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Written By దేవీ
Last Updated : Thursday, 20 August 2026 (18:11 IST)

అమీర్ లోగ్ కథ ఇప్పటి వరకు రాలేదు, హిట్టు బొమ్మ.. రమణా రెడ్డి సోమ

Ramana Reddy Soma, MC Hari amd others
Written By: దేవీ
Updated: Thu, 20 Aug 2026 (18:11 IST)
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Ramana Reddy Soma, MC Hari amd others
అవ్వల్ నంబర్ ప్రొడక్షన్స్' బ్యానర్‌పై మాధవి రెడ్డి సోమ నిర్మించిన తొలి చిత్రం ‘అమీర్ లోగ్’. ఈ మూవీకి రమణా రెడ్డి సోమ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమాకి మనోహర్ రెడ్డి మంచురి సహ నిర్మాతగా వ్యవహరించారు. ఈ చిత్రంలో MC హరి, మనోజ్, శశిధర్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించగా.. వేధా జలంధర్, రావణ్ నిట్టూరు, విశ్వేందర్ రెడ్డి, సాయోగి కీలక పాత్రలు పోషించారు. రానా దగ్గుబాటి సంస్థ 'స్పిరిట్ మీడియా' ఈ మూవీని తెలుగులో ఆగస్ట్ 21న గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ చేయబోతోంది.
 
*దర్శకుడు రమణా రెడ్డి సోమ మాట్లాడుతూ* .. ‘‘అమీర్ లోగ్’ సినిమాని ఇప్పటికి చాలా సార్లు చూశాం. కచ్చితంగా హిట్టు బొమ్మ. ఇప్పటి వరకు ఇలాంటి చిత్రం రాలేదు. అలాంటి ఓ గొప్ప అటెంప్ట్ నేను చేశాను. ప్రీమియర్లకు వచ్చిన రెస్పాన్స్ చూస్తే మేం హిట్ కొట్టేశాం, మేం అనుకున్నది సాధించేశాం అని అర్థమైంది. మలయాళంలో తీసినట్టుగా మన దగ్గర రావడం లేదు అని అంటుంటారు కదా.. ఇకపై హైదరబాద్ ఎరా స్టార్ట్ అయింది. ఆగస్ట్ 21న నైజాంలో స్టార్ట్ అయ్యే సౌండ్.. అన్ని వుడ్‌లకు చేరుకుంటుంది’ అని అన్నారు.
 
*నిర్మాత మాధవి రెడ్డి సోమ మాట్లాడుతూ* .. ‘‘నన్ను ముందు నిలబెట్టి నడిపిస్తున్న నా భర్త రమణ గారికి థాంక్స్. ఆయనే రైటర్, డైరెక్టర్‌, నిర్మాతగా అన్నీ పనులు చూసుకున్నారు. ఆయన ఈ ‘అమీర్ లోగ్’ సినిమాని అందమైన పెయింటింగ్‌గా తీర్చి దిద్దారు. ఈ సినిమా చూసి బయటకు వెళ్లేటప్పుడు ప్రతీ ఒక్కరికీ ఏదో ఒక ఎమోషన్‌ను ఇంటికి తీసుకు వెళ్తారు’అని అన్నారు.
 
*నటుడు MC హరి మాట్లాడుతూ* .. ‘‘అమీర్ లోగ్’ సినిమా నాకు మంచి అవకాశాన్ని, కుటుంబాన్ని, అనుభవాన్ని ఇచ్చింది. రోహిత్ అన్న ఎడిటింగ్ అదిరిపోతుంది. స్మరణ్ అన్న అద్భుతంగా మ్యూజిక్ ఇచ్చారు. మనోజ్, శశి, నేను కలిసి సెట్‌లో ఎంతో సరదాగా ఉండేవాళ్లం. సెట్‌లో రోజూ ఏదో ఒకటి కొత్తగా నేర్చుకునేవాళ్లం. ఈ జర్నీలో సపోర్ట్ చేసిన సందీప్ అన్న, ఎస్వీకే అన్నకి, మాధవి గారికి, రమణ అన్నకి థాంక్స్. ప్రీమియర్లు వేసిన ప్రతీ చోటా థియేటర్లు బ్లాస్ట్ అయ్యాయి. ఆగస్ట్ 21న కూడా మాకు అదే రెస్పాన్స్ వస్తుందని ఆశిస్తున్నాం’ అని అన్నారు.
 
*నటుడు మనోజ్ మాట్లాడుతూ* .. ‘‘అమీర్ లోగ్’ లాంటి సినిమా కెరీర్ ఆరంభంలోనే రావడం ఆనందంగా ఉంది. ఈ మూవీతో మేం ఇంకో పదేళ్లు సర్వైవ్ అవుతాం. ప్రీమియర్లు వేసిన ప్రతీ చోటా అద్భుతమైన స్పందన వస్తోంది. స్మరణ్ మ్యూజిక్‌తో సినిమా నెక్ట్స్ లెవెల్‌కి వెళ్లింది. తెలంగాణను రిప్రజెంట్ చేసేలా మా చిత్రం ఉంటుంది’ అని అన్నారు.
 
*నటి వేద జలంధర్ మాట్లాడుతూ* .. ‘‘అమీర్ లోగ్’ మూవీకి వేస్తున్న ప్రీమియర్లకు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. మా కరీంనగర్‌లో సినిమా చూసిన వారంతా నా గురించే అడిగారట (నవ్వుతూ). మా చిత్రంలో నిజాయితీ, అమాయకత్వం ఉంటుంది. ఆగస్ట్ 21న మా మూవీని చూడండి. మా సినిమాలో అన్ని రకాల ఎమోషన్స్ ఉంటాయి. స్మరణ్ గారి సంగీతం, రోహిత్ గారి ఎడిటింగ్, ఇతర ఆర్టిస్టులు అందరం కలిసి సినిమా కోసం కష్టపడ్డాం. మాకు సపోర్ట్ చేసిన మాధవి గారు, రమణ రెడ్డి గార్లకు థాంక్స్. చిత్రాన్ని చూసిన తర్వాత ఫుల్ మీల్స్ తిన్నట్టుగా, కడుపు నిండినట్టుగా అనిపిస్తుంది’ అని అన్నారు.
 
*ఎడిటర్ రోహిత్ మాట్లాడుతూ* .. ‘రమణ గారితో నాకు ఏడేళ్ల నుంచి అనుబంధం ఉంది. ‘అమీర్ లోగ్’ సినిమాకి రమణ ఎంతో కష్టపడ్డాడు. ఆ కష్టానికి తగ్గ ప్రతిఫలం ఆగస్ట్ 21న రాబోతోంది. సినిమా అద్భుతంగా వచ్చింది. అందరికీ నచ్చుతుంది’ అని అన్నారు.
 
*కో ప్రొడ్యూసర్ మనోహర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ* .. ‘యూస్‌ నుంచి రీసెంట్‌గానే వచ్చాను. అమెరికాలో కూడా ఈ మూవీ గురించి అడుగుతున్నారు. ఈ మూవీని రమణ అంతా తానై భుజానికి ఎత్తుకుని మోశాడు’ అని అన్నారు.
 
*నటుడు యోగి మాట్లాడుతూ* .. ‘హైదరబాద్ మీద రమణన్న తనకున్న ప్రేమను ఈ ‘అమీర్ లోగ్’ సినిమాతో చూపించబోతోన్నారు. ఏపీలో వేసిన ప్రీమియర్లకు కూడా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. కరీంనగర్, వరంగల్‌లో వేసిన ప్రీమియర్లకు అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది’ అని అన్నారు.
 
*తారాగణం* : MC హరి, మనోజ్, శశిధర్ కొచ్చర్లకోట, వేద జలంధర్, రావణ్ నిట్టూరు, విశ్వేందర్ రెడ్డి, సాయియోగి తదితరులు
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దేవీ
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