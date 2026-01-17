శనివారం, 17 జనవరి 2026
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : శనివారం, 17 జనవరి 2026 (13:17 IST)

మిల్కీ బ్యూటీని అవమానించిన ఆ కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో ఎవరు?

tamannah
తెలుగు చిత్రపరిశ్రమలో మిల్కీబ్యూటీగా గుర్తింపు పొందిన హీరోయిన్ తమన్నా భాటియా. ఆమె తాజాగా ఓ సంచలన విషయాన్ని బహిర్గతం చేశారు. ఓ దక్షిణాది స్టార్ తనను తీవ్రంగా అవమానించారంటూ ఆరోపణలు చేశారు. తాజాగా ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆమె తన కెరీర్‌లో ఎదుర్కొన్న చేదు అనుభవాన్ని బయటపెట్టింది. 
 
ఒక సినిమా షూటింగు సమయంలో తనను ఓ బోల్డ్ సీన్ చేయమని అడిగారని, అందులో ఇంటమసీ ఎక్కువగా ఉండటంతో తాను అసౌకర్యంగా భావించి నిరాకరించినట్టు తెలిపారు. ఆ విషయం సదరు సౌత్ స్టార్‌ హీరోకు నచ్చలేదని, సెట్‌లో అందరి ముందే తనపై అరిచి, అప్పటికప్పుడు హీరోయిన్‌ను మార్చేయాలని పేర్కొంటూ అవమానించాడని పేర్కొంది. 
 
ఆ సమయంలో తనకు తీవ్రంగా బాధ కలిగిందని తమన్నా వెల్లడించింది. అయితే, ఆ హీరో తర్వాత తన వద్దకు వచ్చిన క్షమాపణలు చెప్పారని తెలిపింది. అయితే, తన పట్ల ఆ విధంగా ప్రవర్తించిన హీరో పేరును మాత్రం తమన్నా బహిర్గతం చేయలేదు. 
 
కాగా, గత 15 యేళ్ళుగా సినిమా ఇండస్ట్రీలో కొనసాగుతున్న తమన్నా.. టాలీవుడ్‌తో పాటు బాలీవుడ్‌లోనూ తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకుంది. కథానాయికగా మాత్రమే కాకుండా ఐటెం సాంగ్స్‌లోనూ తనదైనస్టైల్‌లో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. 

నా ఇంటిని కూల్చివేసిన వారికి తగిన శాస్తి జరిగింది : కంగనా రనౌత్

నా ఇంటిని కూల్చివేసిన వారికి తగిన శాస్తి జరిగింది : కంగనా రనౌత్ముంబై మహానగరంలో తన ఇంటిని కూల్చివేసిన వారికి తగిన శాస్తి జరిగిందని బాలీవుడ్ నటి, బీజేపీ ఎంపీ కంగనా రనౌత్ అన్నారు. మహారాష్ట్రంలో బృహన్ ముంబై మున్సిపల్ కార్పొరేషన్‌కు జరిగిన ఎన్నికల్లో ఠాక్రే కుటుంబ సుధీర్ఘ ఆధిపత్యాన్ని తెరపడింది. దాదాపు మూడు దశాబ్దాల తర్వాత శివసేన (యూబీటీ) అధికారాన్ని కోల్పోయింది. శుక్రవారం వెలువడిన బీఎంసీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ సారథ్యంలోని మహాయుతి కూటమి ఘన విజయం సాధించింది.

Green Ammonia Plant: కాకినాడలో గ్రీన్ అమ్మోనియా ప్రాజెక్టు..

Green Ammonia Plant: కాకినాడలో గ్రీన్ అమ్మోనియా ప్రాజెక్టు..కాకినాడలో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద గ్రీన్ అమ్మోనియా ప్రాజెక్ట్‌ను ప్రకటించడంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ మరో పెద్ద పెట్టుబడిని సొంతం చేసుకుంది. దీనిని రాష్ట్రానికి ఒక చారిత్రాత్మక విజయంగా ఐటీ-మానవ వనరుల మంత్రి నారా లోకేష్ అభివర్ణించారు. ఏఎం గ్రీన్ కాకినాడలో 1.5 ఎంపీటీఏ గ్రీన్ అమ్మోనియా ఎగుమతి టెర్మినల్‌ను ఏర్పాటు చేస్తుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ 7.5 జీడబ్ల్యూ పునరుత్పాదక శక్తితో పాటు 1 జీడబ్ల్యూ పంప్డ్ హైడ్రో స్టోరేజ్‌తో శక్తినిస్తుంది. ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ రకమైన అతిపెద్దదిగా మారుతుంది.

రాజమండ్రి రమేష్ కోడిపుంజు మెడలో 15 కాసుల బంగారం, గోదారి జిల్లాల్లో గూస్‌బంప్స్

రాజమండ్రి రమేష్ కోడిపుంజు మెడలో 15 కాసుల బంగారం, గోదారి జిల్లాల్లో గూస్‌బంప్స్ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని గోదావరి జిల్లాల్లో కోడిపుంజులు నగలు ధరించాయి. పందెంలో గెలిచిన కోడిపుంజుల మెడల్లో భారీగా బంగారు ఆభరణాలు వేయడం కనబడింది. పందెంలో గెలిచిన రాజమండ్రి రమేష్ కోడిపుంజు మెడలో ఏకంగా 15 కాసుల బంగారపు గొలుసును వేసి ఊరేగించారు. మొత్తమ్మీద కోడిపందేల్లో వందల కోట్లు చేతులు మారినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా వెస్ట్ గోదావరి జిల్లాలో కోడిపందేలు జోరుగా సాగాయి. సంక్రాంతి పండుగ రెండో రోజైన గురువారం తాడేపల్లి గూడెం పరధిలో జరిగిన ఓ భారీ కోడిపందెం ప్రతి ఒక్కరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఈ ఒక్క కోడిపందెంలోనే ఓ వ్యక్తి ఏకంగా రూ.1.53 కోట్లు గెలుచుకున్నాడు.

Nara Lokesh: క్రికెట్ ఆడిన నారా లోకేష్.. ఫోటోలు, వీడియోలు వైరల్

Nara Lokesh: క్రికెట్ ఆడిన నారా లోకేష్.. ఫోటోలు, వీడియోలు వైరల్ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ క్రికెట్‌ను ఎంతగానో ఇష్టపడతారు. ఈ ఆటను పూర్తిగా ఆస్వాదిస్తారు. భారత క్రికెట్ జట్టు ఆడే కీలకమైన మ్యాచ్‌లకు ఆయన తరచుగా హాజరవుతూ, స్టేడియాల్లో ప్రత్యక్షంగా ఉత్కంఠభరితమైన క్రికెట్ మ్యాచ్‌లను చూసే అవకాశాన్ని ఎప్పుడూ వదులు కోరు. అయితే, నారా లోకేష్‌కు శారీరక స్థాయిలో కూడా ఈ ఆటపై బలమైన మక్కువ ఉందని తెలుసుకోవచ్చు. తాజాగా శుక్రవారం స్టేడియంలో ఆయన చేతిలో క్రికెట్ బ్యాట్‌తో కనిపించారు. మైదానంలో కొన్ని షాట్లు ఆడుతూ కనిపించారు.

Donald Trump: అక్రమ వలసదారులకు చెక్.. ఐసీఈ అమలు.. ఐడీ కార్డులు చూపించాల్సిందే

Donald Trump: అక్రమ వలసదారులకు చెక్.. ఐసీఈ అమలు.. ఐడీ కార్డులు చూపించాల్సిందేఅమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పరిపాలన అక్రమ వలసదారులను గుర్తించడానికి, పట్టుకోవడానికి ఐసీఈని అమలు చేయడంతో యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఇమ్మిగ్రేషన్ అధికారులు వలస జనాభాపై కఠినంగా వ్యవహరించడం ప్రారంభించారు. దీని ప్రకారం, ప్రారంభ ప్రజా వ్యతిరేకతతో సంబంధం లేకుండా ఐసీఈ బృందాల కార్యకలాపాలు ఎక్కువగా విస్తరించబడ్డాయి. ఇప్పుడు యునైటెడ్ స్టేట్స్ పరిపాలన ఇమ్మిగ్రేషన్ ధృవీకరణను పూర్తిగా కొత్త స్థాయికి తీసుకెళ్లే అవకాశం ఉంది.

గుండెకి ఈ పండ్లు ఆరోగ్యం

గుండెకి ఈ పండ్లు ఆరోగ్యంఇటీవలికాలంలో గుండె సమస్యలతో ఇబ్బందిపడేవారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. గుండె ఆరోగ్యం కోసం జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే అలాంటి సమస్యలు దరిచేరవు. ఇందుకుగాను ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే రసాలను తాగుతుంటే గుండెకి మేలు కలుగుతుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. క్రాన్‌బెర్రీస్‌లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఆంథోసైనిన్‌లు, ఫ్లేవనాల్స్, విటమిన్ సి, ఇ పుష్కలం. ఈ యాంటీఆక్సిడెంట్లు ధమనులలో ఫలకం ఏర్పడకుండా నిరోధిస్తాయి. దానిమ్మ రసం గుండె ఆరోగ్యం, రక్తం గడ్డకట్టడం, నరాల ప్రేరణలకు సహాయపడే వివిధ పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉంటుంది. ఫైబర్ అధికంగా ఉండే నారింజ మీ జీర్ణవ్యవస్థను కొలెస్ట్రాల్‌ను గ్రహించకుండా నిరోధించి గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది.

అల్పాహారం, ఒత్తిడి, రాత్రిపూట నిద్ర... మధుమేహంతో లింక్

అల్పాహారం, ఒత్తిడి, రాత్రిపూట నిద్ర... మధుమేహంతో లింక్మధుమేహం అనేది ఒక సాధారణ వ్యాధిగా మారింది, అయితే కొన్ని అలవాట్ల ద్వారా మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు, ఈ అలవాట్ల గురించి తెలుసుకుందాం. తరచుగా కొందరు అల్పాహారం మానేస్తారు. ఈ అలవాటు మధుమేహం ప్రమాదాన్ని మరింత పెంచుతుంది. ఉదయాన్నే అల్పాహారం తీసుకోవడం ఆరోగ్యానికి చాలా ముఖ్యం. ఎక్కువ పని ఒత్తిడి వల్ల మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. ఒత్తిడి వల్ల ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తిని నిరోధించే కార్టిసాల్ హార్మోన్ పెరుగుతుంది. ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి, ధ్యానం, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయాలి. రాత్రిపూట మేల్కొని ఉండడం చాలా మందికి అలవాటు. రాత్రి ఆలస్యంగా నిద్రపోవడం వల్ల శరీరంలో హార్మోన్ల అసమతుల్యత ఏర్పడుతుంది.

ఈ నూతన సంవత్సరంలో సాధారణ అలవాట్ల కోసం పెద్ద తీర్మానాలను చేసుకున్న అనన్య పాండే

ఈ నూతన సంవత్సరంలో సాధారణ అలవాట్ల కోసం పెద్ద తీర్మానాలను చేసుకున్న అనన్య పాండేనూతన సంవత్సరం 2026లోకి అడుగుపెడుతున్న వేళ తాను తీసుకునే నిర్ణయాలు వాస్తవానికి దగ్గరగా ఉండాలని అనన్య పాండే కోరుకుంటోంది. తన కొత్త ఇన్‌స్టాగ్రామ్ రీల్‌లో, ఆమె అద్దం ముందు నిల్చొని ఒక స్పష్టమైన నిర్ణయాన్ని పంచుకుంది, నూతన సంవత్సర తీర్మానాలతో వచ్చే సుపరిచితమైన ఒత్తిడిని తానంతట తానే ఎదుర్కొంటూ మాట్లాడుకుంటోంది. కాలం ఎంత త్వరగా మారుతుందో మరియు కొత్త సంవత్సరం, కొత్త నేను అనే ఆలోచన ఆందోళనను ఎలా అనుసరిస్తుందో గుర్తిస్తూ, అనన్య మరింత స్థిరమైన విధానాన్ని ఎంచుకుంది-అసాధ్యమైన అంశాలను వెంబడించే బదులు చిన్న, స్థిరమైన అలవాట్లపై దృష్టి పెట్టింది.

సరే, మీరు పిల్లల్ని పంపడంలేదుగా, మే జారుతాం: జర్రున జారుతున్న కోతులు (video)

సరే, మీరు పిల్లల్ని పంపడంలేదుగా, మే జారుతాం: జర్రున జారుతున్న కోతులు (video)హైదరాబాదులోని ఓ ఆటస్థలంలో వున్న జారుడు బల్ల పైనుంచి కోతులు హాయిగా జర్రున జారుతూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాయి. వాస్తవానికి పిల్లలు చక్కగా ఆడుకుంటూ ఎంజాయ్ చేయాల్సిన ప్రదేశం ఇలా కోతులు ఆడుకోవడం ఆశ్చర్యం కలుగుతోంది. నిజమే. ఇప్పుడంతా పిల్లలకి సెల్ ఫోన్లు ఇచ్చి అందులో గేమ్స్ ఆడిస్తూ ఇంట్లో కట్టేసినట్లు కూర్చోబెట్టేస్తున్నారు చాలామంది తల్లిదండ్రులు. చిన్నపిల్లలు తమ బాల్యాన్ని హాయిగా ఆటపాటలతో గడపాల్సిన సమయాన్ని వారి తల్లిదండ్రులే హరించేస్తున్నారు. చిట్టచివరికి వారికి ఎంతమాత్రం మానవ సంబంధాలపై అవగాహన లేకపోగా... ఇంట్లో కూర్చుని తింటూ మొబైల్ ఫోన్లు చూస్తూ వళ్లు పెంచేసుకుని ఊబకాయులుగా మారుతున్నారు.

ఏ ఆహారం తింటే ఎముకలు పటిష్టంగా మారుతాయి?

ఏ ఆహారం తింటే ఎముకలు పటిష్టంగా మారుతాయి?దృఢమైన ఎముకలు. కొంతమందిలో ఎముకలు బలహీనంగా వుంటాయి. కాస్తంత బలమైన పనులు చేస్తే కాళ్ల నొప్పులు, చేతులు, వెన్ను నొప్పి అంటుంటారు. దీనికి కారణం ఎముక పుష్టి పెరిగే ఆహారాన్ని తీసుకోకపోవడమే. ఎలాంటి ఆహారం తీసుకుంటే ఎముకలు దృఢంగా మారుతాయో తెలుసుకుందాము. వాల్ నట్స్‌లో కాల్షియం ఉంటుంది. వీటిని పాలతో కలిపి తింటే మంచిది. సాల్మన్ చేపలను తినడం వల్ల ఎముకలు దృఢంగా ఉంటాయి. కోడిగుడ్లలో ప్రొటీన్లు, పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. కాబట్టి వాటిని తీసుకోవాలి. బచ్చలికూరలో ఐరన్, కాల్షియం, విటమిన్ కె ఉంటాయి కనుక తరచు ఈ ఆకు కూరను తింటుండాలి.
