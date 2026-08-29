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  4. A film starring Telangana folk star Kittu Pawan as the lead actor has been launched
Written By దేవీ దేవీ
Last Updated : Saturday, 29 August 2026 (18:20 IST)

Kittu Pavan: తెలంగాణా ఫోక్‌ స్టార్‌ కిట్టు పవన్‌ హీరోగా చిత్రం ప్రారంభమైంది

Chandrabose clap on Kittu Pavan
Written By: దేవీ
Updated: Sat, 29 Aug 2026 (18:20 IST)
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Chandrabose clap on Kittu Pavan
తెలంగాణా జానపద పాటలతో ప్రేక్షకులకు దగ్గరైన కిట్టు హీరోగా శనివారం రోజున సినిమా ప్రారంభమైంది. యం.యస్‌ వారాహి క్రియేషన్స్‌ , శివమ్‌ మీడియా పతాకంపై ప్రొడక్షన్‌ నం 3గా ముని శివ, శివమల్లాలలు సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి దర్శకుడు దిలీప్‌ సాయి నాయక్‌. మాదాపూర్‌  శివమ్‌ మీడియా కార్యాలయంలో చిత్రం ప్రారంభమైంది. 
 
దర్శకుడు దిలీప్‌కి స్క్రిప్ట్‌ని సతీష్‌ వేగేశ్న, బుల్లెట్‌బండి లక్ష్మణ్‌ అందించగా హీరో కిట్టుపై చంద్రబోస్‌ క్లాప్‌ నిచ్చారు. ఆర్‌ పి పట్నాయక్‌ తొలిషాట్‌కి గౌరవ దర్శకత్వం వహించగా బిగ్‌ టీవి విజయ్‌ రెడ్డి కెమెరా స్విచాన్‌ చేసి టీమ్‌కి అభినందనలు తెలిపారు. 
 
చంద్రబోస్‌ మాట్లాడుతూ– ‘నిర్మాతలు ముని శివ, శివమల్లాలల, బుల్లెట్‌బండి లక్ష్మణ్, సంగీత దర్శకుడు మదిన్‌ నాకు ఎంతో ఆత్మీయులు. వారందరూ పెద్ద విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నా’’ అన్నారు. 
 
సతీష్‌ వేగేశ్న మాట్లాడుతూ– మంచికథతో వచ్చిన దర్శకుడు దిలీప్‌కి మా శివలిద్దరూ ఎంతో సపోర్ట్‌ చేస్తున్నారు. వీరందరికి పెద్ద విజయం రావాలని కోరుకుంటున్నా’’ అన్నారు. 
 
ఆర్‌పి పట్నాయక్‌ మాట్లాడుతూ– ‘‘ ఈ నిర్మాతలిద్దరూ మంచి సినిమాలు చేసి పెద్ద నిర్మాతలుగా మారి పదులకొద్ది సినిమాలు తీయాలని కోరుకుంటున్నా’’ అన్నారు. 
 
హీరో కిట్టు మాట్లాడుతూ–‘‘ నేను చాలా చిన్న నటునిగా ఫోక్‌ సాంగ్స్‌ చేసేవాడిని. అలాంటిది నేను చేస్తున్న ఈ సినిమాకి ఇంత పెద్దవాళ్లు వచ్చి సపోర్టు చేయటం ఎంతో ఆనందంగా ఉంది’’ అన్నారు.

ఈ కార్యక్రమంలో సంగీత దర్శకుడు మదిన్, కెమెరామెన్‌ జనతా బబ్లూ,  నూతన దర్శకుడు కృష్ణకాంత్, ఫోక్‌ ఇండస్ట్రినుండి అనేకమంది కళాకారులు పాల్గొన్నారు. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఫేమస్ ఆడిటర్ విజయ్ రెడ్డి , సంగీత దర్శకుడు మౌళి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
About Writer
దేవీ
దేవీ (మురళీకృష్ణ)  నిక్‌నేమ్- శక్తిమాన్ సినిమా రంగంలో దాదాపు 26 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. కళారంగంపై ఇంట్రెస్టుతో రిపోర్టర్‌గా కెరీర్ మొదలైంది. అలా చేస్తూనే విజయవాడలో రంగస్థలంపై నాటకాల్లో పాత్రలు పోషించారు. అలా ఆర్టిస్టుగా.. పలు సినిమాలు, సీరియల్స్‌లో సైతం నటించారు. స్క్రిప్ట్ వర్క్‌లో కూడా కొద్దికాలం చేశారు. అలా ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో సినిమా పేజీ న్యూస్ రిపోర్టర్‌గా తనతోనే ఆరంభం అయింది. అలా చేస్తుండగానే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో ఇంటర్వ్యూ చేశాక...... మరింత చదవండి
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