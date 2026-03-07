Ramcharan: పవన్ కళ్యాత్ తో చిరంజీవి, రామ్ చరణ్ మనోహరమైన దృశ్యం!
Pawan Kalyat with Chiranjeevi, Ram Charan
మెగాస్టార్ చిరంజీవి, రామ్ చరణ్, పవర్ స్టార్ వపన్ కళ్యాణ్ ఒకేసారి కలసుకున్న మనోహరమైన దృశ్యం నిన్న రాత్రి ఆవిష్కరుతమైంది. హైదరాబాద్ లో నిన్న రాత్రి అల్లుశిరీష్, నయనికల పెళ్లిలో కలిశారు. సినీరంగ ప్రముఖులు, రాజకీయనాయకులు అంతా కలిసి వధూవరులను ఆశీర్వదించారు. తెలంగాణ సి.ఎం. రేవంత్ రెడ్డిని దగ్గరుండి అల్లు అర్జున్ పెండ్లి వేదికపైకి తీసుకు వచ్చారు. వారిద్దరు కొద్దిసేపు మాట్లాడుకున్నారు.
అదేవిధంగా పవన్ కళ్యాణ్ తో విడివిడిగా రామ్ చరణ్, చిరంజీవి మనసులను ఆవిష్కరించుకున్నారు. వీరి కలయిక సోషల్ మీడియాలో వైలర్ అవుతోంది. అల్లు శిరీష్ శుక్రవారం(మార్చి 6న) నయనిక మెడలో మూడుముళ్లు వేశాడు. ఇరు కుటుంబాలు, స్నేహితులు, సన్నిహితుల మధ్య వీరి వివాహం ఘనంగా జరిగింది. వీరి వివాహానికి సంబంధించిన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ గా మారాయి.