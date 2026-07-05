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Written By ఠాగూర్
Last Updated : Sunday, 5 July 2026 (17:28 IST)

మరోమారు పెళ్లి చేసుకున్న బాలీవుడ్ నటుడు అమీర్ ఖాన్

aamir khan - gouri
BY: ఠాగూర్
Publish: Sun, 5 Jul 2026 (17:27 IST) Updated: Sun, 5 Jul 2026 (17:28 IST)
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బాలీవుడ నటుడు అమీర్ ఖాన్ మరోమారు వివాహం చేసుకున్నారు. ఇప్పటికే రెండు పెళ్లిళ్లు చేసుకున్న అమీర్ ఖాన్ ఇపుడు ముచ్చటగా మూడోసారి వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టారు. గత కొంతకాలంగా సహజీవనం చేస్తున్న తన ప్రియురాలు గౌరీ  స్ప్రాట్‌ను ఆయన పెళ్లాడారు. 
 
ముంబై నగరంలోని బాంద్రాలో ఆమిర్‌ నివాసంలో ఈ వివాహ వేడుక జరిగింది. ఈ సందర్భంగా పత్రాలపై సంతకాలు చేయడం ద్వారా వారిద్దరూ దాంపత్య బంధంలోకి అడుగుపెట్టారు. గతంలో రెండు సార్లు పెళ్లి చేసుకొని విడాకులు తీసుకున్న ఆమిర్‌.. గౌరీతో రెండేళ్లుగా డేటింగ్‌లో ఉన్నారు. అమీర్‌కు ఆమెతో 25 ఏళ్లకు పైగా స్నేహముంది. 
 
మరోవైపు గౌరీకి కూడా గతంలో వివాహమైంది. ఆ తర్వాత ఆమె విడాకులు తీసుకున్నారు. అమీర్ కుమారులు జునైద్‌ ఖాన్‌, ఆజాద్‌ రావ్‌ ఖాన్‌, కుమార్తె ఇరా ఖాన్‌తోపాటు గౌరీ స్ప్రాట్ తనయుడి సమక్షంలో వివాహ వేడుక జరిగింది. దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలను ఆమిర్‌ టీం సామాజిక మాధ్యమాల్లో పంచుకుంది. ఈ వేడుకకు రిలయన్స్‌ సంస్థల అధినేత ముకేశ్‌ అంబానీతో సహా పలువురు సినీ, వ్యాపార ప్రముఖులు హాజరుకావడం గమనార్హం. 
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ఠాగూర్

నా కొడుకును కిడ్నాప్ చేసి.. నాపై అత్యాచారం చేశాడు.. షౌకత్ మొల్లాపై మహిళ ఫిర్యాదు

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అయోధ్య మందిర విరాళాలతో జల్సాలు.. స్మార్ట్‌ఫోన్ల కొనుగోలు

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రక్తహీనత సమస్యకు ఐరన్ మాత్రలు వేసుకుంటున్నారా? ఐతే ఇవి తెలుసుకోవాలి

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ఉలవలతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఎన్నో తెలుసా?

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క్యాల్షియం మాత్రలు అన్నం తిన్నాక ఎంత గ్యాప్ తీసుకుని వేసుకోవాలి?

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వైద్యుని సలహా లేకుండా వేసుకునే మందులతో కాలేయం ఏమవుతుందో తెలుసా?

వైద్యుని సలహా లేకుండా వేసుకునే మందులతో కాలేయం ఏమవుతుందో తెలుసా?మన శరీరంలోని అత్యంత కీలక అవయవాల్లో కాలేయం ఒకటి. కాలేయం దెబ్బ తినడానికి దారితీసే కారణాలనేకం. మోతాదును మించి మందులు వేసుకోవడం కూడా వాటిలో ఒకటి. చాలామంది డాక్టర్‌ సలహాతో పనిలేకుండా వాళ్ల ఇష్టానికి మందులు కొనుక్కుని తోచిన మోతాదులో వేసుకుంటుంటారు. ఇలాంటి అలవాట్ల వల్ల మధ్య వయసులోనే కాలేయం దెబ్బతిని, ప్రాణాపాయ పరిస్థితికి దారి తీస్తుంది. ఇలాకాకుండా కాలేయం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే డాక్టర్‌ సలహా తప్పనిసరి అంటున్నారు నిపుణులు.

రక్తం వృద్ధి చేసే అద్భుత ఆహారాలు

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