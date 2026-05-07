గురువారం, 7 మే 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Last Updated : గురువారం, 7 మే 2026 (14:39 IST)

Sandeep Kishan: సందీప్ కిషన్ బర్త్ డే సందర్భంగా SK33 నుంచి స్పెషల్ పోస్టర్

Sandeep Kishan look
Sandeep Kishan look
శంబాల’ బ్లాక్ బస్టర్ తరువాత దర్శకుడు యుగంధర్ ముని సందీప్ కిషన్‌తో ఓ ప్రాజెక్ట్ చేయబోతోన్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ మూవీని షైనింగ్ పిక్చర్స్ బ్యానర్ మీద మహిధర్ రెడ్డి, రాజశేఖర్ అన్నభీమోజు నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ ప్రాజెక్ట్‌కి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ పోస్టర్ అందరిలోనూ ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేసింది. అడివికి రాజైన సింహం, తోడేలు మధ్య జరిగే పోటీలా ఈ సినిమాలో అడ్వంచర్స్ ఉంటాయని టీం హింట్ ఇచ్చింది. ఇక ఇప్పుడు సందీప్ కిషన్ బర్త్ డే సందర్భంగా మరో పోస్టర్‌ను రిలీజ్ చేశారు.

ఈ పోస్టర్‌లోని ఓ బిడ్డ, ఖడ్గం, సింహం ఇవన్నీ చూస్తుంటే ఇదొక ఫారెస్ట్ అడ్వంచర్ చిత్రం అని అర్థం అవుతోంది. ఇక ఇందులో సింహంలాంటి యోధుడిగా సందీప్ కిషన్ కనిపిస్తాడని తెలుస్తోంది. ఏ లెజెండ్ ఈజ్ బార్న్ అంటూ వదిలిన ఈ పోస్టర్ ఆడియెన్స్‌లో ఒక్కసారిగా అంచాల్ని రెట్టింపు చేసింది. ఈ ఫాంటసీ అడ్వంచర్‌ను తెలుగు, హిందీ, తమిళ భాషల్లో రిలీజ్ చేయనున్న సంగతి తెలిసిందే.

ప్రస్తుతం ప్రీ ప్రొడక్షన్ పనులు శరవేగంగా జరగుతున్నాయి. ఆగస్ట్‌లో రెగ్యులర్ షూటింగ్ ప్రారంభం అవుతుందని గతంలోనే ప్రకటించారు. ఇక సందీప్ కిషన్ బర్త్ డే సందర్భంగా రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్ అయితే అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది.

అవినీతిపై డ్రాగన్ కంట్రీ ఉక్కుపాదం... రక్షణ శాఖ మాజీ మంత్రులకు మరణశిక్ష

అవినీతిపై డ్రాగన్ కంట్రీ ఉక్కుపాదం... రక్షణ శాఖ మాజీ మంత్రులకు మరణశిక్షఅవినీతిపై డ్రాగన్ కంట్రీ ఉక్కుపాదం మోపింది. అవినీతికి పాల్పడినట్టు వచ్చిన ఆరోపణలు రుజువు కావడంతో ఆ దేశ రక్షణ శాఖ మాజీ మంత్రులకు ఆ దేశ మిలిటరీ కోర్టు ఉరిశిక్ష విధించింది. అవినీతి వ్యవహారంలో వీ ఫెంగే, లీ షాంగ్‌లపై ఈ మేరకు చర్యలు తీసుకుంది. లంచాలు స్వీకరించిన కేసులో ఫెంగే.. లంచాలు తీసుకోవడంతోపాటు ఇవ్వజూపిన కేసులో షాంగ్‌ దోషిగా తేలారు. అయితే.. ఈ శిక్ష అమలును కోర్టు రెండేళ్లపాటు నిలిపివేసినట్లు అధికారిక మీడియా వెల్లడించింది.

పదేపదే లైంగిక వేధింపులు.. చెప్పుతో కొట్టిన మహిళ.. ఎక్కడ?

పదేపదే లైంగిక వేధింపులు.. చెప్పుతో కొట్టిన మహిళ.. ఎక్కడ?పదేపదే లైంగిక వేధింపులకు గురవుతున్నట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఒక మహిళ, కర్నూలు జిల్లాలో తనను వేధిస్తున్న వ్యక్తిని బహిరంగంగా చెప్పుతో కొట్టింది. ఆ తర్వాత ఆగ్రహించిన గ్రామస్తులు ఆ వ్యక్తిపై దాడి చేసి, అతని తలలో సగం భాగం గుండు కొట్టించి, గ్రామం అంతటా ఊరేగించారని పోలీసులు తెలిపారు.

వైకాపా నుంచి రూ.10లక్షల కోట్ల రుణాలను వారసత్వంగా పొందాం.. బాబు

వైకాపా నుంచి రూ.10లక్షల కోట్ల రుణాలను వారసత్వంగా పొందాం.. బాబుగత వైకాపా ప్రభుత్వం నుండి టీడీపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం రూ. 10 లక్షల కోట్ల రుణాలను వారసత్వంగా పొందిందని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు తెలిపారు. సచివాలయంలో జరిగిన ఏడవ కలెక్టర్ల సదస్సును ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తూ, గత ప్రభుత్వం 94 కేంద్ర పథకాలకు కేటాయించిన నిధులలోంచి రూ. 10,000 కోట్లను దారి మళ్లించిందని ముఖ్యమంత్రి ఆరోపించారు.

Magic Figure 118, మెజారిటీ లేకుండా విజయ్ సీఎం ప్రమాణం సరైనదేనా?

Magic Figure 118, మెజారిటీ లేకుండా విజయ్ సీఎం ప్రమాణం సరైనదేనా?విజయ్ (TVK) పార్టీకి తగిన బలం లేకుండా, అవసరమైన 118 సభ్యుల మెజారిటీ లేకుండా ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణం చేయడం సరైనదేనా అనే చర్చ జరుగుతోంది. చిన్న పార్టీలు మద్దతు ఇవ్వకపోతే, గవర్నర్ టీవీకె పార్టీ చీఫ్ విజయ్‌ను ముందే మెజారిటీ నిరూపించుకోమని అడగడం రాజ్యాంగబద్ధంగా సరైనదేనా అనే చర్చ జరుగుతోంది. సాధారణంగా ఏ పార్టీకీ మెజారిటీ రానప్పుడు(Hung Assembly), గవర్నర్ ముందుగా అతిపెద్ద పార్టీని(Single Largest Party) పిలుస్తారు. ఆయన అలాగే చేసారు కూడా. విజయ్ పార్టీ 108 సీట్లతో అతిపెద్ద పార్టీగా నిలిచింది. మెజారిటీకి (118) కేవలం 10 సీట్ల దూరంలో ఉంది.

మెజారిటీ సంఖ్యను చూపిస్తేనే ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు ఆహ్వానం : విజయ్‌కు తేల్చి చెప్పిన గవర్నర్

మెజారిటీ సంఖ్యను చూపిస్తేనే ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు ఆహ్వానం : విజయ్‌కు తేల్చి చెప్పిన గవర్నర్తమిళనాడు రాష్ట్రంలో కొత్త ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు చిక్కుముడి ఏర్పడింది. ఇటీవల వెల్లడైన ఎన్నికల ఫలితాల్లో ఏ ఒక్క పార్టీకి స్పష్టమైన మెజార్టీ రాలేదు. అయితే, హీరో విజయ్ సారథ్యంలోని టీవీకే పార్టీ 108 సీట్లు సాధించి అతిపెద్ద పార్టీగా నిలించింది. రెండో స్థానంలో డీఎంకే, మూడో స్థానంలో అన్నాడీఎంకేలు ఉన్నాయి.

Watch More Videos

రాగి రోటీలు, తక్కువ కేలరీలు- అధిక ప్రోటీన్లు

రాగి రోటీలు, తక్కువ కేలరీలు- అధిక ప్రోటీన్లురాగులు లేదా తైదులు అనేక పోషకాలను కలిగి ఉన్న ధాన్యం. రాగులతో చేసిన రాగి రోటీ ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తుంది. రాగి రోటీతో కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రాగుల్లో జీర్ణక్రియను మెరుగుపరిచి మలబద్ధకం సమస్యను దూరం చేస్తుంది. రాగి రోటీ తింటుంటే చర్మం కాంతివంతంగా తయారవుతుంది. రాగుల్లో తక్కువ కేలరీలు, అధిక ప్రోటీన్ వుంటుంది. రాగుల వినియోగం బరువు తగ్గించడంలో సహాయపడుతాయి. రాగుల్లో ఐరన్ పుష్కలంగా లభిస్తుంది. రాగులను తీసుకోవడం వల్ల రక్తహీనత సమస్య తగ్గుతుంది. రాగులు బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్‌ను కంట్రోల్ చేయడంలో సహాయపడుతాయి.

టీ అతిగా తాగితే కలిగే అనారోగ్యాలు ఏమిటో తెలుసా?

టీ అతిగా తాగితే కలిగే అనారోగ్యాలు ఏమిటో తెలుసా?టీ. ఉదయాన్నే లేవగానే గ్లాసుడు టీ తాగనిదే హుషారు వుండదంటారు చాలామంది. కానీ మోతాదుకి మించి టీ తాగితే చాలా నష్టాలు ఉన్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. టీ ఎక్కువగా తాగడం వల్ల గుండెల్లో మంట వస్తుంది. మోతాదుకి మించి టీ తాగడం వల్ల శరీరంలో యాసిడ్ ప్రేరేపిస్తుంది. టీ ఎక్కువగా తాగడం వల్ల ఐరన్ లోపం ఏర్పడుతుంది. టీ ఎక్కువగా తాగడం వల్ల నిద్రలేమి కలుగుతుంది. టీ ఎక్కువగా తాగడం వల్ల కూడా చర్మ సమస్యలు వస్తాయి. మోతాదుకి మించి టీ తాగితే పంటి నొప్పి, దంతాలు పసుపు రంగులో మారుతాయి. టీ అధికంగా తీసుకోవడం వల్ల డీహైడ్రేషన్ ఏర్పడుతుంది.

రక్తనాళాల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడకుండా వుండాలంటే ఈ గింజలు తినాలి

రక్తనాళాల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడకుండా వుండాలంటే ఈ గింజలు తినాలిగుండెకి రక్తాన్ని సరఫరా చేసే ధమనుల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడితే గుండె సంబంధిత జబ్బులు తలెత్తుతాయి. ఈ కారణంగా గుండెపోటు, గుండెనొప్పి వంటి సమస్యలు తలెత్తి ప్రాణాంతకంగా మారే అవకాశం వుంటుంది. కనుక ఇలాంటి సమస్యలు రాకుండా వుండాలంటే ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే విత్తనాలను ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటుండాలి. ఆ గింజలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. చియా విత్తనాలులో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్‌ పుష్కలంగా ఉంటుంది, చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించగలవు. అవిసె గింజల్లో గుండెకి మేలు చేసే పొటాషియం, కాల్షియం, ఫైబర్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి. పొద్దుతిరుగుడు విత్తనాలు తీసుకుంటుంటే గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుంది.

వేసవి తాపాన్ని తీర్చే తాటి ముంజలు, ఆరోగ్యానికి ఎలా దోహదపడతాయి?

వేసవి తాపాన్ని తీర్చే తాటి ముంజలు, ఆరోగ్యానికి ఎలా దోహదపడతాయి?తాటి ముంజలు. వేసవిలో మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడడానికి ప్రకృతి ప్రసాదించిన వాటిల్లో తాటి ముంజలు ప్రత్యేకమైనవి. మండుటెండల నుండి మంచి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి తాటి ముంజలు. అంతేకాదు వీటిని తింటే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కూడా వున్నాయి, అవేమిటో తెలుసుకుందాము. తాటి ముంజలులో నీటిశాతం ఎక్కువ ఉండటం వల్ల వేసవిలో వడదెబ్బ తగలకుండా చేస్తాయి. ఇవి శరీర ఉష్ణోగ్రతను తగ్గించి శరీరాన్ని చల్లబరచడమే కాకుండా డీహైడ్రేషన్ బారిన పడకుండా చేస్తాయి. ముంజల్లో పొటాషియం వుండడం వలన రక్తపోటు అదుపులో ఉండి గుండె ఆరోగ్యానికి సహాయపడతాయి. శరీరంలోని హానికర వ్యర్థ పదార్థాలను తొలగించడంలో ముంజలు అద్భుతంగా పని చేస్తాయి.

నిస్సత్తువుగా వుందా? ఐతే ఈ ఆహారం తినాల్సిందే

నిస్సత్తువుగా వుందా? ఐతే ఈ ఆహారం తినాల్సిందేప్రతిరోజు రకరకాల పోషక విలువలున్న ఆహారాలను తినడం ద్వారా మంచి ఆరోగ్యం పొందవచ్చు. సమతుల ఆహారంలో భాగంగా ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే ఆహారాలను చేర్చడం వలన ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. ముదురు ఆకుపచ్చ ఆకు కూరలు ఫోలేట్, జింక్, కాల్షియం, ఐరన్, మెగ్నీషియం, విటమిన్ సి, ఫైబర్ వంటి పోషకాలకి మూలం. బెర్రీలు తింటుంటే అందులోని విటమిన్లు, ఖనిజాలు, ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్ల పోషక శక్తిగా ఉంటాయి. గ్రీన్ టీ అనేది ఔషధ గుణాలను కలిగినది కావున అది మేలు చేస్తుంది. కోడిగుడ్లులో ఒకింత కొలెస్ట్రాల్ అధికంగా వున్నప్పటికీ అవి ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాలలో ఒకటి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com