మిల్కీ బ్యూటీని అవమానించిన ఆ కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో ఎవరు?
తెలుగు చిత్రపరిశ్రమలో మిల్కీబ్యూటీగా గుర్తింపు పొందిన హీరోయిన్ తమన్నా భాటియా. ఆమె తాజాగా ఓ సంచలన విషయాన్ని బహిర్గతం చేశారు. ఓ దక్షిణాది స్టార్ తనను తీవ్రంగా అవమానించారంటూ ఆరోపణలు చేశారు. తాజాగా ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆమె తన కెరీర్లో ఎదుర్కొన్న చేదు అనుభవాన్ని బయటపెట్టింది.
ఒక సినిమా షూటింగు సమయంలో తనను ఓ బోల్డ్ సీన్ చేయమని అడిగారని, అందులో ఇంటమసీ ఎక్కువగా ఉండటంతో తాను అసౌకర్యంగా భావించి నిరాకరించినట్టు తెలిపారు. ఆ విషయం సదరు సౌత్ స్టార్ హీరోకు నచ్చలేదని, సెట్లో అందరి ముందే తనపై అరిచి, అప్పటికప్పుడు హీరోయిన్ను మార్చేయాలని పేర్కొంటూ అవమానించాడని పేర్కొంది.
ఆ సమయంలో తనకు తీవ్రంగా బాధ కలిగిందని తమన్నా వెల్లడించింది. అయితే, ఆ హీరో తర్వాత తన వద్దకు వచ్చిన క్షమాపణలు చెప్పారని తెలిపింది. అయితే, తన పట్ల ఆ విధంగా ప్రవర్తించిన హీరో పేరును మాత్రం తమన్నా బహిర్గతం చేయలేదు.
కాగా, గత 15 యేళ్ళుగా సినిమా ఇండస్ట్రీలో కొనసాగుతున్న తమన్నా.. టాలీవుడ్తో పాటు బాలీవుడ్లోనూ తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకుంది. కథానాయికగా మాత్రమే కాకుండా ఐటెం సాంగ్స్లోనూ తనదైనస్టైల్లో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది.