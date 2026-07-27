  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
  4. A campaign Jathara undertaken with the story of the Goddess, seeking the blessings of Yellamma and Pochamma
Written By దేవీ
Last Updated : Monday, 27 July 2026 (12:31 IST)

MS Raju: అమ్మ వారి కథ తో అగధ, కనుక ఎల్లమ్మ–పోచమ్మ ఆశీస్సులతో ప్రచార జాతర

Kasi Visalakshi Balusu, MS Rajua and team
Written By: దేవీ
Updated: Mon, 27 Jul 2026 (12:31 IST)
google-news
Kasi Visalakshi Balusu, MS Rajua and team
ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త రిలయన్స్ అధినేత ముకేష్ అంబానీ సతీమణి నీతా అంబానీ సైతం ప్రతి సంవత్సరం తెలంగాణ రాష్ట్రలో బల్కంపేట ఎల్లమ్మ–పోచమ్మ దేవాలయం సందర్శించి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించడం ఈ క్షేత్ర విశిష్టతకు నిదర్శనం. మా కథ కూడా అమ్మవారి బేస్ కనుక ఈరోజు అమ్మవారి దేవాలయంలో అగధ సినిమా ప్రచారం ప్రారంభించామని నిర్మాత ఎం.ఎస్ రాజు వెల్లడించారు.
 
ఇలాంటి పవిత్ర క్షేత్రంలో అమ్మవార్ల దివ్య ఆశీస్సులతో తన ప్రచార ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించింది ప్రముఖ దర్శక నిర్మాత ఎం.ఎస్. రాజు రూపొందించిన అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మక తెలుగు చిత్రం ‘అగధ’. ఈ చిత్రాన్ని శ్రీ ఆది వరాహ ప్రొడక్షన్ పతాకం పై అజయ్ కేఆర్ సమర్పణలో కాశీ విశాలాక్షి బలుసు నిర్మించారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆగస్ట్ 14, 2026న భారీ స్థాయిలో  ‘అగధ’ విడుదల కానుంది. 
 
జూలై 26, 2026 (ఆదివారం) నాడు ‘అగధ’ మూవీ టీమ్ బల్కంపేట ఎల్లమ్మ–పోచమ్మ దేవాలయాన్ని సందర్శించి, అమ్మవార్లకు సంప్రదాయబద్ధంగా బోనాలు సమర్పించింది. అనంతరం అక్కడే ‘అగధ’ చిత్ర ప్రచార కార్యక్రమాలను అధికారికంగా ప్రారంభించింది.
 
కథానాయిక కామాక్షి భాస్కర్ల ఈ బోనాల కోసం ప్రత్యేకంగా అలంకరించుకుని, భక్తి శ్రద్ధలతో అమ్మవార్ల కు బోనాలు సమర్పించారు. దర్శకులు ఎం.ఎస్. రాజు , నిర్మాత కాశీ విశాలాక్షి బలుసు, చిత్ర సమర్పకులు అజయ్ కేఆర్, ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్: ఎన్.వి.ఎన్. సుబ్బరాజు,  హీరో శ్రవణ్ రెడ్డి, తదితరులు తమ కుటుంబ సభ్యులతో సహా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. 
 
ఈ సందర్భంగా నిర్మాత కాశీ విశాలాక్షి బలుసు మాట్లాడుతూ- “ ఈ మధ్య కాలంలో ఈ తరహా డివైన్ మిస్టిక్ థ్రిల్లర్స్ లో ఒక కొత్త ఒరవడిని తీసుకొచ్చింది మా ‘అగధ’ చిత్రం. ఒక్క పోస్టర్, టీజర్ తోనే సెన్సేషన్ సృష్టించింది. ఈ సినిమా ని ఎప్పుడెప్పుడు చూద్దామా అనే ఉత్కంఠ ని ప్రేక్షకుల్లో రేకెత్తించింది. ఎంఎస్ రాజు గారు ఇంతకుముందు నిర్మాతగా తీసిన ‘ దేవి’ చిత్రం అన్ని భాషల్లోనూ, అన్ని ఏరియాల్లోనూ ఒక చరిత్ర సృష్టించింది. ఆ వైబ్స్ ఇప్పుడు ‘అగధ’ విషయంలోనూ కనిపిస్తున్నాయి. ఈ సినిమా విషయంలో ఎంఎస్ రాజు గారి కాన్ఫిడెన్స్ ప్రతి పోస్టర్ లోనూ తెలుస్తుంది. ఆగస్టు 14 న ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ స్థాయిలో విడుదలకు సిద్దమౌతున్న ‘అగధ’ పబ్లిసిటీ జాతర ఈ రోజు అమ్మవార్ల సన్నిధి లో మొదలు కావడం శుభసూచికం “ అని తెలిపారు.
 
దర్శకుడు ఎంఎస్ రాజు మాట్లాడుతూ- “ కొంత అమ్మ వారి మీద బేస్ అయిన కథ  ‘అగధ’. ఇలా అనుకోకుండా బల్కంపేట ఎల్లమ్మ–పోచమ్మ అమ్మవార్ల ఆశీస్సులతో ప్రచార జాతర ప్రారంభించుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. హైరేంజ్ బడ్జెట్ సినిమాల తరహాలోనే,  ‘అగధ’ ను కూడా గ్రాండ్ గా విడుదల చేస్తున్నాం. సినిమా ట్రైలర్ ను త్వరలో విడుదల చేస్తాం “ అని చెప్పారు. 
About Writer
దేవీ
తర్వాతి కథనం
Rishab Shetty :స్పైడర్-మ్యాన్ పాత్ర నాకు ఎంతో నేర్పింది : రిషబ్ శెట్టి

శాంతియుతంగా ఆందోళన చేస్తున్న విద్యార్థులపై దాడి చేస్తారా ? సుప్రీంకోర్టు ఆగ్రహం

శాంతియుతంగా ఆందోళన చేస్తున్న విద్యార్థులపై దాడి చేస్తారా ? సుప్రీంకోర్టు ఆగ్రహంతమ డిమాండ్ల పరిష్కారం కోసం శాంతియుతంగా ఆందోళన చేస్తున్న విద్యార్థులపై పోలీసులు విచక్షణా రహితంగా లాఠీచార్జ్, భాష్పవాయు గోళాలను ప్రయోగించడంపై సుప్రీంకోర్టు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. రాజ్యాంగం ప్రకారం శాంతియుత నిరసనలు తెలిపే హక్కు ప్రజలకు ఉంటుందని ఈ సందర్భంగా ప్రధాన న్యాయమూర్తి సూర్యకాంత్ అభిప్రాయపడ్డారు.

APJ Abdul Kalam: ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం వర్ధంతి ఏపీ సీఎం నివాళులు

APJ Abdul Kalam: ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం వర్ధంతి ఏపీ సీఎం నివాళులుఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, వైఎస్‌ఆర్‌సీపీ అధ్యక్షుడు వై.ఎస్. జగన్ మోహన్ రెడ్డి సోమవారం నాడు మాజీ రాష్ట్రపతి ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం వర్ధంతి సందర్భంగా ఆయనకు నివాళులు అర్పించారు. దేశ శాస్త్రీయ, సాంకేతిక పురోగతికి కలాం అందించిన అపారమైన సేవలను, తద్వారా ఆయన పొందిన మిస్సైల్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా అనే బిరుదును గుర్తుచేసుకుంటూ ముఖ్యమంత్రి ఆయనకు నివాళులు అర్పించారు. దేశానికి అనేక శాస్త్రీయ, సాంకేతిక విజయాలను అందించడమే కాకుండా మిస్సైల్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియాగా గుర్తింపు పొందిన భారతరత్న డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం వర్ధంతి సందర్భంగా ఆయనకు నివాళులు అర్పిస్తున్నానని చంద్రబాబు ఎక్స్ వేదికగా పేర్కొన్నారు. ఆయన సరళత, నిజాయితీ, మానవీయ దృక్పథం కారణంగా కలాంను ప్రజల రాష్ట్రపతిగా ఆయన స్మరించుకున్నారు.

ఉక్రెయిన్‌కు తగిన గుణపాఠం నేర్పుతాం : ఇరాన్ హెచ్చరిక

ఉక్రెయిన్‌కు తగిన గుణపాఠం నేర్పుతాం : ఇరాన్ హెచ్చరికకాస్పియన్‌ సముద్రంలో తమ వాణిజ్య నౌకపై ఉక్రెయిన్ జరిపిన దాడిలో ఒక నావికుడు మరణించగా.. మరొకరు గాయపడినట్లు ఇరాన్ తెలిపింది. ఈ ఘటనపై టెహ్రాన్‌ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. తమ దేశ ప్రయోజనాలు, ఆస్తులను కాపాడుకునేందుకు ఎలాంటి చర్యకైనా వెనకాడబోమని స్పష్టం చేసింది. ఈ దాడికి కారణమైన ఉక్రెయిన్ తగిన పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందని హెచ్చరించింది. యుద్ధం మరింత విస్తరించకుండా ఉండాలంటే.. కీవ్‌ను కట్టడి చేయాలని ఐరోపా దేశాలను ఇరాన్‌ డిమాండ్ చేసింది.

Pregnant Woman: గర్భస్రావం ప్రక్రియ తర్వాత మహిళ మృతి

Pregnant Woman: గర్భస్రావం ప్రక్రియ తర్వాత మహిళ మృతిజనగామ జిల్లాలో జూలై 25న జరిగిన ఒక విషాదకర సంఘటనలో, గర్భస్రావం ప్రక్రియ తర్వాత తీవ్ర రక్తస్రావం కారణంగా ఒక మహిళ మరణించింది. మరణించిన మహిళను శ్రావణిగా గుర్తించారు. ఆమెను ఆమె తల్లి అబార్షన్ కోసం తీసుకెళ్లినట్లు సమాచారం. పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, శ్రావణి అప్పటికే మూడవ బిడ్డతో గర్భవతిగా ఉంది. జనగామ జిల్లా రఘునాథపల్లికి చెందిన భాస్కర్ గౌడ్, శ్రావణి దంపతులకు అప్పటికే ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు. శ్రావణి తల్లి ఒక ఆర్ఎంపీ వైద్యుడి సహాయం కోరి, ఆమెను హన్మకొండలోని ఒక ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారని, అక్కడ కడుపులోని బిడ్డ లింగాన్ని నిర్ధారించారని పోలీసులు తెలిపారు.

ఉత్తరాంధ్రకు వాయుగుండం ముప్పు - తీర ప్రాంతాలకు హైఅలెర్ట్

ఉత్తరాంధ్రకు వాయుగుండం ముప్పు - తీర ప్రాంతాలకు హైఅలెర్ట్వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం మరింత బలపడి వాయుగుండంగా మారింది. ఇది సోమవారం మధ్యాహ్నం లేదా సాయంత్రం లోపు ఒరిస్సాలోని పారాదీప్ - వెస్ట్ బెంగాల్‌లోని సాగర్ ద్వీపం మధ్య తీరం దాటే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. దీని ప్రభావంతో ఉత్తరాంధ్రలోని తీర ప్రాంతల జిల్లాల యంత్రాంగాన్ని ప్రభుత్వం అప్రమత్తం చేసింది.

ఇట్లాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే గుండె పోటు కావచ్చేమో చెక్ చేయించుకోవాలి

ఇట్లాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే గుండె పోటు కావచ్చేమో చెక్ చేయించుకోవాలిగుండె పోటుతో మరణిస్తున్నవారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. అంతా ఆరోగ్యంగా వున్నా అలా హఠాత్తుగా ఎలా చనిపోయారని కొంతమంది అనుకుంటుంటారు. కానీ గుండె పోటు వచ్చే ముందు హెచ్చరిక సంకేతాలు శరీరం ఇస్తుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. అవసరమైనంత సమయం... అంటే గంటల పాటు నిద్రపోయినా ఇంకా అలసిపోయినట్లు వుండటం గుండెలలో మంటగా, ఎసిడిటీ నిరంతరంగా కొనసాగటం ఎడమ చేయి, ఎడమ భుజం, మెడ నొప్పిగా వుండటం లో బీపీ, మత్తుగా వున్నట్లు అనిపించడం, తల తిరగడం వంటివి వుండటం కొంచెం ఆహారం తిన్న వెంటనే కడుపు నిండిపోయిన భావన కలగడం గుండెల్లో భారంగా అనిపించడం, ఏదో బరువు పెట్టినట్లు అనిపించడం.

లెమన్ గ్రాస్ టీ తాగితే 5 ప్రయోజనాలు

లెమన్ గ్రాస్ టీ తాగితే 5 ప్రయోజనాలుఈ రోజుల్లో టీలో లెమన్ గ్రాస్ వేసి తాగుతున్నారు. ఈ గడ్డిని కుండీలలో కూడా మొక్కలుగా పెంచుకోవచ్చు. దీన్ని తీసుకోవడం వల్ల చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. లెమన్ గ్రాస్ శరీరంలోని అంతర్గత అవయవాలు ఆరోగ్యంగా వుండేట్లు చేస్తుంది. క్యాన్సర్ కణాలు పెరగకుండా నిరోధించడానికి కూడా ఇది పనిచేస్తుంది. ఇనుము లోపాన్ని భర్తీ చేస్తుంది. అందుకే రక్తహీనత సమస్య వున్నవారు కూడా తీసుకుంటారు. మలబద్ధకం, అజీర్ణం మొదలైన ఉదర సమస్యలను అడ్డుకోవడంలో ఇది చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. లెమన్ గ్రాస్ టీ తాగడం వల్ల తలనొప్పి, కీళ్ల నొప్పులు వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.

25 వారాలకే జన్మించిన శిశువుకు కొత్త జీవితం అందించిన సికింద్రాబాద్ మెడికవర్ వైద్యులు

25 వారాలకే జన్మించిన శిశువుకు కొత్త జీవితం అందించిన సికింద్రాబాద్ మెడికవర్ వైద్యులుసికింద్రాబాద్ మెడికవర్ హాస్పిటల్స్‌లోని నియోనేటల్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ (NICU) వైద్య బృందం అత్యంత క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో జన్మించిన ఓ మగ శిశువుకు విజయవంతంగా చికిత్స అందించారు. ఈ శిశువు కేవలం 25 వారాల 3 రోజుల గర్భధారణ సమయంలో, 816 గ్రాముల బరువుతో అత్యంత ప్రీటర్మ్‌గా జన్మించింది. గర్భధారణ సమయంలో తల్లికి PPROM (ప్రీటర్మ్ ప్రీమెచ్యూర్ రప్చర్ ఆఫ్ మెంబ్రేన్స్), తీవ్రమైన ఒలిగోహైడ్రామ్నియోస్, కొరియోఅమ్నియోనైటిస్, యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్‌ఫెక్షన్(UTI) వంటి పలు క్లిష్ట సమస్యలు ఎదురయ్యాయి. జననం వెంటనే శిశువుకు తీవ్ర శ్వాసకోశ ఇబ్బందులు తలెత్తడంతో వెంటనే NICUలో చేర్చి అత్యాధునిక వైద్య సేవలు అందించారు.

మూలకణ మార్పిడి చికిత్సతో వ్యక్తికి పునర్జన్మ - ప్రభుత్వ వైద్యుల విజయం

మూలకణ మార్పిడి చికిత్సతో వ్యక్తికి పునర్జన్మ - ప్రభుత్వ వైద్యుల విజయంమూలకణ మార్పిడి చికిత్సతో ఓ వ్యక్తికి చెన్నైలోని ప్రభుత్వ జనరల్ ఆస్పత్రి వైద్యులు పునర్జన్మను ప్రసాదించారు. ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఇచ్చిన మూల కణాలతో ఈ చికిత్సను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. అలాగే, దాత, రోగి కూడా దాదాపు రెండేళ్ల తర్వాత బుధవారం నగరంలో కలుసుకున్నారు. రక్త క్యాన్సర్, థలసేమియా, అప్లాస్టిక్ అనీమియా వంటి ఇతర రక్త సంబంధిత రుగ్మతలపై పోరాటానికి అంకితమైన లాభాపేక్షలేని సంస్థ అయిన డీకేఎంఎస్ ఫౌండేషన్ ఇండియా ఈ ఆపరేషన్‌లో అన్ని రకాలుగా సహాయం చేసింది.

కావేరీ ఆస్పత్రిలో మల్టీ-స్పెషాలిటీ రోబోటిక్ సర్జరీ సౌకర్యం

కావేరీ ఆస్పత్రిలో మల్టీ-స్పెషాలిటీ రోబోటిక్ సర్జరీ సౌకర్యంచెన్నై నగరంలోని ప్రముఖ కార్పొరేట్ ఆస్పత్రుల్లో ఒకటైన కావేరీ ఆసుపత్రి గ్రూపునకు చెందిన ఆసుపత్రులన్నింటిలోనూ మల్టీ-స్పెషాలిటీ రోబోటిక్ సర్జరీని ఒకే సమీకృత కార్యక్రమం కిందకు తీసుకువచ్చింది. నగరంలోని తన మూడు ఆసుపత్రులలో నాలుగో తరం రోబోటిక్ సర్జరీ, బహుళ విభాగాల నైపుణ్యం, ఏకరూప సంరక్షణ ప్రమాణాలను విస్తరిస్తూ ‘కావేరీ 3X చెన్నై’ని ప్రారంభించింది. ఈ కార్యక్రమం జీర్ణాశయ శస్త్రచికిత్స, సర్జికల్ ఆంకాలజీ, యూరాలజీ, గైనకాలజీ మరియు కిడ్నీ మార్పిడితో సహా పలు విభాగాలను కవర్ చేస్తుంది.