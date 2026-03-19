Shiva Raj Kumar: గుమ్మడి నర్సయ్య నుంచి శివ రాజ్ కుమార్ ఫియర్స్ లుక్
ఎన్. సురేష్ రెడ్డి (ఎన్ఎస్ఆర్) నిర్మాతగా పరమేశ్వర్ హివ్రాలే తెరకెక్కిస్తున్న చిత్రం ‘గుమ్మడి నర్సయ్య’. రాజకీయాల్లో, ప్రజా సేవలో తనకంటూ ఓ గుర్తింపుని తెచ్చుకున్న గుమ్మడి నర్సయ్య బయోపిక్గా రాబోతోన్న ఈ సినిమాలో గుమ్మడి నర్సయ్యగా కరుణాడ చక్రవర్తి శివ రాజ్ కుమార్ నటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే వదిలిన గ్లింప్స్ దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమలో భారీ అంచనాల్ని నెలకొల్పింది. ఇక ఇప్పుడు ఉగాది సందర్భంగా ఓ అద్భుతమైన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ను రిలీజ్ చేశారు.
గుమ్మడి నర్సయ్యగా శివ రాజ్ కుమార్ కనిపిస్తున్న తీరు, భుజంపై ఆ కండువా? పిడికిలి బిగించిన విధానం, ఆయన లుక్స్ ఇలా అన్నీ కూడా ఎంతో ఇంటెన్స్గా కనిపిస్తున్నాయి. గుమ్మడి నర్సయ్య పాత్రకు శివన్న ప్రాణం పోస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తోంది. ఉగాది సందర్భంగా రిలీజ్ చేసిన ఈ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ తెలుగు ప్రేక్షకుల్నే కాకుండా భారతీయ సినీ ప్రేమికులందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది.
ఈ మూవీకి సిద్దగాని సాయి కిరణ్ గౌడ్, చింతకింది రూప కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్గా పని చేస్తున్నారు. ఈ సినిమాకి సతీష్ ముత్యాల సినిమాటోగ్రఫర్గా, సురేష్ బొబ్బిలి సంగీత దర్శకుడిగా, సత్య గిడుటూరి ఎడిటర్గా వర్క్ చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని తెలుగు, కన్నడ, తమిళ, హిందీ, మలయాళీ భాషల్లో భారీ ఎత్తున విడుదల చేయనున్నారు.