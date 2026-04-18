శనివారం, 18 ఏప్రియల్ 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Last Updated : శనివారం, 18 ఏప్రియల్ 2026 (18:35 IST)

Adivi Sesh: నేను ఎందుకు సినిమాలు చేస్తున్నానో లాయర్ గుర్తు చేశాడు : అడివి శేష్

Supriya Yarlagadda, Anurag Kashyap, Adivi Sesh, Bheems
అడివి శేష్ లేటెస్ట్ చిత్రం ‘డెకాయిట్’. మృణాల్ ఠాకూర్ హీరోయిన్‌గా నటించారు. శానిల్ డియో దర్శకత్వం వహించారు. అనురాగ్ కశ్యప్ కీలక పాత్ర పోషించారు. అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ సమర్పణలో ఈ చిత్రాన్ని సుప్రియ యార్లగడ్డ నిర్మించగా, సునీల్ నారంగ్ సహ నిర్మాతగా వ్యవహరించారు. ఏప్రిల్ 10న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలైన ఈ చిత్రం అద్భుతమైన రెస్పాన్స్‌తో విమర్శకులు, ప్రేక్షకుల ప్రశంసలు అందుకుని సక్సెస్‌ఫుల్‌గా రన్ అవుతోంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ థాంక్స్ మీట్ నిర్వహించారు.
 
హీరో అడివి శేష్ మాట్లాడుతూ, మొన్ననే ‘డెకాయిట్’ బెంగళూరు సెలబ్రేషన్స్‌లో ఉన్నప్పుడు కొంతమంది కలిశారు. తమిళనాడుకు చెందిన ఒక లాయర్  కలిసి తనకు జరిగిన ఒక సంఘటన గురించి చెప్పాడు. తనను ఎవరో 150 మంది కలిసి కొట్టారట. చాలాకాలం హాస్పిటల్‌లో ఉన్నాడు. బయటకు రావాలంటే భయమేసిందని, తనకు ధైర్యం ఇచ్చింది ‘మేజర్’ సినిమా అని చెప్పాడు.  ‘డెకాయిట్’ రిలీజ్ అవుతుందని తెలుసుకుని హాస్పిటల్ నుంచి బయటికి వచ్చి మొదటిగా ఈ సినిమానే చూశానని చెప్పాడు. సినిమా చాలా నచ్చిందని, నన్ను కలవడానికి ప్రత్యేకంగా వచ్చానని చెప్పాడు. చాలా ఎమోషనల్‌గా మాట్లాడాడు. అప్పుడు నాకు అర్థమైంది.. మనము సినిమా, బిజినెస్ గురించి ఆలోచిస్తూ మానవత్వాన్ని ఎక్కడో మర్చిపోతాం. ఆయన నాకు ఆ మానవత్వాన్ని మళ్లీ గుర్తు చేశాడు. నేను ఎందుకు సినిమాలు చేస్తున్నానో గుర్తు చేశాడు. 
 
అలాగే ‘మేజర్ సందీప్’ ఫ్యాన్ పేజ్ నిర్వహిస్తున్న వారు ఒక పబ్లిక్ ఫంక్షన్‌లో పెట్టుకోమని నాకు ఇండియన్ ఫ్లాగ్ ఇచ్చారు. ఇంత ప్రేమను ప్రేక్షకులు, మీడియా  నుంచి పొందుతున్నప్పుడు.. ఇదే క్రెడిబిలిటీ అనిపిస్తుంది. హార్డ్ వర్క్ చేస్తేనే సక్సెస్ వస్తుంది. అందుకే నాకు ‘గుడ్ సినిమా’ శేష్ అనే ట్యాగ్ రావాలని కోరుకున్నాను. అలాంటి సంతృప్తి ఈ సినిమా ఇచ్చింది. ఆ బెంగళూరులో ఆ లాయర్ ని కలిసినప్పుడు వచ్చిన అనుభూతి నాకు ఒక షీల్డ్‌లా అనిపించింది. 
 
ఈ సినిమా కోసం 45 డిగ్రీల వేడి ఉన్న పర్వతాలపై షూటింగ్ చేశాం. కొన్ని సన్నివేశాల్లో ప్రమాదకర పరిస్థితులను ఎదుర్కొన్నాం. ప్రేక్షకులకు రియల్ అనుభూతి ఇవ్వాలని చాలా కష్టపడ్డాం. టెక్నికల్ బ్రిలియన్స్ తో పాటు భావోద్వేగాలు, ప్రమాదకర పరిస్థితులు అన్నీ అందులో మిళితమై ఉన్నాయి. అలాగే రెండు భాషల్లో సినిమా తీశాం. ప్రేక్షకులకు గొప్ప అనుభూతి ఇవ్వాలనే లక్ష్యంతో పని చేశాం. రామ్ చరణ్ గారు ట్వీట్ చదువుతున్నప్పుడు చాలా ఆనందంగా అనిపించింది.  అలాగే నాని గారు కూడా సినిమా గురించి మాట్లాడారు. అలాగే 50 కోట్లు కొట్టిన సందర్భంగా మీడియా ప్రశంసలు.. ఇవన్నీ మా ప్రయత్నాన్ని మీరందరూ గౌరవించిన భావన కలిగింది. అందుకు ప్రేక్షకులందరికీ కృతజ్ఞతలు. ఈ సినిమాలో క్లైమాక్స్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ చాలా మందికి నచ్చింది. అది భీమ్స్ గారి ట్యూన్. నా కెరీర్‌లో ఇది మొదటి మ్యూజికల్ హిట్. బీమ్స్ గారు చేసిన నాలుగు పాటలు కూడా ట్రెండింగ్‌లో ఉన్నాయి. బుక్ మై షోలో టికెట్లు ఫాస్ట్‌గా ఫుల్ అవుతున్నాయి. మీరందరూ చూపిస్తున్న ప్రేమకు ధన్యవాదాలు.
 
నిర్మాత సుప్రియ యార్లగడ్డ మాట్లాడుతూ, ఆడియన్స్ ఫీడ్బ్యాక్ చాలా ఎనర్జీ ఇస్తుంది. అందుకే మేము సినిమాలు తీస్తాం. ఒక సినిమా క్రియేట్ చేయడంలో క్రియేటివ్ పీపుల్‌కే కాకుండా, నిర్మాతల పాత్ర కూడా చాలా ముఖ్యమైంది. మరింత మంది నిర్మాతలు రావాలి. సినిమా ఎలా చెయ్యలానేది అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్‌ లోనే నేర్చుకున్నాను. ఆన్నపూర్ణ స్టూడియోస్‌కు ధన్యవాదాలు. ఆడియన్స్ సినిమా చూసి బాగుంది అని చెప్పినప్పుడు వచ్చే ఆనందం వేరు. ఈ సినిమా తీసినందుకు నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది. ఒక ప్రేమ కథ తీయడంలో ఉండే ఆనందం వేరు. చాలా అరుదుగా ఇలాంటి అవకాశాలు వస్తాయి. ఇలాంటి అవకాశం ఇచ్చిన శేష్, శానిల్ కి థాంక్యూ వెరీ మచ్. ‘డెకాయిట్’పై నమ్మకం ఉంచి, మాకు ఎప్పటికప్పుడు సహకారం అందించిన సునీల్ నారంగ్ గారికి, జాన్వీ నారంగ్ గారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. 

చాక్లెట్ ఇస్తానని నమ్మించింది... జ్యూస్ అని యాసిడ్ తాగించింది..

చాక్లెట్ ఇస్తానని నమ్మించింది... జ్యూస్ అని యాసిడ్ తాగించింది..తన అత్తమామలు తన సొంత కొడుకు కంటే తన తోటి కోడలి నాలుగేళ్ల కొడుకుకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారనే అసూయతో, తోటి కోడలి బాలుడికి యాసిడ్ తాగించింది. ఈ కేసులో నిందితురాలిపై కేసు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు గురువారం తెలిపారు. నిందితురాలు, ఆ బాలుడి తల్లి ఇద్దరూ అన్నదమ్ములను వివాహం చేసుకుని, ఉమ్మడి కుటుంబంలో నివసిస్తున్నారు. తన కొడుకును చంపాలనే దురుద్దేశంతో, ఏప్రిల్ 9న వంటగదిలో పండ్ల రసం ఇస్తాననే సాకుతో నిందితురాలు తన కొడుకుకు యాసిడ్ తాగించిందని ఆ బాలుడి తల్లి బుధవారం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. ఆ రసం తాగితే చాక్లెట్ ఇస్తానని ఆశ చూపి, నిందితురాలు ఆ బాలుడిని నమ్మించింది.

మహిళలకు నెలకు రూ. 2,500 ఆర్థిక సహాయం, 8 గ్రాముల బంగారం.. టీవీకే విజయ్

మహిళలకు నెలకు రూ. 2,500 ఆర్థిక సహాయం, 8 గ్రాముల బంగారం.. టీవీకే విజయ్ఏప్రిల్ 23న జరగనున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికల కోసం టీవీకే అధినేత విజయ్ గురువారం తన పార్టీ ఎన్నికల మేనిఫెస్టోను విడుదల చేశారు. ఇందులో మహిళలకు నెలకు రూ. 2,500 ఆర్థిక సహాయం, వివాహ సహాయంగా 8 గ్రాముల బంగారం అందిస్తామని ఆయన హామీ ఇచ్చారు. పేద వధువులకు బంగారంతో పాటు నాణ్యమైన పట్టుచీరను, మహిళల స్వయం సహాయక సంఘాలకు (ఎస్‌హెచ్‌జీలు) రూ. 5 లక్షల వరకు వడ్డీ లేని రుణాలను, అలాగే పిల్లలు పాఠశాల విద్యను మధ్యలోనే మానేయకుండా నిరోధించేందుకు తల్లులకు ఏటా రూ.15,000 ఆర్థిక సహాయాన్ని కూడా ఆయన వాగ్దానం చేశారు.

Stray Dog: వీధి కుక్కల బెడద.. చికిత్స పొందుతూ ఏడేళ్ల బాలుడి మృతి

Stray Dog: వీధి కుక్కల బెడద.. చికిత్స పొందుతూ ఏడేళ్ల బాలుడి మృతివీధి కుక్కల బెడద తప్పట్లేదు. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా, తంగళ్ళపల్లి మండల కేంద్రంలో వీధి కుక్కలు వెంబడించడంతో గాయపడి, చికిత్స పొందుతూ ఏడేళ్ల బాలుడు మరణించాడు. ఆదిత్యగా గుర్తించిన ఆ బాలుడు, రెండు వారాలకు పైగా మృత్యువుతో పోరాడి, బుధవారం రాత్రి ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో తుది శ్వాస విడిచాడు. ఈ ఘటన 15 రోజుల క్రితం, ఆదిత్య తన ఇంటి సమీపంలో ఆడుకుంటున్న సమయంలో జరిగింది.

మహిళా రిజర్వేషన్లకు జనసేన కట్టుబడి ఉంది: పవన్‌ కల్యాణ్‌

మహిళా రిజర్వేషన్లకు జనసేన కట్టుబడి ఉంది: పవన్‌ కల్యాణ్‌దేశంలోని చట్టసభల్లో మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించే చట్టసవరణ బిల్లులు పార్లమెంట్‌ ముందుకు రావడాన్ని ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్‌ కల్యాణ్‌ స్వాగతించారు. మహిళా రిజర్వేషన్లకు జనసేన కట్టుబడి ఉందన్నారు. 2019 ఎన్నికల్లోనే మహిళా రిజర్వేషన్లపై స్పష్టమైన హామీ ఇచ్చామని గుర్తు చేశారు. ఈ సవరణతో చట్టసభల్లో మహిళలకు సరైన ప్రాతినిధ్యం లభిస్తుందన్నారు.

మహిళ బిల్లులో ఓబీసీ సబ్ కోటా ఉండాల్సిందే.. లేకుంటే ఉద్యమం తప్పదు.. కవిత

మహిళ బిల్లులో ఓబీసీ సబ్ కోటా ఉండాల్సిందే.. లేకుంటే ఉద్యమం తప్పదు.. కవితమహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుకు బదులుగా, నియోజకవర్గాల పునర్విభజనను (Delimitation) ఓబీసీ ఉప-కోటాతో అనుసంధానించాలని తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత గురువారం పేర్కొన్నారు. తద్వారా ఓబీసీ మహిళలు తమకు దక్కాల్సిన న్యాయబద్ధమైన ప్రాతినిధ్యాన్ని పొందగలరని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు.

Watch More Videos

Diabetic Kidney Disease, డయాబెటిక్ కిడ్నీ వ్యాధి నిరోధించేందుకు సింపుల్ టిప్స్

Diabetic Kidney Disease, డయాబెటిక్ కిడ్నీ వ్యాధి నిరోధించేందుకు సింపుల్ టిప్స్డయాబెటిక్ వ్యాధి వస్తే చాలామందిలో కిడ్నీల సమస్యలు కూడా తలెత్తుతాయి. దీనికి కారణం, మధుమేహం అదుపులో పెట్టేందుకు సరైన ప్రణాళిక అనుసరించకపోవడమే. కనుక డయాబెటిక్ కిడ్నీ వ్యాధిని నిరోధించేందుకు అవసమైన జాగ్రత్తలు పాటించాలి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. డయాబెటిక్ కిడ్నీ వ్యాధిని నిర్వహించడంలో రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను క్రమం తప్పకుండా పర్యవేక్షించాలి. కిడ్నీలు దెబ్బతినే ప్రమాదాన్ని, మధుమేహం సమస్యలను తగ్గించడానికి HbA1c స్థాయిలను 7 శాతం కంటే తక్కువగా వుండేట్లు చూసుకోవాలి. పండ్లు, కూరగాయలు, తృణధాన్యాలు, పప్పులు వంటి పోషకాలు అధికంగా ఉండే ఆహారాన్ని ఎంచుకోవాలి.

మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించే ఆహార పదార్థాలు కూడా వున్నాయా?

మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించే ఆహార పదార్థాలు కూడా వున్నాయా?ఈరోజుల్లో మానసిక ఒత్తిడి లేకుండా వున్నవారు లేరంటే అతిశయోక్తి కాదు. చేస్తున్న ప్రతి పనిలోనూ తీవ్రమైన ఒత్తిడికి గురవడం ఎక్కువైంది. దీని నుంచి బైటపడేందుకు యోగా, ధ్యానం వున్నప్పటికీ మనం తినే ఆహార పదార్థాలు కూడా అందుకు సహకరించేవిగా వుండాలి. అలాంటి 6 ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. లెమన్, లేవండర్ తదితర హెర్బల్ టీలను తాగితే క్రమంగా ఒత్తిడి నుంచి రిలాక్స్ అవుతారు. యాంటిఆక్సిడెంట్లు కలిగి వున్న బ్లూబెర్రీలు తింటే మానసిక ఒత్తిడి నుంచి బైటపడవచ్చు. స్ట్రెస్ హార్మోన్లను తగ్గించి, ప్రశాంతతను కలిగించే ఫ్లేవనాయిడ్లు కలిగిన డార్క్ చాక్లెట్ తింటే ఒత్తిడి తగ్గుతుంది.

గ్రీన్ పుచ్చకాయ తింటే తలనొప్పి వస్తుంది, ఎందుకని?

గ్రీన్ పుచ్చకాయ తింటే తలనొప్పి వస్తుంది, ఎందుకని?వేసవి కాలం వచ్చేసింది. వీటితో పాటు పుచ్చకాయలు కూడా మార్కెట్లోకి వచ్చేసాయి. ఈ పుచ్చకాయలు ముందుగానే పండేందుకు పచ్చివాటికి ఇంజెక్షన్లు తదితర పద్ధతులను పాటించడం ద్వారా మార్కెట్లో అమ్ముతున్నారు. వీటి కారణంగా పలు అనారోగ్య సమస్యలు వస్తున్నాయి. గ్రీన్ పుచ్చకాయ తింటే తలనొప్పి తలనొప్పి రావడం అనేది అందరికీ జరగదు, కానీ కొందరిలో ఇది కనిపిస్తుంది. దీనికి ప్రధానంగా సైంటిఫిక్ మరియు ఆరోగ్యపరమైన కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి. నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ ప్రభావం పుచ్చకాయలో సిట్రులిన్ అనే అమినో యాసిడ్ పుష్కలంగా ఉంటుంది.

పుచ్చకాయ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

పుచ్చకాయ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి?వేసవికాలంలో పుచ్చకాయలు మార్కెట్లలోకి వచ్చేస్తాయి. వీటిలో 90 శాతం నీరు వుంటుంది. ఇవి రుచిని మాత్రమే కాకుండా, చాలా పోషక ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తాయి. అతిదాహం, చెమట ద్వారా ఖనిజ లవణాల లోపాలను పుచ్చకాయ తగ్గిస్తాయి. పుచ్చకాయలు తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. గ్లాసు పుచ్చకాయ రసంలో స్పూన్‌ తేనె కలిపి ప్రతిరోజు తీసుకుంటే గుండెజబ్బులు, మూత్రపిండాల వ్యాధులు తగ్గిపోతాయి. మలబద్ధకం ఉన్నవారు ప్రతిరోజూ పుచ్చకాయ తింటుంటే మలబద్ధకం అంతరిస్తుంది. మూత్రం సరిగా రానివారు, మూత్ర విసర్జనలో మంట, చురుకులు ఉన్నవారికి పుచ్చకాయ ఔషధంగా పనిచేస్తుంది.

మోచేతుల కింద నలుపు రంగు వదిలించుకునేదెలా?

మోచేతుల కింద నలుపు రంగు వదిలించుకునేదెలా?చాలా మందికి మోచేతుల కిందవుండే చర్మ నల్లబడిపోయి కనిపిస్తుంది. దీన్ని పోగొట్టుకునేందుకు అనేక రకాలుగా ప్రయత్నిస్తుంటారు. అయితే, స్కిన్ స్పెషలిస్టులు మాత్రం ఇందుకు చిన్న చిట్కాలు చెబుతున్నారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com