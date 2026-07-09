సంబంధిత వార్తలు
- Vishwak: భగవంతుడు లాంటి రూరల్ బ్యాక్ డ్రాప్ మూవీస్ ఇష్టం : విశ్వక్ సేన్
- Naresh Vijaya Krishna: తమిళనాడు ఆదర్శంగా ఆంధ్ర లో కొత్త రాజకీయ శక్తి : నరేష్ విజయ కృష్ణ
- M.S. Raju: మిస్టిక్ డివైన్ థ్రిల్లర్ గా అగధ వుంటుంది : ఎం.ఎస్. రాజు
- చంపడం సరదా కాదు.. అలా అని క్షమించడం చేతకాదు...వసుదేవసుతం రిలీజ్ ట్రైలర్
- Eluru Srinu : బర్నింగ్ ఇష్యూ ఆధారంగా డ్యూ డేట్ చిత్రం ప్రారంభం
Sagar: వంద మందిని పరిచయం చేస్తూ కొత్త సినిమా..మేము కూడా సినిమా తీసినామురో
కొత్త దర్శకుడు అజర్ లోకల్ టాలెంట్ తో స్థానికంగా రూపొందించిన సినిమా "కొత్త సినిమా". ఈ సినిమాతో వంద మంది న్యూ టాలెంట్ టాలీవుడ్ కు పరిచయం కావడం విశేషం. సురేశ్, రాకేష్ లీడ్ రోల్స్ లో నటిస్తున్న ఈ చిత్రానికి అజర్ స్టోరీ స్క్రీన్ ప్లే డైరెక్షన్ తో పాటు డైలాగ్స్, ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మహమ్మద్ వాసిమ్ అక్రమ్, సాగి సుధీర్ రావు, యడండ్ల సతీష్ యాదవ్ నిర్మాతలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు.
Makkan Singh Raj Thakur, Madhura Sreedhar Reddy, Sailu Kampati, Sagar and others
ఈ సినిమా కోసం చరణ్ అర్జున్ లిరిక్స్ రాసి కంపోజ్ చేసిన 'మేము కూడా సినిమా తీసినామురో..' పాటను ఈ రోజు హైదరాబాద్ లో ఘనంగా లాంఛ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో రామగుండం ఎమ్మెల్యే మక్కన్ సింగ్ రాజ్ ఠాకూర్, దర్శక నిర్మాత మధుర శ్రీధర్ రెడ్డి, డైరెక్టర్ సాయిలు కంపాటి, నటుడు సాగర్ అతిథులుగా పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో
నటుడు R K సాగర్ మాట్లాడుతూ - అజర్ ఈ సినిమా గురించి మూడేళ్ల క్రితం నుంచే చెబుతున్నాడు. నేను మాట్లాడినప్పుడుల్లా ఈ మూవీ గురించి ఎలా జరుగుతుందని అడిగేవాడిని. ఈ సినిమా కోసం అజర్ చాలా కష్టపడ్డాడు. వందమంది కొత్త వాళ్లను తెరకు పరిచయం చేయడం మామూలు విషయం కాదు. హుస్సేన్ గారు ఈ సినిమా కోసం తను సింగరేణి ఎంప్లాయిగా పడిన 40 ఏళ్ల కష్టాన్ని ఫణంగా పెట్టారు. ఆయన పీఎఫ్ డబ్బులను ఈ మూవీ నిర్మాణానికి ఉపయోగించారు. ఈ సినిమాకు సపోర్ట్ గా నిలుస్తున్న మధుర శ్రీధర్ గారికి, చరణ్ కు, సాయిలు గారికి థ్యాంక్స్. అన్నారు.
ప్రొడ్యూసర్ మధుర శ్రీధర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ - కొత్త సినిమా నేను చూశాను. చాలా బాగుంది. ఈ సినిమాను నిజంగానే కొత్తగా తీశారు. ఫిలిం మేకింగ్ లో అజర్ అన్ని రూల్స్ బ్రేక్ చేశాడు. ఆర్జీవీ అన్నట్లు మేడిన్ కరీంనగర్ కాదు మేడిన్ గోదావరిఖని అని ప్రూవ్ చేశాడు. ఈ సినిమాకు చరణ్ అర్జున్ చాలా సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు. నేను ఈ మూవీ రిలీజ్ కు, అలాగే ఓటీటీ రిలీజ్ కు కూడా అండగా నిలబడాలని అనుకుంటున్నాను. అన్నారు.
డైరెక్టర్ సాయిలు కంపాటి మాట్లాడుతూ - ఈ సినిమాకు అజర్ కంటే వాళ్ల నాన్న హుస్సేన్ గారు రియల్ హీరో. ఆయన తన కొడుకు కలను నమ్మి డబ్బు ఖర్చు పెట్టి రిస్క్ చేశారు. హుస్సేన్ గారెని అభినందిస్తున్నా. సినిమా కోసం ఎంత కష్టపడినా ఆ సినిమానే మనకు కావాల్సిన ఫలితాన్ని ఇస్తుంది. కొత్త సినిమా కూడా మంచి విజయాన్ని ఈ టీమ్ కు అందించాలి. ఈ సినిమాకు సపోర్ట్ చేస్తున్న శ్రీధర్ గారికి మిగతా అందరికీ థ్యాంక్స్. అన్నారు.
రామగుండం ఎమ్మెల్యే మక్కన్ సింగ్ రాజ్ ఠాకూర్ మాట్లాడుతూ - అజర్ ఒకరోజు నన్ను కలిసి సినిమా నిర్మాణం చేస్తున్నట్లు చెప్పాడు. మా ప్రాంతం నుంచి సినిమా నిర్మించి నష్టపోయినవారున్నారు. అందుకే ప్రొడక్షన్ వద్దు అని చెప్పా. కొడుకు అజర్ కలను తీర్చడం కోసం తండ్రి హుస్సేన్, ఇతర కుటుంబ సభ్యులు గొప్ప త్యాగం చేశారు. మా ఏరియాలో చాలా మంది నటులున్నారు. మన దర్శకులు నిర్మాతలు వారిని ఎంకరేజ్ చేయాలి. ప్రభుత్వం తరుపున కూడా స్థానిక ఫిలింమేకర్స్ కు అందాల్సిన సాయాన్ని, సహకారాన్ని అందిస్తాం. ఈ కొత్త వాళ్లు అందరినీ, కొత్త సినిమాను మీరంతా సపోర్ట్ చేయాలని కోరుతున్నా. అన్నారు.
నటుడు సురేశ్ మాట్లాడుతూ - మాది గోదావరిఖని దగ్గర మార్కండేయ కాలనీ. నేనొక కిరణా షాప్ నడుపుకుంటూ ఉంటాను. నాకు సినిమాల మీద ఇష్టం ఉండేది. అజర్ గారు ఆడిషన్స్ కోసం మా గోదావరిఖని వచ్చినప్పుడు నేనూ వెళ్లాను. వెనక నిలబడే చిన్న పాత్ర దక్కితే చాలు అనుకున్నాను. కానీ ఈ సినిమాలో నాకు లీడ్ రోల్ ఇచ్చారు. అజర్ గారికి థ్యాంక్స్ చెబుతున్నా. ఈ సినిమా కోసం నటనలో శిక్షణ ఇప్పించారు. కొత్త వాళ్లం అందరం చేసిన మా సినిమాను మీరు సపోర్ట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నా. అన్నారు.
ప్రొడ్యూసర్ మహమ్మద్ వాసిమ్ అక్రమ్ మాట్లాడుతూ - మా కొత్త సినిమాను సపోర్ట్ చేసేందుకు వచ్చిన పెద్దలందరికీ థ్యాంక్స్. టైటిల్ కు తగినట్లే మా సినిమా నిజంగా కొత్తగా ఉంటుంది. మీరంతా థియేటర్స్ లో చూసి ఆదరించాలని కోరుతున్నా. అన్నారు.
ప్రొడ్యూసర్ సాగి సుధీర్ రావు. అజర్ ఈ చిత్రంతో వందమంది కొత్త వాళ్లను పరిచయం చేయడం అభినందనీయం. ఆయన కలకు సహకరించే అవకాశం రావడం సంతోషంగా ఉంది. కొత్త సినిమాకు మీ సపోర్ట్ ఉండాలి. అన్నారు.
ప్రొడ్యూసర్ యడండ్ల సతీష్ యాదవ్ మాట్లాడుతూ - మా కొత్త సినిమా సాంగ్ లాంఛ్ కు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికీ థ్యాంక్స్. మా సినిమాను ఒక సరికొత్త కంటెంట్ తో లోకల్ టాలెంట్ అజర్ అందరికీ నచ్చేలా రూపొందించాడు. త్వరలోనే మా సినిమాను రిలీజ్ కు తీసుకొస్తాం. అన్నారు.
నటుడు రాకేష్ మాట్లాడుతూ - మా స్వస్థలం రామగుండం. నేను సింగరేణి ఎంప్లాయ్ ని. సినిమాలంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఆసక్తి ఉండేది. అయితే మధ్య తరగతి కుటుంబం కావడం వల్ల హైదరాబాద్ వచ్చి సినిమా అవకాశాల కోసం ప్రయత్నించే వీలు దొరకలేదు. అజర్ అన్న మా ఊర్లో ఆడిషన్స్ చేస్తున్నారని తెలిసి వెళ్లాను. మెయిన్ లీడ్ కు నన్ను సెలెక్ట్ చేశారు. మా ఊర్లో ఉంటూ మా అమ్మ చేతి భోజనం తింటూ సినిమా అవకాశం దక్కించుకోవడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నా. కొత్త వాళ్లం చేసిన మా సినిమాను మీరంతా ఎంకరేజ్ చేయాలి. అన్నారు.
మేము కూడా సినిమా తీసినామురో పాట కంపోజర్, లిరిక్ రైటర్ చరణ్ అర్జున్ మాట్లాడుతూ - నేను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గా బిజీగా ఉన్నా. అజర్ వచ్చి ఈ సినిమాకు ప్రమోషనల్ సాంగ్ చేయమని అడిగాడు. నా గురించి, నా సంగీతం అజర్ వాళ్ల నాన్నకు నచ్చి నా పేరు సజెస్ట్ చేశాడట. గోదావరిఖని అనే ఊరి దాకా నా మ్యూజిక్ వెళ్లింది అనే సంతోషంతో ఈ పాట చేశాను. హైదరాబాద్ వచ్చి తమ సినిమా కలను నెరవేర్చుకోలేని ఎంతోమంది ఔత్సాహికుల ఆవేదన ఈ పాటలో ఉంటుంది. లోకల్ టాలెంట్ తో లోకల్ లో సినిమా చేసిన అజర్ నిజంగా హీరో. ఈ టీమ్ ను సపోర్ట్ చేసేందుకు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికీ థ్యాంక్స్. అన్నారు.
డైరెక్టర్ అజర్ మాట్లాడుతూ - మేము కింద స్థాయి నుంచి వచ్చామని చాలా మంది చెబుతుంటారు. మేము ఇంకా కింద స్థాయి నుంచి భూమి లోతుల్లోంచి, బొగ్గు బాయిలోంచి వచ్చాం. చీకటిలో వెలికితీసే బొగ్గు నుంచి వెలుగు పంచే ప్రాంతం రామగుండం నుంచి వచ్చిన వాళ్లం. ఎందరో గొప్ప తెలుగు దర్శకులు సినిమాను మన దగ్గరకు చేర్చారు, మనల్ని ఇన్స్ పైర్ చేశారు. నేను ఈ సినిమాను మరింత దగ్గరగా తీసుకెళ్లాలని అనుకున్నా. పట్నంలోనే ఉంటదా కళామతల్లి, జర వెతికి చూడు ఉంటుంది గల్లీ గల్లీ అని ఈ పాటలో చెప్పినట్లు సినిమాను లోకల్ లో తీసి వందమంది కొత్త వాళ్లను పరిచయం చేస్తున్నా. మన ఊరిలోనే ఉంటూ మన ఊరివాళ్లతో సినిమా తీయొచ్చు అని ప్రూవ్ చేశా. ఇంతమంది కొత్త వాళ్లను మీ ముందుకు తీసుకొచ్చా. నాకు సపోర్ట్ చేస్తున్న శ్రీధర్ గారికి, మా ఎమ్మెల్యే మక్కన్ సింగ్ రాజ్ ఠాకూర్ గారికి, చరణ్ అర్జున్ గారికి, సాగర్ గారికి థ్యాంక్స్. అన్నారు.
Revanth Reddy: మనవడికి స్వయంగా పూరీలు చేసిపెట్టిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి (video)
తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి తన బిజీ అధికారిక కార్యక్రమాల మధ్య కాస్త విరామం తీసుకుని, ఇంట్లో తన మనవడి కోసం స్వయంగా పూరీలు చేస్తూ అతనితో ఆనందంగా సమయం గడిపారు. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య జరిగిన ఈ సరదా సన్నివేశానికి సంబంధించిన వీడియోను ముఖ్యమంత్రి సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. తన మనవడు, తాతయ్య స్వయంగా చేస్తేనే పూరీలు తింటానని పట్టుబట్టిన విషయాన్ని ఆయన ఆ వీడియో క్యాప్షన్లో ప్రేమపూర్వకంగా గుర్తుచేసుకున్నారు.
ఒంటిపై ఉన్న బంగారు నగలు తీసుకుని తమను వదిలేయాలంటూ ప్రాధేయపడిన మహిళ
కర్నాటక రాష్ట్రంలో అత్యంత రద్దీగా ఉండే జాతీయ రహదారుల్లో ఒకటైన బెంగుళూరు - మైసూర్ ఎక్స్ప్రెస్ రహదారిలో దారుణమైన ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఇద్దరు పసిబిడ్డలతో ప్రయాణిస్తున్న ఒక కుటుంబాన్ని వెంబడించి, దుండగులు వారిపై విచక్షణా రహితంగా దాడికి తెగబడ్డారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ కావడంతో, పోలీసులు స్పందించి ముగ్గురు నిందితులను అరెస్టు చేశారు.
పోక్సో కేసు : బండి భగీరథ్కు బెయిల్
తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందిన కేంద్ర మంత్రి, బీజేపీ సీనియర్ నేత బండి సంజయ్ కుమారుడు బండి భగీరథ్కు ఊరట లభించింది. పోక్సో కేసులో అతడికి తెలంగాణ హైకోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేసింది. షరతులతో కూడిన బెయిల్ ఇచ్చిన ఉన్నత న్యాయస్థానం.. దర్యాప్తునకు సహకరించాలని బండి భగీరథ్ను ఆదేశించింది. హైదరాబాద్లోని పేట్బషీరాబాద్ పీఎస్లో అతడిపై పోక్సో కేసు నమోదు కాగా, మే 16న పోలీసులు అతడిని అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు తరలించారు.
శిక్షణ ఇస్తూనే విమానం నుంచి దూకి ఆత్మహత్య
అర్జెంటీనాలో విషాదం చోటు చేసుకుంది. గాల్లో ప్రయాణిస్తున్న ట్రైనింగ్ విమానం నుంచి ఫ్లైట్ ఇన్స్ట్రక్చర్ అకస్మాత్తుగా కిందకు దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. శిక్షణ ఇస్తూనే ఆయన ఈ దారుణానికి పాల్పడటం గమనార్హం. అయితే, తీవ్ర దిగ్బ్రాంతికి గురైనప్పటడికీ 22 యేళ్ళ ట్రైనీ పైలెట్ ధైర్యం కోల్పోకుండా విమానాన్ని సురక్షితంగా ల్యాండ్ చేసింది.
వైజాగ్ టెక్కీ రాధా గాయత్రి మృతి కేసు : భర్త శ్రీచరణ్, అత్తమామలకు సమన్లు
ఈ ప్రపంచ చర్మ ఆరోగ్య దినోత్సవం సందర్భంగా కాలిఫోర్నియా బాదంపప్పులతో మీ చర్మం కాంతివంతం
ప్రపంచ చర్మ ఆరోగ్య దినోత్సవాన్ని మెరుగైన జ్ఞానం, మెరుగైన చర్మ ఆరోగ్యం అనే ఇతివృత్తంతో జూలై 8న ప్రపంచం జరుపుకుంటుంది. ఆరోగ్యకరమైన చర్మానికి దోహదపడే కారకాలను అర్థం చేసుకోవడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను ఇది నొక్కి చెబుతోంది. కాలుష్యం వంటి బాహ్య కారకాల నుండి చర్మాన్ని రక్షించడంలో చర్మ సంరక్షణ కీలకపాత్ర పోషించినప్పటికీ, ఆరోగ్యకరమైన, కాంతివంతమైన రీతిలో చర్మాన్ని కాపాడుకోవడానికి మీరు మీ శరీరానికి పోషణను ఎలా అందిస్తున్నారన్నది కూడా అంతే ముఖ్యం.
ఆర్తి ల్యాబ్లో ఏఐ ఆధారిత పేరంటల్ అల్ట్రా సౌండ్ స్కాన్లు
ఆర్తి స్కాన్స్ అండ్ ల్యాబ్స్, ఆరిజిన్ మెడికల్ యొక్క పరిశోధన మరియు అభివృద్ధి విభాగమైన ఆరిజిన్ మెడికల్ రీసెర్చ్ ల్యాబ్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా ప్రసవపూర్వ అల్ట్రాసౌండ్ సంరక్షణ యొక్క నాణ్యతను, అందుబాటును మెరుగుపరచడానికి తమ మధ్య కొనసాగుతున్న సహకారాన్ని ప్రకటించాయి. గత ఐదు సంవత్సరాలుగా, ఈ రెండు సంస్థలు కలిసి పనిచేసి, అధిక సంఖ్యలో రోగులు వచ్చే క్లినికల్ వాతావరణాలలో తల్లి - పిండం ఇమేజింగ్కు మద్దతు ఇచ్చే ఏఐ పరిష్కారాలను అభివృద్ధి చేసి, ధృవీకరించాయి. తద్వారా కాబోయే తల్లులు స్థిరమైన, అధిక-నాణ్యత గల ప్రసవపూర్వ అంచనాలను పొందేలా ఇవి సహాయపడ్డాయి.
బ్లడ్ కౌంట్ పడిపోతుంది, గుమ్మడి గింజలు తింటే ప్రయోజనం వుంటుందా?
బ్లడ్ కౌంట్ పడిపోవడానికి కారణాలను వైద్యులు పరీక్షించి చెబుతారు. ఐతే బ్లడ్ కౌంట్ పెంచుకునేందుకు బీట్ రూట్, గుమ్మడి గింజలు వంటివి మేలు చేస్తాయి. ఈ గుమ్మడి గింజలను (Pumpkin seeds) నానబెట్టి అయినా తినవచ్చు లేదా వేయించుకుని అయినా తినవచ్చు. ఈ రెండు పద్ధతుల వల్ల శరీరానికి వేర్వేరు లాభాలు కలుగుతాయి. నానబెట్టి తినడం (Soaked Pumpkin Seeds) ఆరోగ్యానికి అత్యంత ఉత్తమం జీర్ణక్రియ సమస్యలు ఉంటే లేదా గింజల్లోని పోషకాలు శరీరానికి పూర్తిగా అందాలనుకుంటే నానబెట్టి తినడం ఉత్తమమైన మార్గం. గుమ్మడి గింజల్లో ఇనుము లభిస్తుంది
రక్తహీనత సమస్యకు ఐరన్ మాత్రలు వేసుకుంటున్నారా? ఐతే ఇవి తెలుసుకోవాలి
అనేమియా లేదా రక్తహీనత సమస్య ఇటీవలి కాలంలో చాలామంది స్త్రీలను పీడిస్తున్న అనారోగ్య సమస్య. ఈ సమస్యను అధిగమించేందుకు వైద్యులు ఐరన్ మాత్రలు రాస్తుంటారు. ఐతే కొంతమందిలో ఈ ఐరన్ మాత్రలు వేసుకున్నప్పుడు పలు రకాల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తుంటాయి. వాటిలో ప్రధానమైనది విరేచనాలు అవ్వడం. ఐతే మోషన్స్ అవుతున్నాయని మాత్రలను పూర్తిగా ఆపేస్తే హిమోగ్లోబిన్ (Hb) స్థాయిలు పెరగవు. కానీ అదే సమయంలో విరేచనాల వల్ల శరీరం బలహీనపడటం కూడా మంచిది కాదు.
ఉలవలతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఎన్నో తెలుసా?
ఉలవలలో పీచుపదార్థం అధికంగా కొవ్వు తక్కువగా ఉంటుంది. ఎక్కువసేపు కడుపు నిండిన అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. ఇది జీర్ణక్రియ, జీవక్రియను కూడా మెరుగుపరుస్తుంది. కొవ్వు కరగడానికి సహాయపడుతుంది. అనవసరమైన కోరికలను తగ్గిస్తుంది. భోజనానికి ముందు ఉలవల రసం లేదా సూప్ తీసుకోండి. ఇది సహజంగా ఆకలిని తగ్గిస్తుంది. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది.