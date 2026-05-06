MAA: మా (మూవీ ఆర్టిస్ట్స్ అసోసియేషన్) ను దుర్వినియోగం చేసేవారికి హెచ్చరిక

మా (మూవీ ఆర్టిస్ట్స్ అసోసియేషన్) నుండి అధికారిక ప్రకటన నేడు విడుదలైంది. సినీ పరిశ్రమలోని సభ్యులందరికీ మరియు సాధారణ ప్రజలకు మేము తెలియజేయునది ఏమనగా, తెలంగాణ మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలోని కళాకారులకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న ఏకైక అధికారిక గుర్తింపు పొందిన సంఘం మా (మూవీ ఆర్టిస్ట్స్ అసోసియేషన్).
మా, తెలుగు ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ మరియు తెలుగు ఫిల్మ్ ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్తో అధికారికంగా అనుబంధం కలిగి ఉంది మరియు వాటిచే గుర్తింపు పొందింది. ఇది తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలోని 24 వృత్తులతో సమన్వయంతో పనిచేస్తున్న ఏకైక కళాకారుల సంఘం కూడా. ఇది తన సభ్యుల సంక్షేమం మరియు ప్రయోజనాలను కాపాడటానికి, వారికి మద్దతు ఇవ్వడానికి మరియు ప్రాతినిధ్యం వహించడానికి సమిష్టిగా పనిచేస్తుంది.
ఇటీవల మా దృష్టికి వచ్చిన విషయం ఏమిటంటే, కొందరు వ్యక్తులు మరియు అనధికారిక బృందాలు "ఏపీ మా," "మా ఏపీ" మరియు ఇలాంటి తప్పుదోవ పట్టించే పేర్లతో పనిచేస్తూ, మా (మా) పేరును దుర్వినియోగం చేస్తూ కళాకారులు మరియు ప్రజలలో గందరగోళం సృష్టిస్తున్నారు. MAAతో సంబంధం ఉందని తప్పుగా చెప్పుకుంటూ, అటువంటి బృందాలు కళాకారుల నుండి చట్టవిరుద్ధంగా డబ్బు వసూలు చేస్తున్నాయని మాకు సమాచారం అందింది.
మేము ఈ క్రింది విషయాలను స్పష్టంగా తెలియజేయాలనుకుంటున్నాము:
- “ఏపీ MAA,” “MAA AP,” లేదా అటువంటి ఇతర పేర్లతో MAA అధికారికంగా గుర్తించిన సంస్థ ఏదీ లేదు.
- అధికారికంగా నిర్దేశించిన MAA మార్గాలకు వెలుపల, దాని తరపున నిధులు, సభ్యత్వ రుసుములు లేదా విరాళాలు సేకరించడానికి MAA ఏ వ్యక్తికి, సంస్థకు లేదా బృందానికి అధికారం ఇవ్వలేదు.
MAA ఈ మోసపూరిత మరియు తప్పుదోవ పట్టించే కార్యకలాపాలను తీవ్రంగా ఖండిస్తుంది. MAA పేరును దుర్వినియోగం చేస్తున్నట్లు, సంఘంతో అనుబంధాన్ని తప్పుగా ప్రచారం చేస్తున్నట్లు, లేదా వ్యక్తిగత లాభం కోసం కళాకారులను మరియు ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నట్లు తేలిన ఏ వ్యక్తి లేదా బృందంపైనైనా కఠినమైన చట్టపరమైన చర్యలు ప్రారంభించబడతాయి.
కళాకారులు మరియు పరిశ్రమలోని సభ్యులందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని మరియు అటువంటి అనధికారిక సంస్థల ద్వారా ఎలాంటి చెల్లింపులు చేయడం లేదా సభ్యత్వాలు పొందడం మానుకోవాలని మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము.
ఇటువంటి సంఘటనలు ఏవైనా జరిగితే, వెంటనే నేరుగా MAA కార్యాలయం, ఫిల్మ్ నగర్, హైదరాబాద్కు తెలియజేయాలి.
మన సంఘం మరియు తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ యొక్క గౌరవం, విశ్వసనీయత, ఐక్యత మరియు సమగ్రతను కాపాడటంలో ఐక్యంగా నిలబడదాం అని మూవీ ఆర్టిస్ట్స్ అసోసియేషన్ (MAA) ప్రకటన చేసింది.