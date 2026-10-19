చంద్రహాస్ కోట్ల హీరోగా కె. రాఘవేంద్రరెడ్డి సమర్పణలో నూతన చిత్రం
చంద్రహాస్ కోట్ల హీరోగా నూతన చిత్రం ప్రారంభమైంది. సీనియర్ జర్నలిస్టు, శాటిలైన్ బిజినెస్ మేన్ కె. రాఘవేంద్రరెడ్డి సమర్పణలో రూపొందుతోంది. ఈ చిత్రం పూజా కార్యక్రమాలతో ఘనంగా ప్రారంభమైంది. కుర్ర ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ మీద దినేష్ కుర్ర నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమాకి చెందు ముద్దు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.
Chandrahas Kotla, K. Raghavendra Reddy, Dinesh Kurra, Chendu
ఫిల్మ్ నగర్లోని సాయి బాబా గుడిలో సినిమాని ఘనంగా ప్రారంభించారు. ఈ పూజా కార్యక్రమాల్లో ముహూర్తపు సన్నివేశానికి తెలంగాణ రెరా మాజీ ఛైర్మన్ డా. ఎన్. సత్యనారాయణ క్లాప్ కొట్టగా.. గంగరాజు కాకర్ల, రంగారావు వేములపల్లి, సిరాజ్ ఎస్ఎం, మధుసూదన్ స్క్రిప్ట్ అందజేయగా, దీపా ఆర్ట్స్ అధినేత శ్రీనివాస్ గౌడ కెమెరా స్విచ్ ఆన్ చేశారు.
టైటిల్ ఇంకా ఖరారు చేయని ఈ మూవీకి శివా రెడ్డి ఎస్వి కెమెరామెన్గా, డి. వెంకట ప్రభు ఎడిటర్గా పని చేయనున్నారు. సినిమాటోగ్రాఫర్ గా శివా రెడ్డి ఎస్వి.బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.