'ఆదర్శ కుటుంబం' విడుదల తేదీ ఖరారు : వెల్లడించిన మేకర్స్
విక్టరీ వెంకటేశ్ హీరోగా త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన చిత్రం 'ఆదర్శకుటుంబం హౌస్ నెం.47' విడుదల తేదీని చిత్ర నిర్మాతలు అధికారికంగా వెల్లడించారు. ఇప్పటికే పలుమార్లు వాయిదా పడిన ఈ చిత్రాన్ని అక్టోబరు 30వ తేదీన విడుదల చేయనున్నట్టు తెలిపారు.
దసరా సందర్భంగా వెంకటేశ్ ఈ సినిమా విడుదల తేదీన ప్రకటిస్తూ పోస్టర్ పంచుకున్నారు. రెండు దశాబ్దాల తర్వాత త్రివిక్రమ్తో కలిసి పని చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉందన్నారు. వినోదం, యాక్షన్తో మిమ్మల్ని ఆలరించేందుకు అక్టోబరు 30వ తేదీన వచ్చేస్తున్నామని పేర్కొన్నారు.
కాగా, ఈ చిత్రాన్ని తొలుత అక్టోబరు 2వ తేదీన విడుదల చేయనున్నట్టు ప్రకటించారు. ఆ తర్వాత అక్టోబరు 9వ తేదీకి వాయిదా వేశారు. చివరి నిమిషంలో ఆ తేదీకి కూడా రావడం లేదని వెల్లడిస్తూ సారీ చెబుతూ ఓ పోస్టర్ పెట్టింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ నెల 30వ తేదీన ఖచ్చితంగా విడుదల చేస్తున్నామంటూ వెల్లడించింది.