శుక్రవారం, 10 ఏప్రియల్ 2026
Written By దేవీ
Last Updated : శుక్రవారం, 10 ఏప్రియల్ 2026 (09:29 IST)

Satyadev :రావు బహదూర్ నుంచి సత్యదేవ్, దీపా థామస్‌ పై రొమాంటిక్ సాంగ్

Satyadev, Deepa Thomas
సూపర్‌స్టార్ మహేష్ బాబు, నమ్రతా శిరోద్కర్‌ జిఎంబి ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ బేనర్ పై రూపొందుతోన్న చిత్రం రావు బహదూర్. వెంకటేష్ మహా దర్శకుడు. సత్యదేవ్, దీపా థామస్‌ జోడీ. మ్యూజిక్ ప్రమోషన్స్ ప్రారంభించారు. అందులో భాగంగా స్మరణ్ సాయి స్వరపరిచిన ఫస్ట్ సింగిల్ 'ఓ సుందరి' ఏప్రిల్ 15న విడుదల కానుంది. సత్యదేవ్, దీపా థామస్‌లను రొమాంటిక్ సెటప్‌లో ప్రజెంట్ చేసిన సాంగ్ రిలీజ్ అనౌన్స్మెంట్ పోస్టర్ ఆకట్టుకుంది. 
 
సత్యదేవ్ పొడవాటి జుట్టు, కళ్ళద్దాలతో రెట్రో-కూల్ లుక్‌లో కనిపిస్తుండగా, దీప ఎంతో హుందాగా, ప్రశాంతంగా కనిపిస్తుంది. ఈ బ్యాక్ డ్రాప్ సున్నితమైన లవ్ మెలోడీని సూచిస్తున్నాయి. సైకలాజికల్ ఇంటన్సిటీ, కనుమరుగవుతున్న ఒక రాజరిక ప్రపంచపు అవశేషాలను కలగలిపిన ఎమోషనల్ డ్రామాగా ‘రావు బహదూర్’ రూపుదిద్దుకుంటోంది. రచయిత, దర్శకుడు, ఎడిటర్‌గా వెంకటేశ్ మహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేలా ఈ కథని మలిచారు.
 
ఈ చిత్రాన్ని ఏ+ఎస్ మూవీస్,  శ్రీచక్రాస్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. బలమైన కథాంశాలతో, కంటెంట్‌ బేస్డ్ తెలుగు సినిమాలకు మద్దతుగా నిలిచే ఈ రెండు నిర్మాణ సంస్థలకు ‘రావు బహదూర్’ మరో ప్రతిష్ఠాత్మక ప్రాజెక్ట్‌గా నిలవనుంది. టీజర్ కి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. సినిమాటోగ్రఫీని కార్తిక్ పరమార్ నిర్వహిస్తుండగా, సంగీతాన్ని స్మరణ్ సాయి అందిస్తున్నారు. ప్రొడక్షన్ డిజైనర్‌ రోహన్ సింగ్.  
 
తారాగణం: సత్య దేవ్, వికాస్ ముప్పాల, దీపా థామస్, బాల పరాసర్, ఆనంద్ భారతి, ప్రణయ్ వాక, మాస్టర్ కిరణ్

ఎరుపు జరి, చిలుకపచ్చ రంగు.. మహిళలకు ఉచిత చీరల పంపిణీ

ఎరుపు జరి, చిలుకపచ్చ రంగు.. మహిళలకు ఉచిత చీరల పంపిణీతెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈ ఏడాది కూడా మహిళలకు ఉచిత చీరల పంపిణీ పథకాన్ని కొనసాగించాలని నిర్ణయించింది. ఈ పథకానికి కొత్త రంగు, కొత్త డిజైన్‌ను పరిచయం చేస్తోంది. ఈ తాజా పంపిణీలో భాగంగా, గత దశలో పంపిణీ చేసిన నీలి రంగు చీరల స్థానంలో, ఎరుపు జరీ డిజైన్‌తో కూడిన చిలుకపచ్చ రంగును రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎంచుకుంది. ఈ పథకంలో వైవిధ్యం, నవీకరించిన డిజైన్‌లను ప్రవేశపెట్టడానికే ఈ మార్పు చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. కోటి చీరల ఉత్పత్తికి గాను సుమారు రూ.450 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో టెస్కోకు ఆర్డర్ ఇచ్చారు. గత ఏడాది, ఇందిరా గాంధీ జయంతి సందర్భంగా నవంబర్ 19న ప్రభుత్వం సుమారు 86 లక్షల చీరలను పంపిణీ చేసింది.

Heat Wave Forecast: ఏపీలో వేడిగాలులు.. రాయలసీమలో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు..

Heat Wave Forecast: ఏపీలో వేడిగాలులు.. రాయలసీమలో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు..ఏపీలో వేడిగాలులు ప్రజలను భయపెట్టిస్తున్నాయి. ఏపీ స్టేట్ డిజాస్టర్ మేనేజ్‌మెంట్ అథారిటీ (ఏపీఎస్డీఎంఏ) పలు జిల్లాల్లో తీవ్రమైన వేడిగాలులు తప్పవని హెచ్చరించింది. ఎంపిక చేసిన కోస్తా, దక్షిణ ప్రాంతాలలో మెరుపులతో కూడిన అకాల వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అంచనా వేసింది. ఏపీఎస్డీఎంఏ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రఖర్ జైన్ మాట్లాడుతూ ఉత్తర ఆంధ్రలో తీవ్రమైన వేడిగా ఉండే అవకాశం ఉందని, రాయలసీమలో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని చెప్పారు.

నాటో సహా మిత్ర దేశాలకు ఏమీ అర్థం కాదు : డోనాల్ట్ ట్రంప్ అసహనం

నాటో సహా మిత్ర దేశాలకు ఏమీ అర్థం కాదు : డోనాల్ట్ ట్రంప్ అసహనంనాటో పాటు మిత్ర దేశాలపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ మరోమారు తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ఆ దేశాలపై ఒత్తిడి చేస్తే తప్ప మనల్ని నిరాశపరిచే నాటో సహా మిత్ర దేశాలకు ఏమీ అర్థం కాదు అని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ మేరకు ఆయన తన ట్రూత్ సోషల్ ఖాతాలో ఓ పోస్ట్ చేశారు. గతంలో ఇరాన్‌పై చర్యలు, హర్మూజ్ జలసంధి వద్ద భద్రత విషయంలో నాటో దేశాలు సహకరించలేదని ట్రంప్ తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్న సంగతి తెలిసిందే.

సెలవుల్లో గ్రామానికి వెళ్లిన విద్యార్థినిలు... సరదా కోసం సెల్ఫీకి యత్నించి చనిపోయారు..

సెలవుల్లో గ్రామానికి వెళ్లిన విద్యార్థినిలు... సరదా కోసం సెల్ఫీకి యత్నించి చనిపోయారు..ఏపీలోని అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. సెలవుల్లో గ్రామానికి వెళ్లిన ముగ్గురి విద్యార్థినిలు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. సరదా కోసం సెల్ఫీ దిగేందుకు ప్రయత్నించి అనంతలోకాలకు చేరుకున్నారు. ఈ విషాదకర ఘటన జిల్లాలో జరిగింది. మృతులంతా సరదా కోసం మలుంగుమ్మి జలపాతం వద్ద సెల్ఫీ దిగేందుకు ప్రయత్నించి అందులోజారిపడి ప్రాణాలు విడిచారు. ఒక విద్యార్థిని రక్షించే ప్రయత్నంలో మిగిలిన ఇద్దరు విద్యార్థినిలు కూడా జలపాతంలో పడి ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

11 యేళ్ల బాలికపై అత్యాచారం .. ఎవరికీ చెప్పొద్దంటూ రూ.150 చేతిలో పెట్టాడు.. ఎక్కడ?

11 యేళ్ల బాలికపై అత్యాచారం .. ఎవరికీ చెప్పొద్దంటూ రూ.150 చేతిలో పెట్టాడు.. ఎక్కడ?కర్నాటక రాష్ట్రంలో ఓ మైనర్ బాలిక అత్యాచారానికి గురైంది. పొట్టకూటి కోసం బెంగుళూరుకు వచ్చిన ఓ వలస కార్మికుడు 11 యేళ్ల మైనర్ బాలికపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. ఆ తర్వాత ఈ దారుణాన్ని ఎవరికీ చెప్పొద్దంటూ బాలిక చేతిలో రూ.150 పెట్టి అక్కడ నుంచి ఉడాయించాడు. ఈ విషయం వెలుగులోకి రావడంతో 28 యేళ్ల నిందితుడు మహమ్మద్‌ మున్నాను అరెస్టు చేశారు.

Watch More Videos

హైబీపీ వుందా? ఐతే ఈ ఫ్రూట్స్ తిని చూడండి

హైబీపీ వుందా? ఐతే ఈ ఫ్రూట్స్ తిని చూడండిఅధిక రక్తపోటు. ఇది ఆరోగ్యాన్ని సమస్యల్లో పడవేస్తుంది. అందువల్ల దీన్ని అదుపుచేయాలి. పండ్లు, వాటి అధిక ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు, పొటాషియం, మెగ్నీషియం వంటివి అధిక రక్తపోటుతో సహా హృదయ సంబంధ వ్యాధులను నివారించడంలో, నిర్వహించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పుల్లని పండ్లు: వీటిలో విటమిన్ సి, ఫ్లేవనాయిడ్స్ వంటి యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా వున్నందున అధిక రక్తపోటు ఉన్నవారికి అద్భుతమైనవి. బెర్రీలు: బ్లూబెర్రీస్‌లో యాంటీఆక్సిడెంట్ సమ్మేళనాలు, పాలీఫెనాల్స్‌తో నిండి ఉంటాయి, ఇవి రక్తపోటును తగ్గిస్తాయి. అరటిపండ్లు: వీటిలో పొటాషియం, ఫైబర్, మెగ్నీషియం, యాంటీఆక్సిడెంట్లు వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉన్నందున అధిక రక్తపోటును అదుపు చేస్తాయి.

పాలుతో పాటు తినకూడని పదార్థాలు ఏమిటి?

పాలుతో పాటు తినకూడని పదార్థాలు ఏమిటి?పాలు బలవర్థకమైనవి అని తెలుసు. అందుకే పాలు తాగేందుకు చాలామంది ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. ఇలా పాలు తాగేవారు కొన్ని పదార్థాలను పాలు తాగేటపుడు తీసుకోరాదు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పాలు తాగి వెంటనే పెరుగును తినరాదు, అలా తీసుకుంటే జీర్ణ సమస్యలు తలెత్తుతాయి. పాలు తాగుతూ పుల్లటి రుచి వుండే పండ్లను తినరాదు, ఇది ఆరోగ్యానికి సమస్య తెస్తుంది. అరటి పండు- పాలు రెండూ కలిపి తీసుకోరాదు. ఎందుకంటే ఇవి రెండూ జీర్ణం కావడానికి చాలా సమయం పడుతుంది. పాలు తాగిన వెంటనే చేపలు తినకూడదు. కనుక వాటికి దూరంగా వుండాలి. కర్బూజ-పాలు రెండూ కలిపి సేవించకూడదు. అలా చేసినవారికి గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య తలెత్తే ఆస్కారం వుంటుంది.

ఊబకాయం: అద్దంలో కనిపించే లావు కాదు, అడుగడుగునా పొంచి ఉన్న ఆరోగ్య సంక్షోభం

ఊబకాయం: అద్దంలో కనిపించే లావు కాదు, అడుగడుగునా పొంచి ఉన్న ఆరోగ్య సంక్షోభంనేను కొంచెం బరువు పెరిగానంతే, నాకు ఏ అనారోగ్యమూ లేదు- ఇది నేడు మన సమాజంలో వినిపిస్తున్న అత్యంత ప్రమాదకరమైన భ్రమ. ఒక వైద్యుడిగా నేను నిత్యం చూస్తున్న వాస్తవం ఏమిటంటే, ఆ కొంచెం అనిపించే బరువు, శరీర అంతర్గత వ్యవస్థలను నిశ్శబ్దంగా చిన్నాభిన్నం చేస్తోంది. ఊబకాయం (Obesity) అనేది కేవలం బాహ్య రూపానికి సంబంధించిన అంశం కాదు; ఇది ఒక సంక్లిష్టమైన మెటబాలిక్ వ్యాధి. భారతదేశంలో, ముఖ్యంగా తెలంగాణ వంటి రాష్ట్రాల్లోని పట్టణ జీవనశైలిలో ఊబకాయం వేగంగా విస్తరిస్తోంది.

మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినకూడని పండ్లు, ఏంటవి?

మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినకూడని పండ్లు, ఏంటవి?డయాబెటిస్. ఒకసారి వస్తే దాన్ని పూర్తిగా తగ్గించడం కష్టమని అంటారు. ఐతే క్రమబద్ధమైన ఆహారపుటలవాట్లు, వ్యాయామం చేస్తుంటే దాన్ని అదుపులో పెట్టుకోవచ్చు. అలాగే కొన్ని రకాల పండ్లకు దూరంగా వుంటే శరీరంలో చక్కెర స్థాయిలు కూడా అదుపులో వుంటాయి. మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినకూడని పండ్లు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఒక మామిడికాయలో 46 గ్రాముల చక్కెర వుంటుంది కనుక దాన్ని తినరాదు. కప్పు ద్రాక్షపండ్లలో 23 గ్రాముల షుగర్ వుంటుంది కనుక దూరం పెట్టాలి. ఒక కప్పు చెర్రీ పండ్లలో 18 గ్రాముల చక్కెర వుంటుంది కాబట్టి తినకపోవడం మంచిది.

హైదరాబాద్‌లో ట్రామా- ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్‌పై జాతీయ సదస్సును ప్రారంభించిన రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ శివ ప్రతాప్ శుక్లా

హైదరాబాద్‌లో ట్రామా- ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్‌పై జాతీయ సదస్సును ప్రారంభించిన రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ శివ ప్రతాప్ శుక్లాహైదరాబాద్‌లోని మెడికవర్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ అండ్ ట్రామా సైన్సెస్ ఆధ్వర్యంలో ట్రామా, కాన్ఫ్లిక్ట్ మెడిసిన్‌పై జాతీయ స్థాయి సదస్సు ఘనంగా ప్రారంభమైంది. ఈ కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్ర గవర్నర్ శివ ప్రతాప్ శుక్లా ప్రారంభించారు. ఈ సదస్సులో దేశవ్యాప్తంగా, విదేశాల నుంచి విచ్చేసిన ఎమర్జెన్సీ వైద్య నిపుణులు, ట్రామా స్పెషలిస్టులు, విపత్తు నిర్వహణ నిపుణులు పాల్గొని, ప్రమాదాల సమయంలో అత్యవసర వైద్య సేవలను మరింత సమర్థవంతంగా అందించే విధానాలపై లోతైన చర్చలు జరిపారు. ముఖ్యంగా ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత తొలి గంటగా పరిగణించే “గోల్డెన్ అవర్”లో తీసుకోవాల్సిన చర్యల ప్రాధాన్యంపై విశేషంగా చర్చించారు.
