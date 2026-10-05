Naga Vamsi: ఆలస్యంగానైనా ఆదర్శ కుటుంబం రిలీజ్ అవుతుంది : సూర్యదేవర నాగవంశీ
విక్టరీ వెంకటేష్, త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కలయికలో రూపొందుతోన్న చిత్రం ‘ఆదర్శ కుటుంబం హౌస్ నెం.47.. చిత్రం విడుదల వాయిదా పడుతోందంటూ గత కొద్దికాలంగా వస్తున్నా ఎట్టి పరిస్థితిల్లోనూ అక్టోబర్ 9న విడుదల చేస్తామని నిర్మాత ప్రకటించారు. ఇటీవలే ఓ పాటను గ్రాండ్ గా విడుదల చేశారు. అప్పుడు కూడా వాయిదా పడదు అంటూ వెల్లడించారు. కానీ సినిమా షూటింగ్ ఇంకా కొనసాగుతోంది. గత మూడు రోజులుగా హైదరాబాద్ శివార్లో షూటింగ్ చేస్తున్నారు. దీనితో సినిమా రిలీజ్ దగ్గరవుతున్నా పబ్లిసిటీ లేదని అభిమానులు సోషల్ మీడియా వేదికగా నిర్మాతను అడుగుతున్నారు.
Producer Naga Vamsi
ఈ సందర్భంగా ఈరోజు అత్యవసరంగా మీడియా సమావేశం నిర్మాత సూర్యదేవర నాగవంశీ ఏర్పాటు చేశారు. ఆదర్శ కుటుంబం’ చిత్రం, పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ కార్యక్రమాలు ఆలస్యం కావడంతో వాయిదా పడింది. "మూడు నాలుగు రోజుల క్రితం కూడా అక్టోబర్ 9నే సినిమా విడుదలవుతుందని మేమందరం ఎంతో నమ్మకంగా ఉన్నాం. అందుకే ఓవర్సీస్ లో బుకింగ్స్ కూడా ఓపెన్ చేయించాము. కానీ, నిన్న ఉదయానికి కూడా ఓవర్సీస్ సెన్సార్ కి కంటెంట్ ఇవ్వలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాము. పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వర్క్ పరంగా మూడు నాలుగు రోజులు వెనకబడిపోయాము. ఈ పరిస్థితుల్లో కంగారుగా సినిమాను విడుదల చేసేకంటే.. ఒకటికి రెండు సార్లు చెక్ చేసుకొని, క్వాలిటీ అవుట్ పుట్ తో మీ ముందుకు రావాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ వాయిదా నిర్ణయం తీసుకున్నాము.
పైగా, ప్రమోషనల్ కార్యక్రమాలకు కూడా సమయం లేకుండా పోయింది. రెండు మూడు వారాల తర్వాత సరైన తేదీ చూసుకొని, వెంకటేష్ గారితో చర్చించి, కొత్త విడుదల తేదీని ప్రకటిస్తాము. మిగతా పాటలను, ట్రైలర్ ను విడుదల చేసి రాబోయే రెండు మూడు వారాల పాటు ప్రమోషనల్ కార్యక్రమాలు పెద్ద ఎత్తున నిర్వహించి.. వీలైనంత త్వరగా మీ ముందుకు వస్తాము. ‘ఆదర్శ కుటుంబం’ కాస్త ఆలస్యంగా వచ్చినా..వెంకటేష్ గారి అభిమానులంతా నూటికి నూరు శాతం సంతృప్తి చెందేలా సినిమా ఉంటుంది." అన్నారు.
ఈ సినిమాలో వెంకటేష్తో పాటు శ్రీనిధి శెట్టి, నారా రోహిత్, నివేదా పేతురాజ్, రావు రమేష్, సత్య, బ్రహ్మాజీ, వెన్నెల కిషోర్ తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.
థమన్ ఎస్ సంగీతం అందిస్తున్న ‘ఆదర్శ కుటుంబం’ నుంచి ఇటీవల మొదటి గీతంగా విడుదలైన ‘నారాయణమ్మ’ శ్రోతలను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది. త్వరలోనే మిగతా పాటలు, ట్రైలర్ తో ప్రమోషనల్ కార్యక్రమాలు ఊపందుకోనున్నాయి.