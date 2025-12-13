శనివారం, 13 డిశెంబరు 2025
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By డీవీ
Last Updated : శనివారం, 13 డిశెంబరు 2025 (18:41 IST)

వృష‌భ‌ నుంచి తండ్రీ కొడుకుల అనుబంధాన్ని తెలియజేసే అప్పా సాంగ్ రిలీజ్

Vrusshabha
Vrusshabha
కంప్లీట్ యాక్టర్ మోహన్ లాల్ టైటిల్ పాత్రలో నటిస్తోన్న భారీ బడ్జెట్ చిత్రం వృష‌భ. తాజాగా ఈ చిత్రం నుంచి అప్పా.. అనే సాంగ్‌ను మేక‌ర్స్ విడుద‌ల చేశారు. తండ్రీ కొడుకుల మ‌ధ్య ఉండే ప‌విత్ర‌మైన, గొప్ప‌ అనుబంధాన్నితెలియ‌జేసే ఈ పాట సినిమాకు ఆత్మ‌, వెన్నెముక లాంటిది. దీంతో సినిమా ప్ర‌మోష‌న్స్‌కు ఎమోష‌న‌ల్ స్టార్టింగ్ దొరికిన‌ట్ట‌య్యింది.  
 
సామ్ సి.ఎస్ సంగీతం అందిస్తోన్న ఈ చిత్రంలోని ఈ పాట‌ను హిందీ, క‌న్న‌డ‌, తెలుగులో విజ‌య్ ప్ర‌కాష్.. మ‌లయాళంలో మ‌ధు బాల‌కృష్ణ‌న్ పాడ‌గా, సాహిత్యాన్ని మ‌ల‌యాళంలో వినాయక్ శ‌శికుమార్‌, తెలుగులో క‌ళ్యాణ్ చ‌క్ర‌వ‌ర్తి త్రిపుర‌నేని, హిందీలో కార్తీక్ ఖుష్‌, క‌న్న‌డ‌లో నాగార్జున శ‌ర్మ అందించారు. ప్ర‌తి రైట‌ర్ త‌న పాట‌లో త‌మ సంస్కృతిని మిక్స్ చేసి ఎమోష‌న‌ల్ ట‌చ్ ఉండేలా చూసుకున్నారు.  
 
వృష‌భ మూవీలోని పాట‌లు టి సిరీస్ ద్వారా విడుద‌ల‌వుతున్నాయి. ఈ సినిమా సంగీత ప్ర‌యాణం ముందుగా అప్పా పాట‌తో మొద‌లైంది. డిసెంబ‌ర్ 25న ప్ర‌పంచ వ్యాప్తంగా విడుద‌ల‌వుతోన్న ఈ మూవీని నంద కిషోర్ తెర‌కెక్కిస్తున్నాడు. 
 
ఈ ఏడాది ప్రేక్ష‌కులు ఎంతో ఆస‌క్తిగా థియేట‌ర్స్‌లో చూడాల‌నుకుంటున్న సినిమాటిక్ ఎక్స్‌పీరియెన్స్ మూవీస్‌లో వృష‌భ ఒక‌టి. అన్నీ మాధ్య‌మాల్లో వృష‌భ ఫ‌స్ట్ వీడియో సాంగ్ #అప్ప‌.. హృద‌యాన్ని హ‌త్తుకునేలా తండ్రీ కొడుకుల బంధాన్ని తెలియ‌జేసే పాట‌, సినిమాకు ఆత్మ‌లాంటి పాట ఇది.. అని రిలీజ్ చేశారు మేక‌ర్స్‌.
 
ఈ సంద‌ర్భంగా చిత్ర ద‌ర్శ‌కుడు నంద కిషోర్ మాట్లాడుతూ వృష‌భ మ్యూజిక‌ల్ జ‌ర్నీఅప్పా పాట‌ను స్టార్ట్ చేశాం. ఈ సినిమా ద్వారా తండ్రీ కొడుకుల మ‌ధ్య ఉండే బ‌ల‌మైన, భావోద్వేగా బంధం గురించి మేం చెప్పాల‌ని అనుకున్నాం. దాన్ని ఈ పాట ద్వారా చూపించాం. ఈ సినిమాకు ఈ పాట గుండెలాంటిది. 
 
అలాగే ప్రేక్ష‌కుల‌కు కథేంటో కూడా ఈ పాట‌తో చూపించే ప్ర‌య‌త్నం చేశాం. సామ్ సి.ఎస్ అద్భుత‌మైన సంగీతాన్ని అందించారు. ఇది ప్రారంభం మాత్రమే. సినిమా నుంచి మ‌రిన్ని పాటలు విడుద‌లవుతాయి. సినిమా సోల్ ఏంట‌నేది రాబోయే పాట‌ల‌తో ప్రేక్ష‌కుల‌కు మ‌రింత‌గా అర్థ‌మ‌వుతుంది. సాధార‌ణంగా కుటుంబం కోసం, పిల్ల‌ల కోసం త‌ప‌న ప‌డే తండ్రి గురించిన సినిమాలు చాలా త‌క్కువ‌గానే వ‌చ్చాయి. ఈ క‌థ‌ను మాత్రం త‌ప్ప‌కుండా చూడాల్సిందే’’ అన్నారు.
 
మ్యూజిక్ డైరెక్ట‌ర్ సామ్ సి.ఎస్ మాట్లాడుతూ ‘‘డైరెక్ట‌ర్ నంద‌గారు వృష‌భ‌ స్టోరీ నాకు చెప్ప‌గానే తండ్రీ కొడుకు మ‌ధ్య ఉండే ఎమోష‌న్ బాగా క‌నెక్ట్ అయ్యింది. అప్పా..సాంగ్ కంపోజ్ చేసేట‌ప్పుడు పాట‌ను కంపోజ్ చేయాల‌నే ఆలోచ‌న‌తో కాకుండా నాకు వ్య‌క్తిగ‌తంగా హ‌త్తుకున్న ఎమోష‌న్‌కు పాట చేస్తున్న‌ట్లు భావించాను. మోహ‌న్‌లాల్‌గారి వంటి గొప్ప న‌టుడు ఉన్న‌ప్పుడు ఈ ఎమోష‌న్ నెక్ట్స్ లెవ‌ల్‌లో ఎలివేట్ అవుతుంది. 
Vrusshabha
Vrusshabha
 
ఆయ‌న ఈ ఎమోష‌న్‌కు గుండెలాంటివారు. ఆయ‌న న‌ట‌న అంద‌రికీ స్ఫూర్తినిచ్చింది. నంద‌గారికి ఉన్న క్లారిటీతో ఆయ‌న‌కు ఎలాంటి పాట కావాల‌నేది నాకు సుల‌భంగా అర్థ‌మైంది. ఈ అప్పా.. పాట విన్న‌ప్పుడు ప్రేక్ష‌కుల‌కు కూడా తండ్రి అనే బంధంలోని ఎమోష‌న్‌కు క‌నెక్ట్ అవుతారు. ఇది మేం నిర్మిస్తోన్న ప్ర‌పంచంలోని చిన్న భాగం మాత్ర‌మే’’ అన్నారు.
 
మోహన్ లాల్ హీరోగా నటిస్తోన్న ఈ చిత్రంలో స‌మ‌ర్జీత్ లంకేష్‌, రాగిణి ద్వివేది, న‌య‌న్ సారిక‌, అజ‌య్‌, నేహా స‌క్సేనా, గ‌రుడ రామ్‌, విన‌య్ వ‌ర్మ‌, అలీ, అయ‌ప్ప పి.శ‌ర్మ‌, కిషోర్ ఇత‌ర ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల్లో న‌టించారు. సామ్ సి.ఎస్ సంగీతం అందిస్తోన్న ఈ చిత్రానికి ర‌సూల్ పూకుట్టి సౌండ్ డిజైన్ చేశార‌ను. ఎస్ఆర్‌కె, జ‌నార్ధ‌న్ మ‌హ‌ర్షి, కార్తీక్ డైలాగ్స్ రాశారు. పీట‌ర్ హెయిన్స్‌, సంట్ సిల్వ‌, గ‌ణేష్, నిఖిల్ ప‌వ‌ర్‌ఫుల్ యాక్ష‌న్ సీక్వెన్స్‌ల‌ను కంపోజ్ చేశారు.
 
కన్నెక్ట్ మీడియా, బాలాజీ టెలిఫిల్మ్స్, అభిషేక్ ఎస్ వ్యాస్ స్టూడియోస్ బ్యానర్లపై ‘వృషభ’ చిత్రాన్ని శోభా కపూర్, ఏక్తా ఆర్ కపూర్, సి.కె. పద్మ కుమార్, వరుణ్ మాథుర్, సౌరభ్ మిశ్రా, అభిషేక్ ఎస్ వ్యాస్, ప్రవీర్ సింగ్, విశాల్ గుర్నాని, జూహి పరేఖ్ మెహతా నిర్మిస్తున్నారు. విమ‌ల్ ల‌హోటి స‌హ నిర్మాత‌. మ‌ల‌యాళం, తెలుగులో సినిమాను రూపొందించారు. క్రిస్మ‌స్ సంద‌ర్బంగా ఈ చిత్రం డిసెంబ‌ర్ 25 ప్ర‌పంచ వ్యాప్తంగా భారీ ఎత్తున రిలీజ్ అవుతోంది.

జనవరి 2026: విశాఖపట్నంలో బీచ్ ఫెస్టివల్ నిర్వహిస్తాం.. డోలా శ్రీ ఆంజనేయులు

జనవరి 2026: విశాఖపట్నంలో బీచ్ ఫెస్టివల్ నిర్వహిస్తాం.. డోలా శ్రీ ఆంజనేయులుజనవరి 2026లో విశాఖపట్నంలో బీచ్ ఫెస్టివల్ నిర్వహిస్తామని ఏపీ మంత్రి డోలా శ్రీ ఆంజనేయులు ప్రకటించారు. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు హృదయంలో విశాఖకు ప్రత్యేక స్థానం ఉందని ఆయన అన్నారు. దీని ఫలితంగానే శ్రీకాకుళం నుండి కోనసీమ వరకు ప్రత్యేక ఆర్థిక మండలిని ఏర్పాటు చేశారని తెలిపారు. ముఖ్యమంత్రి ఈ ప్రాంతంలో వైమానిక సర్వే నిర్వహించి, విశాఖపై దృష్టి సారించి అనేక చురుకైన నిర్ణయాలు తీసుకున్నారని మంత్రి చెప్పారు. ఏపీ సీఎం, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్, ఇతర మంత్రులతో కలిసి ఒక స్టీరింగ్ కమిటీని ఏర్పాటు చేశారని ఆయన పేర్కొన్నారు.

Black Magic: క్షుద్రపూజలు చేస్తున్నాడని 55 ఏళ్ల వ్యక్తిని హత్య చేశారు..

Black Magic: క్షుద్రపూజలు చేస్తున్నాడని 55 ఏళ్ల వ్యక్తిని హత్య చేశారు..నిర్మల్ జిల్లాలో క్షుద్రపూజలు చేస్తున్నాడనే ఆరోపణలతో ఒక 55 ఏళ్ల వ్యక్తిని దారుణంగా హత్య చేసిన ఘటన కలకలం రేపింది. వివరాల్లోకి వెళితే కడెం మండలం, ఉడుంపూర్ పంచాయతీ పరిధిలోని గాంధీ గోపాల్‌పూర్ గ్రామానికి చెందిన దేశినేని భీమయ్య అనే వ్యక్తిని డిసెంబర్ 10వ తేదీ రాత్రి హత్య చేశారు. అదే గ్రామానికి చెందిన ముత్తి నరేష్ (21), అతని అన్న మల్లేష్ (23) అనే ఇద్దరు నిందితులు భీమయ్యను హత్య చేసి, సాక్ష్యాలు లేకుండా చేయడానికి సమీపంలోని అటవీ ప్రాంతంలో అతని మృతదేహాన్ని కాల్చివేశారని ఆరోపణలు వచ్చాయి.

హామీ ఇచ్చిన గంటల వ్యవధిలో నెరవేర్చిన పవన్.. రూ.6.2 కోట్ల నిధులు మంజూరు (video)

హామీ ఇచ్చిన గంటల వ్యవధిలో నెరవేర్చిన పవన్.. రూ.6.2 కోట్ల నిధులు మంజూరు (video)ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ వద్దకు ఒక సమస్య వెళితే దానికి తక్షణ పరిష్కారం లభిస్తుంది. ఆయన ఏదైనా హామీ ఇస్తే గంటల వ్యవధిలో నెరవేరుతుంది. ఈ తరహా సదాభిప్రాయం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజల్లో ఇపుడు క్రమక్రమంగా నెలకొంటోంది.

భార్యను హత్య చేసి స్టేటస్ పెట్టాడు.. ఆపై ఉరేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు..

భార్యను హత్య చేసి స్టేటస్ పెట్టాడు.. ఆపై ఉరేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు..తెలంగాణలో ఘోరం జరిగింది. భార్య, కుమార్తె తనను వేధిస్తున్నారని.. తీవ్ర మానసిక ఒత్తిడికి గురై భార్యను హత్య చేశాడు ఓ వ్యక్తి. భార్యను హత్య చేసిన విషయాన్ని వాట్సాప్ స్టేటస్‌లో పెట్టాడు. అనంతరం తాను కూడా ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. ఈ ఘటన జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. కాగా గణపురం మండలం సీతారాంపురం గ్రామానికి చెందిన బాలాజీ రామాచారి (50) తన భార్య సంధ్య (42)ను హత్య చేసి.. అనంతరం తానే ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడినట్లు పోలీసులు నిర్ధారించారు.

ఇలాంటి కుర్రోళ్లకు తగిన గుణపాఠం నేర్పాలి.. జైలులో కొద్ది రోజులు ఉంచాల్సిందే... సుప్రీంకోర్టు

ఇలాంటి కుర్రోళ్లకు తగిన గుణపాఠం నేర్పాలి.. జైలులో కొద్ది రోజులు ఉంచాల్సిందే... సుప్రీంకోర్టునిర్లక్ష్యపూరితంగా వాహనాలు నడుపుతూ రోడ్డు ప్రమాదాలకు, ఇతరుల మృతులకు కారణభూతులవుతున్న యువకులకు తగిన గుణపాఠం నేర్పాల్సిందేనని సుప్రీంకోర్టు తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఇలాంటి వ్యక్తులను కొద్ది రోజుల పాటు జైలులో ఉంచాల్సిందేనని స్పష్టం చేసింది.

Watch More Videos

రాత్రిపూట ఇవి తింటున్నారా? ఐతే తెలుసుకోవాల్సిందే

రాత్రిపూట ఇవి తింటున్నారా? ఐతే తెలుసుకోవాల్సిందేరాత్రి ప్రశాంతంగా నిద్రపోవాలంటే రాత్రి సమయంలో సరైన ఆహారం తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు రాత్రిపూట తినకూడని కొన్ని ఆహార పదార్థాలను చూద్దాం. దోసకాయను రాత్రిపూట తింటే, శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తి తగ్గుతుంది. రాత్రిపూట ఉడకని శనగలు తింటే శరీరం బలహీనపడి అనేక రోగాలకు దారి తీస్తుంది. రాత్రిపూట అరటిపండు తింటే జ్వరం, జలుబు వచ్చే అవకాశం వుంటుంది. రాత్రిపూట పెరుగు తింటే జీర్ణక్రియ సక్రమంగా జరుగదు. రాత్రిపూట యాపిల్స్ తినడం వల్ల వాటిలోని పెక్టిన్ సులభంగా జీర్ణం కాకుండా ఉంటుంది.

సీజనల్ ఫ్రూట్ రేగు పండ్లు తింటే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

సీజనల్ ఫ్రూట్ రేగు పండ్లు తింటే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?శీతాకాలంలో వస్తాయి రేగు పండ్లు. రోజువారీ ఆహారంలో రేగు పండ్లను చేర్చడం వల్ల మలబద్దకాన్ని నివారించవచ్చు. వీటిని తింటే కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రక్తంలో చక్కెరను తగ్గించే గుణాన్ని కలిగి ఉన్నందున రేగు మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు కూడా మంచిది. రేగు పండ్ల శోథ నిరోధక చర్య కారణంగా ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ నివారించడంలో సహాయపడుతుంది. ఈ పండ్లు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించడమే కాకుండా రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది. గుండెను ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి, గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది. రేగు పేస్టును చర్మంపై పూయడం వల్ల గాయం నయం కావడంతో పాటు చర్మం మృదువుగా ఉంటుంది.

అధునాతన క్యాన్సర్ చికిత్సకై టాటా మెమోరియల్ ఎసిటిఆర్ఇసితో కోటక్ మహీంద్రా భాగస్వామ్యం

అధునాతన క్యాన్సర్ చికిత్సకై టాటా మెమోరియల్ ఎసిటిఆర్ఇసితో కోటక్ మహీంద్రా భాగస్వామ్యంక్యాన్సర్ సంరక్షణను మరింత అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి ఒక శక్తివంతమైన ముందడుగులో భాగంగా, కోటక్ మహీంద్రా ప్రైమ్ లిమిటెడ్ (కేఎంపీఎల్), టాటా మెమోరియల్ సెంటర్‌లో భాగమైన అడ్వాన్స్‌డ్ సెంటర్ ఫర్ ట్రీట్‌మెంట్, రీసెర్చ్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ క్యాన్సర్ (ACTREC) తో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుని, నవీ ముంబైలోని ఖార్ఘర్‌లోని ఆ సంస్థ ప్రోటాన్ థెరపీ సెంటర్‌లో SDX వాలంటరీ బ్రీత్ హోల్డ్ సిస్టమ్‌ను ఏర్పాటు చేసింది. శ్రీ సూరజ్ రాజప్పన్ ( కేఎంపీఎల్ ప్రెసిడెంట్, హోల్ టైమ్ డైరెక్టర్) శ్రీ మురళీధరన్ S (కేఎంపీఎల్ బిజినెస్ హెడ్)తో కలిసి ఈ సిస్టమ్ ప్రారంభించారు.

winter health, తులసి పొడిని తేనెలో కలిపి తాగితే...

winter health, తులసి పొడిని తేనెలో కలిపి తాగితే...తులసి ఆకుల్ని నీడలో ఆరబెట్టి పొడి చేసి తేనె లేదా పెరుగుతో పాటు సేవిస్తే చాలా రోగాలు నివారణ అవుతాయి. పాలతో మాత్రం తీసుకోకూడదు. తులసి ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను తెలుసుకుందాము. అల్పాహారానికి అరగంట ముందు తులసి రసాన్ని సేవిస్తే జీర్ణశక్తి మెరుగవుతుంది మలేరియా వచ్చినపుడు ఐదు నుంచి ఏడు తులసి ఆకులను నలిపి మిరియాల పొడితో తీసుకుంటే ఉపశమనం లభిస్తుంది. పది గ్రాముల తులసి రసాన్ని పది గ్రాముల అల్లం రసంతో కలిపి తీసుకుంటే కీళ్ల నొప్పులు తగ్గుతాయి. పిల్లలకు వాంతులు అవుతున్నప్పుడు కొద్దిగా తులసి విత్తనాలను పెరుగు లేదా తేనెతో కలిపి నాకిస్తే తగ్గుముఖం పడతాయి.

తమలపాకులు ఎందుకు వేసుకోవాలి?

తమలపాకులు ఎందుకు వేసుకోవాలి?తమలపాకులతో అనేక రకాల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని ఆయుర్వేదం చెబుతోంది. వీటిలో ముఖ్యమైనవి ఏమిటో తెలుసుకుందాము. తమలపాకు జీర్ణ ఎంజైమ్‌లను ఉత్తేజపరచడం ద్వారా జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. దగ్గు, జలుబు, ఆస్తమా వంటి శ్వాసకోశ సమస్యల నుండి ఉపశమనం అందించడానికి ఇది సాంప్రదాయకంగా ఉపయోగించబడుతుంది. కఫాన్ని పలచన చేసి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. తమలపాకు సహజంగా యాంటీమైక్రోబయల్ లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది. ఇది నోటి దుర్వాసనను తగ్గించి, చిగుళ్ల సమస్యలు, దంతక్షయం నుండి రక్షణ కల్పిస్తుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com