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  4. A boy studying at a women's college? What does the haiku say?
Written By దేవీ దేవీ
Last Updated : Wednesday, 7 October 2026 (12:57 IST)

haiku: ఉమెన్స్ కాలేజీలో అబ్బాయి చదవడమా? హైకూ లో చెప్పిందేమిటి?

Eagan, Sridevi
Written By: దేవీ
Updated: Wed, 7 Oct 2026 (12:57 IST)
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Eagan, Sridevi
అమ్మాయిల కాలేజ్‌లో అబ్బాయి జాయిన్ అవ్వడం, కాలేజ్ మొత్తానికి ఒకే అబ్బాయి ఉండటం అనే విచిత్ర పరిస్థితులను చూపిస్తూ హైకూ అనే తమిళ చిత్రం రూపొందుతోంది. కాగా, తెలుగు ట్రైలర్ ను నేడు విడుదల చేశారు. కోర్ట్ ఫేమ్  ప్రేమించే అబ్బాయిగా ప్రధాన పాత్రల్లో విజన్ సినిమా హౌస్ బ్యానర్‌పై డా. డి. అరుళానందు, మాథ్యూ అరుళానందు నిర్మించిన రొమాంటిక్, లవ్ ఎంటర్‌టైనర్. ’.  యువరాజ్ చిన్నసామి రచన, దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘హైకూ’ చిత్రానికి   హరి హరన్ రామ్ అదనపు స్క్రీన్‌ప్లే అందించారు.
 
ట్రైలర్ లో.. స్నేహం, ప్రేమ అనే ఎమోషన్స్‌ని చూపించారు. ఇక కాలేజ్ లైఫ్, జాబ్ లైఫ్‌లో ఉన్న లవ్ స్టోరీతో కథలోని సంఘర్షణను అందంగా తెరకెక్కించారు. ట్రైలర్ చివర్లో వచ్చే ‘ఒక అమ్మాయిని లవ్ చేస్తున్నప్పుడు.. బాగా చూసుకోవాలి.. వన్స్ తను వదిలేసి వెళ్లిపోవాలని డిసైడ్ అయితే కాళ్లు పట్టుకుని బతిమిలాడినా ఉపయోగం ఉండదు’ డైలాగ్‌తో ‘హైకూ’ కథ సారాంశాన్ని చెప్పేశారు.
 
‘హైకూ’ ఓ అందమైన ప్రేమ కథగా ప్రేక్షకుల్ని ఆకట్టుకునేందుకు ఆడియెన్స్ ముందుకు రాబోతోందని ఈ ట్రైలర్ చెబుతోంది. మ్యూజిక్ ఎంతో సూథింగ్‌గా ఉండగా.. విజువల్స్ మనసుని హత్తుకునేలా ఉన్నాయి. ఫ్యామిలీ, యూత్ ఆడియెన్స్‌కి నచ్చే అందమైన ప్రేమ కథా చిత్రంగా ‘హైకూ’ అక్టోబర్ 23న గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ కాబోతోంది.
 
‘హైకూ’ షూటింగ్ పూర్తికాకముందే ఈ సినిమా డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ హక్కులను నెట్‌ఫ్లిక్స్ సొంతం చేసుకుంది. సినిమాకు ఉన్న ఫ్రెష్ స్టోరీ, ప్రత్యేకమైన ప్రజెంటేషన్ నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ను ఆకట్టుకోవడంతో ఫ్యాన్సీ రేటుకు డిజిటల్ రైట్స్‌ను దక్కించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
 
‘హైకూ’ సినిమాకి ప్రియేష్ గురుస్వామి కెమెరామెన్‌గా, శక్తి ప్రణేష్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహించారు. సిద్ధు కుమార్ సంగీత దర్శకుడిగా, ప్రేమ్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్‌గా పని చేశారు. రొమాంటిక్ ప్రపంచాన్ని అందమైన విజువల్స్‌తో పరిచయం చేసేందుకు‘హైకూ’ సినిమా 2026 అక్టోబర్ 23న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో రిలీజ్‌ కానుంది.
About Writer
దేవీ
దేవీ (మురళీకృష్ణ)  నిక్‌నేమ్- శక్తిమాన్ సినిమా రంగంలో దాదాపు 26 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. కళారంగంపై ఇంట్రెస్టుతో రిపోర్టర్‌గా కెరీర్ మొదలైంది. అలా చేస్తూనే విజయవాడలో రంగస్థలంపై నాటకాల్లో పాత్రలు పోషించారు. అలా ఆర్టిస్టుగా.. పలు సినిమాలు, సీరియల్స్‌లో సైతం నటించారు. స్క్రిప్ట్ వర్క్‌లో కూడా కొద్దికాలం చేశారు. అలా ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో సినిమా పేజీ న్యూస్ రిపోర్టర్‌గా తనతోనే ఆరంభం అయింది. అలా చేస్తుండగానే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో ఇంటర్వ్యూ చేశాక...... మరింత చదవండి
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bad cholesterol, చెడు కొవ్వు కరిగించే పదార్థాలు

bad cholesterol, చెడు కొవ్వు కరిగించే పదార్థాలుచెడు కొలెస్ట్రాల్, బెల్లీ ఫ్యాట్‌లు అంద‌రినీ వేధించే స‌మ‌స్యలవుతున్నాయి. శ‌రీరంలో కొవ్వు పేరుకుపోవ‌డానికి కార‌ణ‌మ‌య్యే ఆహార‌ప‌దార్థాల గురించి తెలుసుకుంటే బ‌రువు పెర‌గ‌కుండా కొలెస్ట్రాల్‌కి దూరంగా ఉండ‌వ‌చ్చు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. యాపిల్, గ్రేప్స్, స్ట్రాబెర్రీ, సిట్రస్ వంటి పండ్లు తీసుకుంటే శ‌రీరంలో చెడు కొవ్వు స్థాయిలు త‌గ్గుతాయి. ఓట్స్ తింటుంటే అందులోని ఫైబర్ శరీర కొవ్వును తగ్గించడంలో చాలా శక్తివంతంగా పని చేస్తుంది. అవకాడో తీసుకోవ‌డం వ‌లన శరీరంలో మంచి కొవ్వు పదార్థాలను పెంచి, చెడు కొవ్వు పదార్థాలను తగ్గిస్తాయి.