Aamir Khan: సాయి పల్లవిని అత్యుత్తమ నటిగా అభివర్ణించిన అమీర్ ఖాన్
అమీర్ ఖాన్, సాయి పల్లవిని భారతదేశంలో మనకున్న అత్యుత్తమ నటి అని అభివర్ణిస్తూ, ఆమెపై ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. బాలీవుడ్ చిత్రం ఏక్ దిన్ ప్రచార కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతూ, అమీర్ ఖాన్ సాయి పల్లవి నటన నైపుణ్యంపై తన ప్రశంసలను వ్యక్తం చేశారు. ఆమె అసాధారణ ప్రతిభను, తెరపై ఆమె చూపించే ప్రభావాన్ని ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావిస్తూ, "మన దేశంలో ఉన్న అత్యుత్తమ నటి సాయి," అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
దక్షిణ భారత చలనచిత్ర రంగంలో తన అద్భుతమైన నటనతో ఇప్పటికే తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్న సాయి పల్లవి, ఇప్పుడు బాలీవుడ్లో కూడా మంచి ఆదరణ పొందుతోంది. 'ఏక్ దిన్' చిత్రంతో ఆమె హిందీ చిత్రసీమలో అడుగుపెడుతుండగా, 2026 దీపావళికి ఘనంగా విడుదల కానుంది. అలాగే, ఎంతో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్న 'రామాయణం' చిత్రంలోనూ ఆమె కనిపించనుంది.
మరోవైపు భారతీయ సంగీత చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయిన గాన కోకిల ఎం.ఎస్ సుబ్బులక్ష్మి బయోపిక్పై ఇండస్ట్రీలో మళ్లీ చర్చలు వేడెక్కుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్లో హీరోయిన్గా సాయి పల్లవిని ఫైనల్ చేసినట్టు వస్తున్న సమాచారం ఇప్పుడు సినీ వర్గాల్లో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది.
మధ్యలో పలు పేర్లు వినిపించినప్పటికీ, మేకర్స్ మాత్రం సాయి పల్లవిని తప్ప మరెవరినీ ఈ పాత్ర కోసం పరిగణనలోకి తీసుకోవడంలేదని విశ్వసనీయ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ ప్రాజెక్ట్ను ప్రముఖ నిర్మాతలు బన్నీ వాస్, రాక్లైన్ వెంకటేష్ సంయుక్తంగా నిర్మించనున్నారని సమాచారం.