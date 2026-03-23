A.R. Rahman: యమహా మ్యూజిక్ ఇండియా సంస్థ అంబాసడర్గా ఎ.ఆర్. రెహ్మాన్
A.R. Rahman, Taketoshi Yamamoto, Mr. Ryoji Maruyama
అకాడమీ అవార్డు తో సంగీత దర్శకుడిగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా గౌరవించబడుతున్న ఎ.ఆర్. రెహ్మాన్ భారతీయ సంగీతాన్ని అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్లడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఇది భారతదేశంలో సంగీత సంస్కృతిని అభివృద్ధి చేయాలనే యమహా మ్యూజిక్ ఇండియా సంకల్పానికి అనుగుణంగా ఉంది. ఈ భాగస్వామ్యం యమహా మ్యూజిక్ ఇండియా యొక్క దీర్ఘకాలిక కట్టుబాటుకు ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిగా నిలుస్తుంది.
ఎ.ఆర్. రెహ్మాన్ మాట్లాడుతూ, “యమహా ఎప్పుడూ ఖచ్చితత్వం మరియు విశ్వసనీయతకు ప్రతీకగా నిలిచింది. సంగీతంలో ఉన్నత ప్రమాణాలను కలిగి ఉన్న బ్రాండ్తో అనుబంధం కలిగినందుకు నాకు గర్వంగా ఉంది. వారి ‘మేడ్ ఇన్ ఇండియా’ దృష్టికోణం నాణ్యమైన వాద్య పరికరాలను మరింత అందుబాటులోకి తీసుకువస్తోంది. ఈ కార్యక్రమం నా KM మ్యూజిక్ కన్జర్వేటరీ మరియు ది సన్షైన్ ఆర్కెస్ట్రాలో శిక్షణ పొందుతున్న యువ ప్రతిభలకు ఇప్పటికే ప్రయోజనం కలిగిస్తోంది. మనం యువ కళాకారులను మార్గదర్శనం చేస్తూ, సంగీత విద్యను బలోపేతం చేస్తే, భారతీయ సంగీతకారులు ప్రపంచ వేదికపై ముందంజలో నిలుస్తారు అన్నారు.
యమహా మ్యూజిక్ ఇండియా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీ యమమోటో టకేటోషి మాట్లాడుతూ: “సంగీతం యమహా తత్వానికి కేంద్రబిందువుగా ఉంటుంది. భారతదేశం యొక్క సమృద్ధమైన సంగీత వారసత్వం ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందాలి. మా ‘మేడ్ ఇన్ ఇండియా’ కార్యక్రమం మరియు ఎ.ఆర్. రెహ్మాన్ గారితో మా భాగస్వామ్యం ద్వారా, తదుపరి తర సంగీతకారులను ప్రేరేపించడం మరియు దేశవ్యాప్తంగా వ్యవస్థీకృత సంగీత విద్యను విస్తరించడం మా లక్ష్యం.”
సేల్స్ యూనిట్ హెడ్ శ్రీ ర్యోజి మారుయామా మాట్లాడుతూ: “మా లక్ష్యం కేవలం వాద్య పరికరాల వరకే పరిమితం కాదు. వర్క్షాప్లు, పాఠశాలల భాగస్వామ్యాలు, గ్రామీణ అవుట్రీచ్ కార్యక్రమాల ద్వారా సంగీత సమాజాలను అభివృద్ధి చేయడానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాము. ఈ భాగస్వామ్యం ప్రతి ఆశావహ కళాకారునికి సంగీతాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే మా దృక్పథాన్ని బలపరుస్తుంది.”