంద్రప్రభుత్వం నుంచి కూడా మద్దతు వుంటుందని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.