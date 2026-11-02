Deepika Padukone: షారుఖ్ ఖాన్, దీపికా పదుకొణె మూవీ కింగ్ నుంచి పాప్ సాంగ్
Shah Rukh Khan and Deepika Padukone
షారుఖ్ ఖాన్ అభిమానులకు ఇంతకంటే మంచి పుట్టినరోజు కానుక మరొకటి ఉండదు. తన పుట్టినరోజు సందర్భంగా బాలీవుడ్ బాద్షా.. త్వరలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్న యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ ‘కింగ్’ సినిమా నుంచి తొలి పాట ‘తు మిల్ జాయే’ను విడుదల చేశారు. సంగీత, సినీ రంగాలకు చెందిన స్టార్స్ ఈ పాటను రూపొందించారు.
అర్జిత్ సింగ్ అద్భుతమైన గాత్రం, ఎడ్ షీరన్ ప్రత్యేకమైన ర్యాప్ స్టైల్తో రూపొందిన ఈ పాట ఓ అరుదైన గ్లోబల్ మ్యూజిక్ కొలాబరేషన్గా రూపొందింది. అంతేకాదు.. వెండితెరపై ఎంతోమంది అభిమానులను సంపాదించుకున్న షారుఖ్ ఖాన్, దీపికా పదుకొణె జోడీ మరోసారి ఈ పాటతో ప్రేక్షకులను అలరించనుంది.
‘కింగ్’ ప్రపంచాన్ని ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేస్తూ ఈ మ్యూజిక్ వీడియో ప్రారంభమవుతుంది. ఇందులో షారుఖ్ ఖాన్ చెప్పే డైలాగ్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది. “నేను హంతకుడిని కాదు.. ప్రేమికుడిని. నా గురి నా ప్రేయసి గుండెపైనే. గుండెను చీల్చలేనివాడు అసలు ప్రేమికుడే కాదు” అంటూ ఆయన చెప్పే డైలాగ్తో తన పాత్ర ఎలా ఉండబోతోందో ఆసక్తి పెంచారు. ఆ తర్వాత మంచి జోష్ నింపే రొమాంటిక్ డ్యాన్స్ ట్రాక్ మొదలవుతుంది. బాలీవుడ్లో తన గాత్రంతో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న అర్జిత్ సింగ్, గ్లోబల్ పాప్ సెన్సేషన్ ఎడ్ షీరన్ కలిసి ఈ పాటను ఆలపించారు. రెండు విభిన్న సంగీత ప్రపంచాలను ఒక్కచోట చేర్చిన ఈ పాటకు మధుబంతి బాగ్చి తనదైన మధురమైన గాత్రంతో మరింత అందాన్ని తీసుకొచ్చారు.
రొమాన్స్, యాక్షన్తో పాటు షారుఖ్ ఖాన్ తనదైన మాస్ ఇంపాక్ట్ను కలిపి రూపొందించిన ఈ పాట.. ‘కింగ్’ సినిమాలో ఆయన పాత్రకు సంబంధించిన మరో కొత్త కోణాన్ని ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేస్తుంది. కేవలం సంగీతానికే పరిమితం కాకుండా సినిమా కథ, పాత్రల్లోని షేడ్స్ ఎలా ఉండబోతున్నాయో ఈ పాట ద్వారా చూపిస్తూ ఆసక్తి పెంచారు.
సచిన్-జిగర్ సంగీతం అందించగా.. కుమార్ ఈ పాటకు సాహిత్యం రాశారు. పీయూష్-షాజియా కొరియోగ్రఫీ అందించగా, ఎడ్ షీరన్ స్వయంగా ఇంగ్లీష్ ర్యాప్ను రాశారు. ఇలా పలువురు టాలెంటెడ్ టెక్నిషియన్స్ కలిసి ‘తు మిల్ జాయే’ పాటను ప్రత్యేకంగా తీర్చిదిద్దారు. ఇక ఈ వీడియో చివర్లో షారుఖ్ ఖాన్ చెప్పే మరో పవర్ఫుల్ డైలాగ్ ఆకట్టుకుంటుంది. “ఈసారి గుండెలో మంట మొదలైంది.. ఇప్పుడు ప్రపంచాన్ని తగలబెట్టే వరకు అది ఆగదు” అంటూ ఆయన చెప్పే డైలాగ్ ‘కింగ్’ సినిమాలో తన పాత్ర ఎంత పవర్ఫుల్గా ఉండబోతోందో తెలియజేస్తోంది.
షారుఖ్ ఖాన్, దీపికా పదుకొణె జోడీకి వెండితెరపై మంచి క్రేజ్ ఉంది. వీరిద్దరి కెమిస్ట్రీని ప్రేక్షకులు ఎప్పుడూ ఇష్టపడుతుంటారు. ఇప్పుడు ‘తు మిల్ జాయే’ పాటతో మరోసారి ఆ మ్యాజిక్ను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొచ్చారు. రొమాంటిక్ సన్నివేశాలు, కళ్లు చెదిరే విజువల్స్తో ఈ పాట ఆకట్టుకుంటోంది. మరోవైపు యాక్షన్ సన్నివేశాలు, స్టైలిష్ ట్రాన్సిషన్స్, పవర్ఫుల్ డైలాగ్స్ ఈ పాటను భిన్నంగా చూపిస్తున్నాయి. మొత్తంగా ‘కింగ్’ సినిమా వెండితెరపై ఎలాంటి ప్రపంచాన్ని ఆవిష్కరించబోతోందో ఈ పాటతోనే ప్రేక్షకులకు ఓ చిన్న గ్లింప్స్ ఇచ్చారు.
సిద్ధార్థ్ ఆనంద్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతోన్న ఈ సినిమాను రెడ్ చిల్లీస్ ఎంటర్టైన్మెంట్, మార్ఫ్లిక్స్ పిక్చర్స్ సంస్థలు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. ‘కింగ్’ సినిమా డిసెంబర్ 24, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదలవుతుంది.
‘తు మిల్ జాయే’ పాట ప్రస్తుతం అన్ని మ్యూజిక్ స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్లో అందుబాటులో ఉంది. ఇక ఈ పాటకు సంబంధించిన మ్యూజిక్ వీడియోను జీ మ్యూజిక్ కంపెనీ, టీ-సిరీస్ యూట్యూబ్ ఛానళ్లలో వీక్షించవచ్చు.