Naga Chaitanya :మైథికల్ థ్రిల్లర్ నాగ చైతన్య వృషకర్మ సరికొత్త అడ్వెంచర్ పోస్టర్
Naga Chaitanya's vrushakarma latest poster
నాగ చైతన్య, మీనాక్షి చౌదరి, స్పర్ష్ శ్రీవాస్తవ ప్రధాన తారాగణంగా వృషకర్మ రూపొందుతోంది. నేడు సరికొత్త అడ్వెంచర్ పోస్టర్ చిత్ర యూనిట్ విడుదలచేసింది. అనంతరం డిసెంబర్ 4న థియేటర్లలో రిలీజ్ కానున్నదని తెలియజేసింది. కార్తీక్ దండు దర్శకత్వంలో ఎస్విసిసి, సుకుమార్ రైటింగ్స్ నిర్మిస్తున్న చిత్రమిది. బాపినీడు ఈ చిత్రాన్ని సమర్పిస్తున్నారు. మైథాలజీ, మిస్టరీ, థ్రిల్లర్ అంశాలను ఎవరూ టచ్ చేయని ఒక సరికొత్త నేపథ్యంలో ఈ సినిమాను భారీ స్థాయిలో తెరకెక్కిస్తున్నారు.
సినిమా విడుదలకు 50 రోజుల కౌంట్డౌన్ను పురస్కరించుకుని మేకర్స్ సరికొత్త పోస్టర్ను విడుదల చేశారు. ఈ పోస్టర్లో నాగ చైతన్య స్టైలిష్గా, యాక్షన్ అవతార్లో కనిపిస్తున్నారు. పదునైన లోహపు అంచు ఉన్న తాడు ఆయుధాన్ని చేతబట్టి ఉన్న ఆయన చుట్టూ దుమ్ము మేఘాలు, గాల్లో ఎగురుతున్న రాళ్లు, తుఫాను వాతావరణంతో కూడిన ప్రకృతి దృశ్యాలు కనిపిస్తున్నాయి.
ఇంటెన్స్ , యాక్షన్ లుక్ లో నాగ చైతన్య ఆకట్టుకుంటున్నారు. పురాణాలు, సస్పెన్స్, యాక్షన్తో కూడిన ఈ సినిమా అడ్వెంచర్, మిస్టరీతో నిండిన ప్రపంచాన్ని పోస్టర్ ద్వారా పరిచయం చేస్తున్నారు. ఈ పాత్ర కోసం నాగ చైతన్య ఫిజికల్ గా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అయ్యారు. ఇప్పటికే ఆయనకు సంబంధించిన షూటింగ్ పూర్తయింది.
ఈ చిత్రానికి రాగుల్ డి హెరియన్ డీవోపీ అందిస్తుండగా, అజనీష్ బి లోక్నాథ్ సంగీతాన్ని సమకూరుస్తున్నారు. శ్రీ నాగేంద్ర తంగాల ప్రొడక్షన్ డిజైనర్, నవీన్ నూలి ఎడిటింగ్.
ప్రస్తుతం నిర్మాణ పనులు చివరి దశకు చేరుకున్నాయి. త్వరలోనే చిత్రబృందం భారీ స్థాయిలో ప్రచార కార్యక్రమాలను ప్రారంభించేందుకు సిద్ధమవుతోంది.