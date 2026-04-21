బెల్లంకొండ గణేష్, ఎ. కరుణాకరన్ కాంబినేషన్ లో రొమాంటిక్ కామెడీ చిత్రం
తొలి ప్రేమ', 'హ్యాపీ', 'ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా', 'డార్లింగ్' వంటి యూత్ఫుల్ బ్లాక్బస్టర్ చిత్రాలతో పాపులరైన దర్శకుడు ఎ. కరుణాకరన్, హీరో బెల్లంకొండ గణేష్తో కలిసి గోల్డెన్ టర్టిల్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్పై మౌనికా రెడ్డి నిర్మాణంలో ఒక న్యూ-ఏజ్ రొమాంటిక్ కామెడీ చిత్రం చేస్తున్నారు.
ముగ్గురు డిఫరెంట్ క్రియేటివ్ మైండ్స్ కలయిక ఈ ప్రాజెక్ట్ను ప్రత్యేకంగా నిలుపుతోంది. కరుణాకరన్ తనదైన శైలిలో సాఫ్ట్, ఎమోషనల్ లవ్ స్టోరీని అందిస్తుండగా, దర్శకుడు అనుదీప్ కెవీ తన యూనిక్ క్విర్కీ హ్యూమర్, షార్ఫ్ స్టైల్ డైలాగ్స్తో కథకు న్యూ కలర్ తెస్తున్నారు. ఆయన డైలాగ్ రైటర్గా పనిచేయడం ఫన్ ఫ్రెష్ నెస్ మరింత పెరగనుంది.
స్టార్ కంపోజర్ భీమ్స్ సిసిరోలియో ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఎనర్జిటిక్, చార్ట్బస్టర్ పాటలతో పేరు తెచ్చుకున్న ఆయన సంగీతం ఈ చిత్రానికి యూత్ఫుల్ వైబ్ను తీసుకురానుంది. లవ్. ఎంటర్టైమెంట్ రెండింటినీ బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఆయన మ్యూజిక్ ఉండబోతోంది.
కరుణాకరన్, అనుదీప్, భీమ్స్.. ఈ ముగ్గురు కలయిక ఈ చిత్రానికి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిస్తోంది. ప్రతి ఒక్కరూ తమదైన ప్రత్యేక శైలిని జోడించి ఒక ఫుల్ ఎంటర్టైనర్ను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకోస్తున్నారు.
ఈ సినిమా గ్రాండ్ పూజా కార్యక్రమంతో ప్రారంభమైంది. ప్రముఖ దర్శకుడు వీవీ వినాయక్ తొలి క్లాప్ ఇవ్వగా, అనుదీప్ కెవీ స్క్రిప్ట్ అందించి కెమెరా ఆన్ చేశారు. త్వరలోనే షూటింగ్ ప్రారంభం కానుండగా, నటీనటులు, సాంకేతిక బృందం గురించి మరిన్ని వివరాలు మేకర్స్ త్వరలో వెల్లడించనున్నారు.