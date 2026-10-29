Purvaj: కిల్లర్.. ట్విస్ట్ చెబితే కోటి రూపాయల బహుమతి : పూర్వాజ్
జ్యోతి పూర్వజ్, పూర్వాజ్, లీడ్ రోల్స్ లో నటిస్తున్న సెన్సేషనల్ సై ఫై థ్రిల్లర్ మూవీ "కిల్లర్". మనీష్ గిలాడా, చంద్రకాంత్ కొల్లు, అయినాబత్తిన దశరథ మాధవ్, విశాల్ రాజ్, అర్చన అనంత్, గౌతమ్ చక్రధర్ కొప్పిశెట్టి ఇతర పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. పూర్వాజ్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. "కిల్లర్" సినిమా ఈ నెల 30న వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ రాబోతోంది. ఓవర్సీస్ లో "కిల్లర్" మూవీని ఓఎంజి పిక్చర్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తోంది. ఈ రోజు ఈ సినిమా కోటి రూపాయల కాంటెస్ట్ ప్రెస్ మీట్ ను హైదరాబాద్ లో నిర్వహించారు.
Purvaj and jyothi Purvaj
హీరోయిన్ జ్యోతి పూర్వజ్ మాట్లాడుతూ, మా సినిమా ఎలా ఉండబోతోంది. కాస్ట్ అండ్ క్రూ ఎంత కష్టపడి పనిచేశారు అనేవి చెప్పాం. తప్పకుండా మేము సక్సెస్ మీట్ పెట్టుకుంటాం. మా సినిమా కోసం సూపర్ షీ కాంటెస్ట్ నిర్వహించాం. మీకు సూపర్ పవర్స్ వస్తే ఏం చేస్తారని వుమెన్ కోసం పెట్టిన ఈ కాంటెస్ట్ లో ఇన్స్ పైరింగ్ ఆన్సర్స్ పంపిన 8 మందిని సెలెక్ట్ చేశాం. వారికి ఒక్కొక్కరికి 20 వేల రూపాయల చొప్పున ఈ వేదిక మీద అందించడం సంతోషంగా ఉంది. మనలోనే సూపర్ పవర్స్ ఉన్నాయి. మన దేశాన్ని అనునిత్యం కాపాడుతున్న సైనికులను సూపర్ పవర్స్ అనుకోవచ్చు. వారికి మా టీమ్ అంతా సెల్యూట్ చేస్తోంది. కిల్లర్ లాంటి బ్రిలియంట్ సబ్జెక్ట్ ను తెరపైకి తీసుకొస్తున్న పూర్వజ్ కు కంగ్రాట్స్ చెబుతున్నా. మా టీమ్ అందరూ సినిమా కోసం కష్టపడుతూ మా వెంటే నిలబడ్డారు. వారి నమ్మకమే ఈ రోజు ఈ వేదికకు అందరినీ తీసుకొచ్చింది. మా సినిమా విషయంలో సక్సెస్ అయ్యామనే భావిస్తున్నాం. అన్నారు
హైకోర్ట్ లాయర్ సురేష్ మాట్లాడుతూ - థియేటర్ లో సినిమా చూసి కథలోని ట్విస్ట్ ను ఊహించి చెప్పిన వారికే ఈ బహుమతి ఉంటుంది. నిజాయితీగా ఉన్నవారే ఉన్నది ఉన్నట్లు మాట్లాడుతారు. ఆ ట్విస్ట్ ను ఊరికే ఊహించగలిగితే ఇంత పెద్ద మొత్తం బహుమతి ఇవ్వరు. మీరు సినిమా చూసేప్పుడు ఏకాగ్రతతో ఉండండి. పూర్వాజ్ ఇలాగే కాన్ఫిడెంట్ గా సినిమాలు చేయాలని కోరుకుంటున్నా. అన్నారు.
డైరెక్టర్, ప్రొడ్యూసర్, యాక్టర్ పూర్వాజ్ మాట్లాడుతూ - మేము మా సినిమాకు కోటి రూపాయల కాంటెస్ట్ అనౌన్స్ చేయగానే అది ప్రేక్షకులకు బాగా రీచ్ అయ్యింది. సక్సెస్ మీట్ లో విజేతను ప్రకటిస్తామని చెప్పాం. అయితే కొందరు మాత్రం సోషల్ మీడియాలో మీ సినిమా సక్సెస్ అయితే కదా, ఆ కోటి రూపాయలన్నా కలెక్షన్స్ వస్తాయా అని పోస్ట్ లు చేస్తున్నారు. మా ప్రమోషనల్ కంటెంట్ ఎగ్జైట్ చేస్తే వచ్చి సినిమా చూడమని అంటున్నాం. మా సినిమాలోని ట్విస్ట్ చెబితే కోటి రూపాయలు ఇస్తామని ప్రకటించాం. అది ఊరికే చెప్పలేదు హైకోర్టు లాయర్ తో కొన్ని నిబంధనలతో అగ్రిమెంట్ రాయించి మరీ కాంటెస్ట్ నిర్వహిస్తున్నాం. మా మూవీ బుకింగ్స్ ఓపెన్ అవుతున్నాయి. ఈ నెల 29న 10 గంటలకు ప్రీమియర్స్ ఉంటాయి. సినిమా సెకండాఫ్ లో వచ్చే మేజర్ ట్విస్ట్ ఏదైతో ఉందో, ఆ ట్విస్ట్ అలా అవడానికి ఒక మేజర్ రీజన్ ఉంటుంది. ఇంటర్వెల్ ఇచ్చిన 5 నిమిషాల్లో జస్ట్ వన్ లైన్ ఆన్సర్ మా వాట్సాప్ నెంబర్ 7330608675 కు పంపాలి. షో చూస్తున్న టికెట్ ఫొటో పెట్టి ఆన్సర్ రాయాలి.
ఆ ఐదు నిమిషాల్లో వచ్చిన మెసేజ్ లు అన్నీ ఈ మెబైల్ లో రికార్డ్ అయ్యి ఉంటాయి. మీరు పంపే సమధానం మా ఆన్సర్ తో పోలి ఉండాలి. మా జవాబు కూడా మేము డేట్ తో వీడియో రికార్డ్ చేసి పెట్టాం. సక్సెస్ మీట్ లో ఆ విజేతను ప్రకటిస్తాం. తక్కువ టైమ్ లో ఆన్సర్ పంపిన వారికి బహుమతి ఉంటుంది. మా మూవీ డీటెయిల్స్ మేము చాలా చెప్పాం. మా చిత్రంలో ఒక నావెల్టీ ఉంటుంది. అది ఇప్పటిదాకా మీరు ఏ సినిమాలో చూడలేదు. కిల్లర్ సినిమా ఒక్క చిత్రంతో ఆగిపోదు నాలుగైదు పార్ట్స్ రాబోతున్నాయి. జ్యోతి వైవిధ్యమైన పలు పాత్రల్లో సూపర్బ్ పర్ ఫార్మెన్స్ చేసింది. తను ఈ సినిమా కోసం ఇచ్చిన సపోర్ట్ మర్చిపోలేను. మా సినిమా సక్సెస్ అయి తీరుతుంది. అన్నారు.