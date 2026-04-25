శనివారం, 25 ఏప్రియల్ 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Last Updated : శనివారం, 25 ఏప్రియల్ 2026 (17:27 IST)

Wala 2: మంచి సినిమాకి ఎలాంటి సరిహద్దులు ఉండవు : సాయి దుర్గతేజ్, నిఖిల్

Vala 2 team with Sai Durgatej, Nikhil Siddhartha
Vala 2 team with Sai Durgatej, Nikhil Siddhartha
తెలుగులో పలు సినిమాలు పబ్లిసిటీ విడుదలకు ముందు మామూలుగా వుండదు. రోజుకొక ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఊదరగొడతారు. విడుదల రోజు థియేటర్లలో ప్రేక్షకులు వుండరు. టెక్నీషియన్లను పిలిచి మొదటి రోజు ఆటకు తీసుకువస్తారు. కాస్త థియేటర్లలో జనాలు వున్నట్లు అనిపిస్తుంది. ఇది ఒక భాగమైతే, ఊరుపేరులేని నటీనటులు. మన భాషకానీ సినిమా అసలు పబ్లిసిటీ కూడా రేపు విడుదలనగా ఈరోజు చేశారు. కట్ చేస్తే, దానిని యూత్ ఆదరిస్తున్నారు. మరి దీనికి కారణం ఏమిటనేది ఇండస్ట్రీ కి మిలియన్ డాలర్ల ప్రశ్న.
 
మలయాళ సినిమా వాలా 2. అక్కడే ఎప్పుడో విడుదలై సక్సెస్ సాధించింది. తెలుగు రాష్ట్రంలో పెద్దగా పబ్లిసిటీ లేదు. కేవలం ఒక్కరోజు ప్రెస్ మీట్ పెట్టారు. అంతే.. తదుపరి రోజు రిలీజ్ అయింది. యూత్ కు బాగా నచ్చింది. దానిని సక్సెస్ చేశారు. ఇప్పుడు థియేటర్లు ఫుల్ అట. ఈ విషయాన్ని చిత్ర యూనిట్  సక్సెస్ మీట్ ఏర్పాటుచేసి అందుకు సాయి దుర్గతేజ్, నిఖిల్  ను పిలిచింది.
 
సక్సెస్ మీట్ లో సుప్రీం హీరో సాయి దుర్గ తేజ్ మాట్లాడుతూ, ‘వాలా2 ’ టీమ్ అందరికీ అభినందనలు. ఈ సినిమా వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్‌తో పికప్ అయింది. షోలు హౌస్‌ఫుల్ అవుతున్నాయి.  ఇలాగే అన్ని షోలు ఫుల్ కావాలని కోరుకుంటున్నాను. తెలుగు ప్రేక్షకులకు చాలా మంచి మనసుంది. అన్ని సినిమాలు చూస్తారు, ప్రోత్సహిస్తారు. మంచి సినిమాకి ఎలాంటి సరిహద్దులు ఉండవు. మంచి సినిమాను అందరూ సపోర్ట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. సాహు గారు ఈ సినిమాతో అద్భుతమైన విజయాన్ని అందుకున్నారు. మీ అందరి సపోర్ట్ తో తెలుగులో కూడా అదే స్థాయిలో విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను. టీమ్ అందరికీ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. నిఖిల్ త్వరలో ‘స్వయంభూ’తో వస్తున్నారు. ఆయనకు కూడా ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్.
 
నిఖిల్ సిద్ధార్థ్ మాట్లాడుతూ, నేను ఈ సినిమా థియేటర్‌లో చూసాను. ప్రతి క్యారెక్టర్‌ను చూసి చాలా ఎంజాయ్ చేశాను. థియేటర్‌కు వెళ్లినప్పుడు..  మెల్లగా థియేటర్ మొత్తం హౌస్‌ఫుల్ అయింది. ఇది పెద్ద సక్సెస్. ఒక ప్రేక్షకుడిని థియేటర్‌కు తీసుకురావడం అంత ఈజీ కాదు. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చాలా చోట్ల హౌస్‌ఫుల్స్ పడుతున్నాయి. నేను కడుపుబ్బ నవ్వుకున్నాను. కొన్ని కామెడీ బ్లాక్స్ అదిరిపోయాయి. ప్రతి క్యారెక్టర్ చాలా సహజంగా కనిపించింది. హ్యాపీడేస్ మలయాళంలో మంచి ఆదరణ పొందింది. అక్కడకి వెళ్ళినపుడు ఆడియన్స్ నుంచి చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. అది మంచి జకాలేజ్ స్టొరీ. వాలా కూడా కాలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో వచ్చి ఆదరణ పొందడం ఆనందంగా వుంది. మలయాళంలో పెద్ద హిట్. తెలుగులో కూడా అదే స్థాయిలో ఆడాలని కోరుకుంటున్నాను. తెలుగు డబ్బింగ్ అద్భుతంగా ఉంది. డైరెక్టర్ సావిన్ గారు చాలా ప్యాషన్‌తో ఈ సినిమా తీశారు. సాహు గారపాటి గారు వరుస విజయాలు సాధిస్తున్నారు. ఆయన విజయాలు కొనసాగాలని కోరుకుంటున్నాను. ఈ సినిమా ఇంకా పెద్ద విజయం సాధిస్తుంది. అందరూ తప్పకుండా థియేటర్‌లో చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. తేజ్ బ్రదర్ ఈ వేడుకకు రావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఆయన సంబరాల ఏటిగట్టు పెద్ద విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను.

మలయాళ సంచలనం 'వాలా Ⅱ' ఇప్పుడు తెలుగులోనూ యూనానిమస్ బ్లాక్ బస్టర్ విజయాన్ని అందుకుంది. సావిన్ SA దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో హషీర్ H, అలన్ బిన్ సిరాజ్, అజిన్ జాయ్,  వినాయక్ V వంటి యువ నటీనటులు ఆకట్టుకున్నారు. సాహు గారపాటి తన 'షైన్ స్క్రీన్స్' బ్యానర్‌పై, విపిన్ దాస్, హారిస్ దేశం, P.B. అనిష్, ఆదర్శ్ నారాయణ్, ఐకాన్ స్టూడియోస్‌తో కలిసి నిర్మించిన 'వాలా 2' తెలుగులో ఈ నెల 24న థియేటర్లలో విడుదలై అద్భుతమైన విజయాన్ని సాధించి సక్సెస్ ఫుల్ గా రన్ అవుతోంది. 

Watch More Videos

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com