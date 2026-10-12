Anil Ravipudi: జనవరి 12 విడుదల చిత్రం ఊటీలో కీలక షెడ్యూల్ ప్రారంభం
Venkatesh, Nandamuri Kalyan Ram, Keerthy Suresh, Krithi Shetty, Anil Ravipudi
విక్టరీ వెంకటేష్, నందమూరి కల్యాణ్ రామ్, హిట్ మెషీన్ అనిల్ రావిపూడి సక్సెస్ ఫుల్ కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం ‘జనవరి 12 విడుదల’. ఈ సినిమా తాజా షెడ్యూల్ను చిత్ర బృందం ఊటీలో ప్రారంభించింది. సుందరమైన ప్రకృతి అందాల నడుమ ఈ షెడ్యూల్ జరగనుంది. షైన్ స్క్రీన్స్ బ్యానర్పై సాహు గారపాటి నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని సురేష్ ప్రొడక్షన్స్, శ్రీమతి అర్చన, జీ స్టూడియోస్ సమర్పిస్తున్నాయి. వెంకటేష్ సరసన కీర్తి సురేష్, కల్యాణ్ రామ్ సరసన కృతి శెట్టి కథానాయికలుగా నటిస్తున్నారు.
వెంకటేష్, నందమూరి కల్యాణ్ రామ్, కీర్తి సురేష్, కృతి శెట్టి, అజయ్ ఘోష్, ఉపేంద్ర లిమాయే సహా ప్రధాన తారాగణమంతా ఈ షెడ్యూల్లో పాల్గొంటున్నారు.
ఈ షెడ్యూల్లో రెండు అద్భుతమైన పాటలతో పాటు కథలో కీలకమైన పలు సన్నివేశాలను చిత్రీకరించనున్నారు. ఊటీలోని ప్రకృతి అందాలు ఈ సన్నివేశాలకు మరింత ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి.
పాటలతో పాటు కథను ముందుకు నడిపించే కీలక సన్నివేశాలను ఈ షెడ్యూల్లో చిత్రీకరించనున్నారు. వెంకటేష్, నందమూరి కల్యాణ్ రామ్, అనిల్ రావిపూడి విజయవంతమైన కాంబినేషన్లో వస్తున్న ఈ ఎంటర్టైనర్పై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.
ఈ చిత్రం జనవరి 12న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. సంక్రాంతి సీజన్ అనిల్ రావిపూడికి సక్సెస్ఫుల్ విండోగా నిలుస్తూ వస్తోంది. తన సినిమాలను వరుసగా ఫెస్టివ్ సీజన్లో విడుదల చేస్తూ బలమైన కమర్షియల్ ఎంటర్టైనర్స్ను అందించిన అనిల్ రావిపూడి.. ఈసారి ‘జనవరి 12 విడుదల’తో అద్భుతమైన కమర్షియల్ ఎంటర్టైనర్ అందించబోతున్నారు.