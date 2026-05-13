KJR: మన దేశానికి నేషనల్ గేమ్ అనేదే లేదని చెప్పే గుర్తింపు ట్రైలర్
స్పోర్ట్స్, కోర్ట్ డ్రామాగా గంగా ఎంటర్టైన్మెంట్స్, స్వస్తిక్ విజన్స్ సంయుక్త నిర్మాణంలో కేజేఆర్ హీరోగా ఎస్కే ప్రశాంత్, అజిత్ బాస్కర్, అరుణ్ మురుగన్ నిర్మించిన చిత్రం ‘గుర్తింపు’. ఈ మూవీకి జె.పి. తెన్ పతియాన్ దర్శకత్వం వహించారు. దేశంలోని క్రీడా వ్యవస్థ, రాజకీయ వ్యవస్థ, ప్రభుత్వ పనితీరు, పేదలు క్రీడలకు ఎంత దూరంలో ఉన్నారు అనే విషయాల్ని ఇతివృత్తంగా తీసుకుని ‘గుర్తింపు’ సినిమాని తెరకెక్కించారు. తాజాగా ఈ సినిమాకి సంబంధించిన ట్రైలర్ను రిలీజ్ చేశారు.
‘క్రికెట్ మన నేషనల్ గేమ్’.. ‘హాకీ మన నేషనల్ గేమ్’.. ‘మన దేశానికి నేషనల్ గేమ్ అనేదే లేదు’, ‘మీరందరూ చూసే పది సెకన్లు కాదు సార్ నా జీవితం.. దాని వెనకాల నా 29 ఏళ్ల జీవితం, శ్రమ ఉంది సర్.. మీట్కి వెళ్తే గెలుస్తాం.. కానీ అక్కడి వరకు వెళ్లలేకపోతున్నాం’.. ‘మనలాంటి వాళ్లకి గేమ్ మామూలు విషయం కాదు.. అదే మనకు విడుదల’, ‘స్పోర్ట్స్ అని కొడితే క్రికెట్ గురించి మాత్రమే న్యూస్ వస్తుంది’, ‘దేశం కోసం పోరాడే వాళ్లకి మాత్రమే కాదు.. క్రీడాకారులకి కూడా ఎంతో రుణపడి ఉంటుంది’, ‘ఇలాంటి వాళ్లంతా గవర్నమెంట్ ఎంత చేసినా ఏదో ఒక లోటు కనిపెడుతూనే ఉంటారు, ‘అథ్లెటిక్స్లో గోల్డ్ గోల్డ్ అని రొమ్ము విరుచుకుని ముప్పావువంతు మెడల్స్ సాధించింది మీరు చెప్పిన ఆ కూటికి దిక్కులేని వాళ్లే మేడం’, ‘నాకున్న ఒకే ఆశ.. నీ తరంలోనే నీ జీవితం మారిపోవాలి’ అంటూ సాగే డైలాగ్స్తో ట్రైలర్ అదిరిపోయింది.
ఈ ట్రైలర్ను గమనిస్తే ఓ పేదవాడు అథ్లెటిక్గా ఎదిగే క్రమంలో ఎలాంటి పరిస్థితుల్ని ఎదుర్కొన్నాడు.. ఈ ప్రయాణంలో క్రీడా శాఖ మంత్రిని కోర్టు మెట్లు ఎందుకు ఎక్కించాడు.. అసలు అతనికి ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి సమస్యలు వచ్చాయి.. కోర్టులో కోరుకున్న న్యాయం దక్కిందా? లేదా? అనే ఉత్సుకత కలిగించేలా ట్రైలర్ను కట్ చేశారు. విజువల్గా, సౌండింగ్ పరంగా ట్రైలర్ అదిరిపోయింది.
నటీనటులు : కేజేఆర్, విజి వెంకటేష్, రంగరాజ్ పాండే, వసుంద్ర, మన్సూర్ అలీ ఖాన్, రామ్జీ తదితరులు
పరారీలో బండి సంజయ్ కుమారుడు.. పోలీసు విచారణకు డుమ్మా
తెలంగాణ ప్రాంతానికి చెందిన బీజేపీ సీనియర్ నేత, కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కుమారుడు భగీరథ్ చిక్కుల్లో పడ్డారు. తన కుమార్తెను భగీరథ్ వేధిస్తున్నాడంటూ 17 యేళ్ల బాలిక తల్లి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు ఆయనపై పోక్సో చట్టం కింద ఈ నెల 8వ తేదీన కేసు నమోదు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ కేసు విచారణ నిమిత్తం బుధవారం మధ్యాహ్నం 2 గంటలు బషీరాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్ ఎదురు హాజరుకావాలని పోలీసులు నోటీసులు ఇచ్చారు.
సీఎం విజయ్ ఎఫెక్ట్.. కాశ్మీర్కు పెరుగుతున్న పర్యాటకుల సంఖ్య.. ఎందుకో తెలుసా?
తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని వరంగల్ నగరం, ఆంధ్రప్రదేశ్ లైసెన్స్డ్ సర్వీస్ ఏరియా పరిధిలో నెట్వర్క్ నాణ్యతను ట్రాయ్ అంచనా
భారతీయ దూరసంచార వినియామక ప్రాధికారణ(ట్రాయ్) మార్చి 2026 నెలలో ఆంధ్రప్రదేశ్ లైసెన్స్డ్ సర్వీస్ ఏరియా (ఎల్ఎస్ఏ) పరిధిలో విస్తృతంగా వరంగల్ నగరం, దాని పరిసర ప్రాంతాలను కవర్ చేస్తూ నిర్వహించిన స్వతంత్ర డ్రైవ్ పరీక్షలు(ఐడీటీ) ఫలితాలను విడుదల చేసింది. ట్రాయ్ ప్రాంతీయ కార్యాలయం, హైదరాబాద్ పర్యవేక్షణలో నిర్వహించిన ఈ డ్రైవ్ పరీక్షలు నగర ప్రాంతాలు, సంస్థాగత హాట్స్పాట్లు, గ్రామీణ నివాస ప్రాంతాలు వంటి విభిన్న వినియోగ వాతావరణాలలో వాస్తవ పరిస్థితుల్లో మొబైల్ నెట్వర్క్ పనితీరును అంచనా వేయడానికి రూపొందించబడ్డాయి.
విశాఖను విశ్వనగరంగా చేస్తాం : ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు
తడబడుతున్న సీఎం విజయ్, నిన్న నియామకం, ఇవాళ రద్దు
ప్రభుత్వాన్ని నడపడమంటే 3 గంటల సినిమా కాదు... చకచకా పరుగులు పెట్టించడానికి. ఉరకలెత్తించే సంతోషం... అంతలోనే షాకిస్తూ నిర్ణయాలు. ఇప్పుడు ఇలాగే వుంది తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ పరిస్థితి. ఎందుకంటే తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ఓ జ్యోతిష్య పండితుడిని తనకు ప్రత్యేక అధికారిగా నియమిస్తూ మంగళవారం నాడు ఉత్తర్వులు ఇచ్చారు. అది ఆచరణలోకి రాకమునుపే తెల్లారేసరికి రద్దు అంటూ మరో నిర్ణయం వచ్చేసింది. ఇలా విజయ్ తీసుకుంటున్న తొందరపాటు నిర్ణయాల వ్యవహారం చూస్తుంటే ప్రజల్లో మెల్లగా ఒక చర్చ అయితే బయలుదేరింది.
మధుమేహాన్ని అదుపులో వుంచే ఆయుర్వేద చిట్కా
పసుపును ఆహారంలో రంగు, రుచి, వాసన కొరకు వాడటంతో పాటు పూర్వకాలం నుండి పసుపును ఔషధంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. పూర్వకాలం నుండి ప్రతి ఇంటి గడపలకు పసుపు రాయడం ఆచారం. తద్వారా క్రిములు, కీటకాలు లాంటివి ఇంటిలోకి ప్రవేశించవనే అభిప్రాయం. పసుపుతో కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వేపాకు, పసుపు నీటిలో కలిపి బాగా మరగనిచ్చి చల్లారాక ఆ నీటితో ఇంటి ఫ్లోర్ శుభ్రం చేస్తుంటే క్రిములు నశిస్తాయి. గ్లాసు వేడి పాలల్లో అరచెంచా పసుపుపొడి, కొంచెం మిరియాల పొడి కలిపి ప్రతిరోజు రాత్రి తాగితే జలుబు, తుమ్మలు, దగ్గు లాంటివి తగ్గుతాయి.
ప్రాణాలు నిలబడుతున్నా... సాధారణ జీవితం కరువే
హైదరాబాద్: భారతీయ వైద్య రంగం ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్, ఐసీయూ సేవలు, గాయాలకు చికిత్స అందించడం, పక్షవాతం నిర్వహణ, అత్యాధునిక శస్త్రచికిత్సల్లో అద్భుతమైన ప్రగతి సాధించింది. ఒకప్పుడు ప్రాణాంతకమైన వ్యాధుల నుంచి సైతం రోగులు సురక్షితంగా బయటపడుతున్నారు. అయితే, ప్రాణాలు నిలబడుతున్నా ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జి అయ్యాక చాలామంది సాధారణ జీవితానికి తిరిగి రాలేకపోతున్నారు. నడక కోల్పోవడం, మాట పడిపోవడం, ఆలోచనా శక్తి తగ్గడం, మానసిక క్షోభ, ఇతరులపై ఆధారపడటం వంటి సమస్యలతో జీవితాంతం కుంగుబాటుకు గురవుతున్నారు.
క్యారెట్లు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?
క్యారెట్లలో పోషకాలు పుష్కలంగా వున్నాయి. క్యారెట్ రసంలో తేనె కలిపి తీసుకుంటుంటే కలిగే ఫలితాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రక్తహీనత ఉన్నవారు క్యారెట్ రసంలో తేనె కలిపి సేవిస్తే రక్తహీనత తగ్గిపోతుంది. క్యారెట్ రసం, టమోటా రసం, చీనీపండ్ల రసాన్ని కలిపి కనీసం ఇరవై ఐదు గ్రాములు సేవించాలి. ఈ మూడింటిని కలిపిన రసాన్ని రెండు నెలలపాటు సేవిస్తే నోటి అల్సర్, ముఖంపై ముడుతలు మాయమవుతాయి. నిద్రలేమితో బాధపడుతుంటే ప్రతి రోజు ఉదయం-సాయంత్రం రెండుపూటలా క్యారెట్ రసాన్ని సేవిస్తే ఫలితం వుంటుంది. క్యారెట్ రసాన్ని సేవిస్తుంటే ఉదర సంబంధమైన రోగాలు, పిత్తం, కఫం మరియు మలబద్దకం దూరమవుతాయి.
డయాబిటీస్, ఊబకాయం పోషణ రంగంలో మరింత శక్తివంతం చేసుకున్న డాక్టర్ రెడ్డీస్, నెస్లే హెల్త్ సైన్స్
హైదరాబాద్: డాక్టర్. రెడ్డీస్ మరియు నెస్లే హెల్త్ సైన్స్ లిమిటెడ్లు అనేవి డాక్టర్. రెడ్డీస్ లేబరేటరీస్ లిమిటెడ్; దీని అనుబంధ సంస్థలతో కలిపి సమిష్టిగా మరియు నెస్లే ఇండియా లిమిటెడ్ మధ్య ఉమ్మడి వాణిజ్య ఒప్పందం ఇప్పటి నుండి నెస్లే ఇండియాగా సూచించబడుతుంది, ఈ సంస్థ ఈరోజు Celevida GLP+ని ప్రారంభోత్సవం గురించి ప్రకటించింది. ఇది భారతదేశంలో టైప్ 2 డయాబిటీస్, ఊబకాయం నిర్వహణ కోసం GLP-1/GIP చికిత్స పొందుతున్న వ్యక్తులలో జీవక్రియ, క్రియాత్మక ఆరోగ్యాన్ని స్థిరపరచడానికి, సరైన పోషకాహారం తీసుకోవడం కండర ద్రవ్యరాశి నిర్వహణకు మద్దతు ఇవ్వడానికి ప్రత్యేకంగా శాస్త్రీయంగా రూపొందించబడిన ఉత్పత్తి.
10 తాజా లేత ఆకులను నీటిలో 5 నిమిషాలు నానబెట్టి ఆ నీటిని తాగితే?
వేప ఓ ఔషధ మూలిక. భారతీయ ఆయుర్వేదంలో ఉపయోగించే ప్రసిద్ధ పదార్థాలలో ఒకటి. ఆయుర్వేదంలో, వేప చెట్టులోని ఆకులు, పండ్లు, నూనె, వేర్లు, బెరడు, వేప రసం వంటి ప్రతి భాగాన్ని ఔషధ ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగిస్తారు. వేప నీరు తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. 10 తాజా లేత ఆకులను నీటిలో 5 నిమిషాలు నానబెట్టి ఆ తర్వాత వాటిని వడగట్టుకుంటే వేప నీరు సిద్ధమవుతుంది. ఉదయం లేవగానే ఈ తాజా వేప రసాన్ని తాగడం వల్ల జీర్ణ సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.