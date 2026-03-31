Nayanthara.:సల్మాన్ ఖాన్, నయనతార కాంబినేషన్ లో వంశీ పైడిపల్లి చిత్రం
బాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ సల్మాన్ ఖాన్, వంశీ పైడిపల్లి దర్శకత్వంలో దిల్ రాజు నిర్మాణ సంస్థ ఎస్.వి.సి. 63వ చిత్రం నిర్మాణం చేయనున్నట్లు తెలిసిందే. ఈరోజు ఈ సినిమాలో సల్మాన్ ఖాన్ సరసన నయనతార నటిస్తోందని చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ ప్రకటించింది. శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ హై ఆక్టేన్ యాక్షన్ డ్రామా చేయబోతున్నారు. ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ 2027లో బిగ్గెస్ట్ సినిమా ఈవెంట్లలో ఒకటిగా నిలుస్తోంది, ఈ చిత్రం ఏప్రిల్లో సెట్స్ పైకి వెళ్లనుంది.
వంశీ పైడిపల్లి.దర్శకత్వంలో వచ్చిన ‘మహర్షి’ జాతీయ అవార్డు సాధించుకుంది. ఇక దిల్ రాజు తన శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై కంటెంట్, కమర్షియల్ విజయాలతో సక్సెస్ ఫుల్ గా నిర్మాతగా పేరు తెచ్చుకున్నారు. ‘మహర్షి’, ‘శతమానం భవతి’ చిత్రాలకు జాతీయ అవార్డులు అందుకోవడం ఆయన క్యాలిటీకి నిదర్శనం.
మూడు దశాబ్దాల కెరీర్లో సల్మాన్ ఖాన్ దబాంగ్, బాడీగార్డ్, రెడీ టు కిక్, బజరంగీ భాయిజాన్, సుల్తాన్, ఐకానిక్ టైగర్ ఫ్రాంచైజీ వంటి అనేక బ్లాక్బస్టర్ చిత్రాలతో భారీ విజయాలు సాధించారు. ఏప్రిల్ నెలలో షూటింగ్ ప్రారంభం కానున్న ఈ చిత్రం గురించి మరిన్ని వివరాలను మేకర్స్ త్వరలోనే తెలియజేయనున్నారు.