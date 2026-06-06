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A.R Rahman: అట్టారీ సరిహద్దులో BSF జవాన్లకు ఏ.ఆర్. రెహమాన్ సంగీత నివాళి
ముంబై, జూన్ 6: ఆస్కార్ పురస్కార గ్రహీత, సంగీత దర్శకుడు ఏ.ఆర్. రెహమాన్, 'మై వాపస్ ఆవుంగా' బృందంతో కలిసి జూన్ 7న అటారీ సరిహద్దు వద్ద బోర్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ (బీఎస్ఎఫ్) వీరులకు సంగీత నివాళి అర్పించనున్నారు.
A.R. Rahman, Taketoshi Yamamoto, Mr. Ryoji Maruyama
పద్మభూషణ్ పురస్కార గ్రహీత, రెండుసార్లు అకాడమీ అవార్డు మరియు గ్రామీ అవార్డు విజేత అయిన సంగీత దర్శకుడు రెహమాన్, దేశాన్ని కాపాడటానికి తమ జీవితాలను అంకితం చేసిన బీఎస్ఎఫ్ ధైర్యవంతులైన పురుషులు, మహిళలకు నివాళులర్పిస్తూ అటారీ సరిహద్దు వద్ద ప్రదర్శన ఇవ్వనున్నారు.
'జై హో - ఏ ట్రిబ్యూట్ టు ది బ్రేవ్హార్ట్స్' అనే పేరుతో 'మై వాపస్ ఆవుంగా' బృందం అందించే ఈ ప్రత్యేక ప్రదర్శన, వారి ధైర్యం, త్యాగం, నిబద్ధత పట్ల హృదయపూర్వక కృతజ్ఞత మరియు ప్రగాఢ గౌరవానికి నిదర్శనం.
ఈ కార్యక్రమంలో ఏ.ఆర్. రెహమాన్తో పాటు దర్శకుడు ఇంతియాజ్ అలీ, నటుడు వేదాంగ్ రైనా మరియు చిత్రంలోని ప్రముఖ గాయకులు మోహిత్ చౌహాన్, పూజా తివారీ, నర్గీస్ పాల్గొననున్నారు.
అటారీ సరిహద్దులోని జేసీపీ స్టేడియంలో జరిగే చారిత్రాత్మక పరేడ్ వేడుకలో, సాయంత్రం 4:30 నుండి 5:30 గంటల మధ్య ఈ నివాళి కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఇది దేశభక్తి, సంగీతం భావోద్వేగాలను ఒకచోట చేర్చి, ఒక చిరస్మరణీయమైన వేడుకగా నిలుస్తుంది.
‘మై వాపస్ ఆవుంగా’ అనేది శర్వరి, నసీరుద్దీన్ షా మరియు వేదాంగ్ రైనా నటించిన ఒక పీరియడ్ రొమాంటిక్ డ్రామా. ఈ చిత్రం 1947 నాటి భారతదేశ విభజన నేపథ్యంలో రూపొందించబడింది మరియు ప్రేమ, వియోగం, వలస మరియు జ్ఞాపకాలు వంటి ఇతివృత్తాలను అన్వేషిస్తుంది.
చారిత్రక కల్లోలం వల్ల రూపుదిద్దుకుని, విచ్ఛిన్నమైన ఒక ప్రేమ సంబంధం చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుందని భావిస్తున్నారు. ఇది విభజన కాలం నాటి కథనాలలో తరచుగా కనిపించే ఒక ఇతివృత్తం. ఈ చిత్రం ద్వారా ఇంతియాజ్ అలీ, ఏ.ఆర్. రెహమాన్ మరియు ఆయనతో తరచుగా పనిచేసే గీత రచయిత ఇర్షాద్ కామిల్ మళ్ళీ కలిసి పనిచేస్తున్నారు.
ఈ చిత్రంలో నసీరుద్దీన్ షా, వేదాంగ్ రైనా, శర్వరి మరియు దిల్జిత్ దోసాంజ్ ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. అప్లాజ్ ఎంటర్టైన్మెంట్, విండో సీట్ ఫిల్మ్స్, మరియు మోహిత్ చౌదరి అనే నిర్మాణ సంస్థల సంయుక్త మద్దతుతో రూపొందిన ఈ చిత్రం 2026 జూన్ 12న థియేటర్లలోకి రానుంది.
అట్టారీ-వాఘా సరిహద్దు వద్ద జరిగే ఈ కసరత్తును 1959 నుండి భారత, పాకిస్తాన్ భద్రతా దళాలు సంయుక్తంగా ప్రతిరోజూ పాటిస్తున్నాయి. విస్తృతమైన, వేగవంతమైన నృత్యం వంటి కదలికలు మరియు కాళ్లను వీలైనంత ఎత్తుకు లేపడం ఈ విన్యాసంలో ప్రధాన లక్షణాలు.
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అసంతృప్త మంతిని బుజ్జగించిన కర్నాటక సీఎం డీకే శివకుమార్
కర్నాటక మంత్రివర్గంలో శాఖల కేటాయింపులు మంత్రుల్లో తీవ్ర అసంతృప్తిని రేకెత్తించింది. పలువురు సీనియర్ మంత్రులు తమకు కేటాయించిన తమ అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేశారు. ఇలాంటి వారిలో ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ మంత్రివర్గంలో చోటు దక్కించుకున్న సీనియర్ మంత్రి రామలింగా రెడ్డి తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. దీంతో జయనగర్లోని ఓ ప్రైవేట్ హోటల్లో మంత్రితో శుక్రవారం అర్ధరాత్రి సుదీర్ఘంగా చర్చలు జరిపినట్లు డీకే శివకుమార్ వెల్లడించారు.
జూన్ 18న తమిళనాడు శాసనసభ తొలి సమావేశాలు
కొత్తగా ఎన్నికైన టీవీకే నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో తమిళనాడు శాసనసభ తొలి సమావేశాలు జూన్ 18న ప్రారంభం కానున్నాయని, ఆ రోజున గవర్నర్ సభను ఉద్దేశించి సాంప్రదాయ ప్రసంగం చేస్తారని స్పీకర్ జె.సి.డి. ప్రభాకర్ శుక్రవారం ప్రకటించారు. సచివాలయంలో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, జూన్ 18న ఉదయం 10 గంటలకు ఫోర్ట్ సెయింట్ జార్జ్లోని అసెంబ్లీ హాల్లో శాసనసభ సమావేశం అవుతుందని స్పీకర్ తెలిపారు.
మేక్ ఇన్ ఇండియా అడిగితే లీక్ ఇన్ ఇండియా ఇచ్చారు : కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ
దేశంలోని యువత మేక్ ఇన్ ఇండియా అడిగితే కేంద్రంలోని పెద్దలు లీక్ ఇన్ ఇండియా ఇచ్చారని కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) అన్నారు. నీట్ పేపర్ లీక్, సీబీఎస్ఎసా, సీయూఈటీ, ఎస్ఎస్సీ, జీడీ పరీక్షల అవకతవకలకు నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర విద్యామంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ తక్షణం రాజీనామా చేయాలన్న ప్రధాన డిమాండ్తో సీపీజే డిమాండ్ చేస్తోంది. ఇందులోభాగంగా, ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద ఆందోళకు పిలుపునిచ్చిన విషయం తెల్సిందే. ఇందుకోసం సీజీపీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజిత్ దీప్కే అమెరికా నుంచి ఢిల్లీకి చేరుకున్నారు. ఆయన భారీ భద్రత నడుమ ఢిల్లీ విమానాశ్రయం నుంచి బయటకు వస్తున్న దృశ్యాలు ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
Heavy Rains: నైరుతి రుతుపవనాలు.. తమిళనాడులో భారీ వర్షాలు
నైరుతి రుతుపవనాల మరింత విస్తరణకు అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడటంతో, శనివారం నుండి తమిళనాడులోని పశ్చిమ కనుమల ప్రాంతంలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వర్గాలు తెలిపాయి. దీని ప్రకారం, నీలగిరి, తేని, దిండిగల్ జిల్లాలు, కోయంబత్తూరు జిల్లాలోని కనుమ ప్రాంతాలలో అక్కడక్కడా గంటకు 40-50 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచే గాలులు, ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
ఆ.. కొబ్బరినీళ్లే కదా ఏం చేస్తాయి అని వీళ్లు మాత్రం తాగరాదు, ఎవరు?
ఆరోగ్యానికి కొబ్బరి నీరు ఎంతగానో మేలు చేస్తాయి. ఐతే కొంతమంది మాత్రం కొబ్బరి నీరు తాగరాదు అని చెబుతున్నారు వైద్య నిపుణులు. ఎవరు తాగకూడదో తెలుసుకుందాము. మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు: మధుమేహం వున్నవారు కొబ్బరి నీళ్లు తాగకూడదు. ఎందుకంటే కొబ్బరి నీటిలో సహజ చక్కెరలు వుంటాయి. అందువల్ల మోతాదుకి మించి కొబ్బరి నీళ్లు తాగితే రక్తంలో చక్కెరస్థాయిలు పెరిగి సమస్య వస్తుంది. రక్తపోటు మందులు వాడేవారు: కొబ్బరినీళ్లు రక్తపోటును తగ్గించే గుణాన్ని కలిగి వుంటాయి. అందువల్ల రక్తపోటు తగ్గేందుకు మందులు వాడేవారు మోతాదుకి మించి తాగితే రక్తపోటు తగ్గిపోతుంది. ఫలితంగా మైకం, మత్తుగా అనిపించడం జరుగుతుంది.
సబ్జా గింజల నీటిని తాగితే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?
సబ్జా గింజలు. ఇవి ఆయుర్వేద ఔషధాలలో ఈ గింజలు కీలకం. వీటిని తీసుకుంటుంటే ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు చాలా వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. సబ్జా గింజలు తీసుకుంటే అధిక రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్, ఒత్తిడి, టైప్ 2 మధుమేహం నుండి ఉపశమనాన్ని అందిస్తాయి. సబ్జా గింజల మిల్క్ షేక్ తాగితే చాలాసేపు కడుపు నిండిన అనుభూతి కలుగుతుంది. సబ్జా విత్తనాల్లో మల్టీవిటమిన్లతో పాటు క్యాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్, ఫాస్పరస్ వంటి పోషకాలు ఉంటాయి. సబ్జాల్లో వున్న ఆల్ఫా-లినోలెనిక్ యాసిడ్ శరీరంలో కొవ్వును కరిగించడంలో సహాయపడుతుంది. సబ్జా గింజలను తినడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థ మెరుగ్గా పనిచేస్తుంది, ఇది టైప్ 2 డయాబెటిస్ రోగులకు మంచిది.
కావేరీ ఆస్పత్రిలో అరుదైన అత్యంత క్లిష్టమైన ఆపరేషన్ సక్సెస్
చెన్నై, వడపళని కావేరి ఆసుపత్రి వైద్య రంగంలో ఒక అరుదైన ఘనతను సాధించింది. వివిధ వైద్య విభాగాల నిపుణుల సమష్టి కృషితో ఒక సంక్లిష్టమైన ఆపరేషన్ను విజయవంతంగా పూర్తి చేసింది. స్త్రీ జననేంద్రియాలలోని పెద్దప్రేగు (కోలన్), యోని భాగం మధ్య ఏర్పడిన అసాధారణ రంధ్రం కారణంగా, 73 ఏళ్ల వృద్ధురాలు 2018 నుండి తరచుగా యోని స్రావాలు, తరచుగా వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్ల వంటి తీవ్రమైన సమస్యలతో బాధపడుతోంది. సాధారణంగా గుండెలోని రంధ్రాలను మూసివేయడానికి ఉపయోగించే ఒక వైద్య పరికరాన్ని ఉపయోగించి, వైద్యులు ఈ మహిళ పెద్ద ప్రేగు, యోని మధ్య ఉన్న రంధ్రాన్ని విజయవంతంగా మూసివేశారు.
ఎంజీఎం మలర్ హెల్త్కేర్ ఆస్పత్రిలో అతి క్లిష్టమైన ఆపరేషన్ సక్సెస్
చెన్నై నగరంలో ఉన్న కార్పొరేట్ ఆస్పత్రుల్లో ఒకటైన ఎంజీఎం మలర్ హెల్త్కేర్ ఆస్పత్రిలో అత్యంత క్లిష్టమైన ఆపరేషన్ను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. ఒకేసారి పక్షపాతం, గుండెపోటు వచ్చిన 68 మంది యేళ్ల మహిళకు ఏకకాలంలో ఈ క్లిష్టమైన ఆపరేషన్ను పూర్తి చేశారు. వైద్యులు అతి తక్కువ కోతతో చేసే సింగిల్ - పోర్టల్ విధానం ద్వారా మెదడులో స్టెంట్ అమర్చడం, కెరోటిడ్ యాంజియోప్లాస్టీ, కరోనరీ యాంజియోప్లాస్టీని విజయవంతంగా నిర్వహించారు. ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
టీలో కల్తీని ఎలా గుర్తించాలి?
టీ అనేది కేవలం ఒక అలవాటు కంటే ఎక్కువ; అది సౌకర్యం, సంప్రదాయంలో లోతుగా మిలితమైపోయిన ఒక ఆచారం. అయినప్పటికీ, దాని సుపరిచితమైన సువాసన, రుచి వెనుక ఒక ఆందోళనకరమైన విషయం దాగి ఉంది: అదే టీ ఆకులు లేదంటే ప్యాకెట్లు కాకుండా వదులుగా వుండే టీ పొడిలో కల్తీ. ఆహార భద్రతపై అవగాహన పెరగడంతో వినియోగదారులు అసలైన టీని ఎలా గుర్తించాలో, నాణ్యత, ఆరోగ్యం రెండింటికీ హాని కలిగించే ఉత్పత్తులను ఎలా నివారించాలో తెలుసుకోవడానికి ఎక్కువగా ప్రయత్నిస్తున్నారు.