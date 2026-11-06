KH237 update: కమల్ హాసన్ ‘KH237’ చిత్రం నుండి కొత్త పోస్టర్ విడుదలైంది
కొత్త పోస్టర్లతో ఉత్కంఠభరితమైన రివెంజ్ థ్రిల్లర్ను టీజ్ చేస్తున్న కమల్ హాసన్ పోస్టర్ విడుదలైంది. కమల్ హాసన్ ‘KH237’ చిత్రం నుండి ప్రతీకారానికి రక్తంతోనే సమాధానం చెప్పాలి’ అనే ట్యాగ్లైన్తో ఒక కీలక ప్రకటన రాబోతోందని చిత్ర బృందం సూచించింది.
Kamal Haasan’s film KH237 poster
రాజ్ కమల్ ఫిల్మ్స్ ఇంటర్నేషనల్, నవంబర్ 5 మరియు 6 తేదీలలో నాటకీయమైన టీజర్ పోస్టర్లను విడుదల చేసింది. వీటిలో హాసన్ యొక్క తీవ్రమైన కళ్ళు మరియు కొడవలి లాంటి ఆయుధాన్ని పట్టుకున్న ఒక సిల్హౌట్ (నీడ చిత్రం) కనిపిస్తున్నాయి.
ఎస్.యు. అరుణ్కుమార్ దర్శకత్వంలో, ఆర్. మహేంద్రన్ నిర్మాణంలో రూపొందుతున్న ఈ రా యాక్షన్ డ్రామాపై ఉత్సాహాన్ని పెంచుతూ, నవంబర్ 6న సాయంత్రం 5 గంటలకు అధికారిక టైటిల్ను వెల్లడించనున్నారు.
దక్షిణ తమిళనాడు నేపథ్యంలో వాస్తవిక ధోరణితో సాగే ఈ గ్రామీణ థ్రిల్లర్, 'థగ్ లైఫ్' తర్వాత హాసన్ పూర్తిస్థాయి కథానాయకుడిగా తిరిగి రావడాన్ని సూచిస్తుంది. ఎలాంటి హంగులు లేని ఈ కథలో ఆయన రఫ్ ఫీమేల్ లుక్స్ హైలైట్ అవుతాయి.