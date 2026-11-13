Ram Charan visit Shirdi: RC17 ప్రీ-ప్రొడక్షన్ సందడి మధ్య షిర్డీ ఆలయ సందర్శన
మెగా పవర్ స్టార్ షిర్డీకి వెళ్తూ, హైదరాబాద్లోని బేగంపేట్ విమానాశ్రయంలో ఎంతో హుందాగా కనిపించారు. అక్కడ ఆయన సాయిబాబా సమాధి వద్ద ప్రార్థనలు చేసి, మధ్యాహ్న హారతిలో పాల్గొన్నారు. ఆలయ అధికారుల నుంచి విగ్రహం, శాలువాను అందుకున్నారు. అభిమానులు ఆయన ఆరా (తేజస్సు)ను ప్రశంసించారు, ఒక అభిమాని అయితే ఆయన ఎయిర్పోర్ట్ వైబ్ తెరపై ఆయన పాత్రలకు కూడా సాటిరాదని అన్నారు.
Ram Charan receiving blessings at the Shirdi Sai baba
'రంగస్థలం' విజయం తర్వాత దర్శకుడు సుకుమార్తో కలిసి RC17 ప్రీ-ప్రొడక్షన్ ప్రారంభిస్తున్న తరుణంలో, ఈ ప్రారంభోత్సవంలో ఆయన తండ్రి చిరంజీవి తొలి క్లాప్ కొట్టారు. ఆయన చిత్రం 'పెద్ది' తర్వాత ఈ పర్యటన వ్యక్తిగత విశ్వాసాన్ని కెరీర్ ఊపుతో మేళవించింది.
కాగా, ఇప్పటికే సుకుమార్ కాంబినేషన్ చిత్రం కోసం చాలా కసరత్తు జరిగింది. బ్లాక్ బస్టర్ కథాంశంతో ముందుకు సాగాలని దర్శకుడు శాయశక్తులా క్రిషిచేస్తున్నారు. చిత్ర టీమ్ ఇప్పటికే పలు లొకేషన్లను పర్యటించింది. కొన్ని సీన్లు, పాటలను విదేశాల్లో చిత్రీకరించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. త్వరలో మరిన్ని వివరాలు తెలియనున్నాయి.