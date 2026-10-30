Aadarsha Kutumbam Movie Review: సరదాగా సాగే ఆదర్శ కుటుంబం ..రివ్యూ
విక్టరీ వెంకటేష్, మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కలయికలో రూపొందిన ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం ‘ఆదర్శ కుటుంబం – హౌస్ నెం. 47’. హారిక అండ్ హాసిని క్రియేషన్స్ పతాకంపై ఎస్. రాధాకృష్ణ (చినబాబు) నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో శ్రీనిధి శెట్టి కథానాయిక. తమన్ సంగీతం అందించిన ఈ సినిమాలో నారా రోహిత్, నివేదా పేతురాజ్ కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఈ సినిమా నేడే (అక్టోబర్ 30)న విడుదలైంది.
adarsa kutumbam
కథ.
సామాన్య కుటుంబానికి చెందిన వారు వెంకీ, శ్రీనిధిశెట్టి, ఇద్దరు పిల్లలు. వెంకీ కి ఉద్యోగం పోతుంది. అదే టైమ్ లో 100 కోట్ల లాటరీ దక్కుతుంది. ఆ తర్వాత వారు హై సొసైటీ లో విల్లా 47 నెంబర్ ఇళ్లు తీసుకుంటారు. మరో వైపు బీహార్ కి చెందిన హంతకుల ముఠా రిచ్, ఫేమస్ అయిన వారిని టార్గెట్ చేసి దారుణంగా చంపి నగలు, డబ్బు దోచుకుంటారు. పోలీసులకు ఛాలెంజీ గా మారుతుంది. లాటరీ తో ఫేమస్ అయిన వెంకీ ఫ్యామిలీ ను గ్యాంగ్ టార్గెట్ చేస్తుంది. ఆ తర్వాత ఏమైంది.అనేది మిగిలిన సినిమా.
సమీక్ష:
వెంకటేష్ చేసిన ఈ సినిమా ఆడియన్స్ కు ఎంటర్టైన్ చేసింది. నలుగురు ఫ్యామిలీ కాదు. కానీ వెంకీ నీ మిగిలిన వారిన్ని కలిపిన విధానం సరదాగా అనిపిస్తుంది. పోలీసు డిపార్ట్మెంట్ కి సవాలుగా మారిన గ్యాంగ్ ను వెంకీ సాల్వ్ చేసే విధానం త్రివిక్రమ్ ట్రీట్ మెంట్ బాగుంది.
నటనపరంగా అందరూ వారి పాత్రలో లీనమయ్యారు. సత్య పాత్ర ఫుల్ జోష తెప్పిస్తుంది. రఘు బాబు, నారా రోహిత్ పాత్రలు డిజైన్ బాగుంది. ఎక్కడా బోర్ లేకుండా సినిమా టిక్ ఫ్రీడం తో. కథనం సాగుతుంది. వెంకీ ఫ్యామిలీ ట్విస్ట్ బాగుంది.
సాంకేతికంగా.. త్రివిక్రమ్ మాటలు హైలెట్. కథనం, సీన్స్ పొందిక లాజిక్స్ గా అనిపిస్తాయి. ఇక తమన్ మ్యూజిక్, సినిమాటోగ్రఫీ బాగున్నాయి. యాక్షన్ సీన్స్ హైలెట్, ట్రైన్ ఫైట్ బాగుంది. ఇలా చాలా కేర్ తీసుకుని చేసిన సినిమా.. నిర్మాణ విలువలు రిచ్గా ఉన్నాయి. ఫ్యామిలీతో చూసే సినిమా ఇది.
రేటింగ్: 3/5