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Sureshbabu: నాగబంధం సెట్ అభిషేక్ చూడమని చెప్పారు, అద్భుతమైన విజువల్స్ వున్నాయి : డి. సురేష్ బాబు
విరాట్ కర్ణ హీరోగా అభిషేక్ నామా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'నాగబంధం – ది సీక్రెట్ ట్రెజర్'. నిక్ స్టూడియోస్ బ్యానర్పై కిషోర్ అన్నపురెడ్డి, నిశిత నాగిరెడ్డి ఈ చిత్రాన్ని భారీ బడ్జెట్ తో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించారు. నభా నటేష్, ఐశ్వర్య మీనన్, జగపతిబాబు, మహేష్ మంజ్రేకర్, రిషభ్ సావ్నీ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. జూలై 3న ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా ప్రీరిలీజ్ నిర్వహించారు. నిర్మాత సురేష్ బాబు ఈ వేడుకకు ముఖ్య అతిథి గా హాజరయ్యారు.
Suresh Babu, Virat Karna, Abhishek Nama and others
నిర్మాత సురేష్ బాబు మాట్లాడుతూ.. ఈ సినిమా షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు పెద్ద సెట్ వేసినప్పుడు అభిషేక్ నాకు ఫోన్ చేసి వచ్చి చూడమని చెప్పేవారు. తను అద్భుతంగా ఈ సినిమాను తీశాడు. అలాగే ఆర్ట్ డైరెక్టర్ అశోక్ కూడా చాలా చక్కని వర్క్ ఇచ్చారు. అశోక్ నాకు 'ఇంద్రుడు చంద్రుడు', 'కలిసుందాం రా' సినిమాలప్పటి నుంచి పరిచయం. తను ఈ సినిమాకి అద్భుతమైన వర్క్ ఇచ్చాడు. ఇది చాలా కాస్ట్లీగా తీసిన సినిమా. నేను రషెస్ చూశాను. అందరూ ప్రాణం పెట్టి పనిచేశారు. నిర్మాతలు ఎక్కడా రాజీ పడకుండా ఖర్చు చేశారు. టీమ్ అందరికీ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. ఈ సినిమా చాలా పెద్ద సక్సెస్ కావాలని కోరుకుంటున్నాను.
దర్శకుడు అభిషేక్ నామా మాట్లాడుతూ... ఈ సినిమా సక్సెస్ అయితే ఇలాంటి మరెన్నో గొప్ప సినిమాలు వస్తాయి. అందరూ ఈ సినిమాను థియేటర్కు వచ్చి ఆదరిస్తారని కోరుకుంటున్నాను. నేను, మా డీవోపీ గారు, అలాగే ఆర్ట్ డైరెక్టర్ గారు అనంత పద్మనాభస్వామి వారి ఆలయానికి వెళ్లాము. అక్కడ ఫొటోలు తీసేందుకు అనుమతి లేదు. అందుకే మేము ఆ ఆలయాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూసి, పేపర్పై స్కెచ్లు గీసుకుని, అదే ఆధారంగా ఆ సెట్ను నిర్మించాము.
మన సంస్కృతి, మన మూలాలు, సనాతన ధర్మానికి సంబంధించిన ఒక గొప్ప సందేశం కూడా ఈ సినిమాలో ఉంటుంది. అది చాలా గొప్పగా వచ్చింది. ప్రేక్షకులు కచ్చితంగా ఒక అద్భుతమైన సినిమాను, గొప్ప అనుభూతిని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయబోతున్నారు.
హీరోయిన్ నభా నటేష్ మాట్లాడుతూ..ఈ సినిమాను ఒక మ్యాజికల్ అనుభూతిలా తీర్చిదిద్దారు. మా నిర్మాతలు కిషోర్ గారు, నిశిత గారు అద్భుతమైన వ్యక్తులు. ఎక్కడా రాజీ పడకుండా ఈ సినిమాను భారీ బడ్జెట్తో నిర్మించారు. ఇలాంటి సినిమాలు ప్రేక్షకులు థియేటర్లలోనే చూడాలి. మా టీమ్లో పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరికీ థ్యాంక్యూ సో మచ్. జూలై 3న తప్పకుండా అందరూ ఈ సినిమాను థియేటర్లలో చూసి ఆదరించాలని కోరుకుంటున్నాను.
నిర్మాత కిషోర్ మాట్లాడుతూ... రూ.110 కోట్లకు పైగా పెట్టి తీసిన సినిమా ఇది. ఈ రోజుల్లో సినిమాకి మూడు రోజులే లైఫ్. ఆ మూడు రోజుల్లో ఏదైనా జరగొచ్చు. అందుకే కొద్ది రోజులుగా కొంచెం టెన్షన్ పడ్డాను. అయితే ఫైనల్ మిక్స్ అయిన తర్వాత అభిషేక్ సినిమా చూపించారు. ఇప్పుడు నాకున్న టెన్షన్ అంతా పోయింది. మీరు ఒక విజువల్ వండర్ను చూడబోతున్నారు. సినిమా ట్రెమండస్గా ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కరూ ఎంజాయ్ చేస్తారు. ప్రతి 10 నిమిషాలకు ఒక డిఫరెంట్ వరల్డ్ను చూస్తారు. ఒక సినిమాలోనే నాలుగైదు విజువల్ వండర్స్ చూసిన ఫీలింగ్ కలుగుతుంది. సినిమా చూసిన తర్వాత ఆడియన్స్ చాలా సాటిస్ఫై అవుతారు. కచ్చితంగా ఇది ష్యూర్షాట్ బ్లాక్బస్టర్.
సీఎం విజయ్ ప్రభుత్వాన్ని కూల్చేందుకు రూ.35 కోట్ల హార్స్ ట్రేడింగ్
తమిళనాట పొలిటికల్ థ్రిల్లర్ జరుగుతోంది. సీఎం విజయ్ ప్రభుత్వాన్ని కూల్చేందుకు రూ.35 కోట్ల కుట్ర చేసినట్లుగా డీఎంకే నేతలపై ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. దీనిపై ముగ్గురు అనుమానితులను అరెస్టు చేసిన అనంతరం, హార్స్ ట్రేడింగ్ ద్వారా తమ ప్రభుత్వాన్ని కూల్చేందుకు ప్రయత్నం జరుగుతోందని తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి జోసెఫ్ సి. విజయ్ ప్రభుత్వం ఆరోపించింది. ఒక అసెంబ్లీ తీర్మానం సందర్భంగా పక్షం మారేందుకు తనకు రూ.35 కోట్లు ఆఫర్ చేశారని టీవీకే ఎమ్మెల్యే ఎన్. ఇళయరాజా పేర్కొన్నారు. డీఎంకేతో సంబంధం ఉన్న నాయకులు పలువురు టీవీకే ఎమ్మెల్యేలను లక్ష్యంగా చేసుకుని రూ.50 కోట్ల వరకు ఆఫర్లు ఇస్తున్నారని మంత్రి సి.టి. నిర్మల్ కుమార్ ఆరోపించారు.
లంచాలు తీసుకుని అయోధ్యలో ఉద్యోగాలు.. తవ్వే కొద్దీ అవినీతి మరకలు
ప్రఖ్యాత అయోధ్య రామమందిరం విరాళాల దుర్వినియోగం, చోరీ కేసులో తవ్వే కొద్దీ అవినీతి మరకలు, అవకతవకలు బయటపడుతున్నాయి. అయోధ్య మందిరంలో లంచాలు తీసుకుని ఉద్యోగాలు ఇచ్చినట్టు తాజాగా వెల్లడైంది. తాజాగా కీలక నిందితుడు అవినాష్ శుక్లాను విచారిస్తున్న అధికారుల బృందం మరో కోణంలో అక్రమాలను గుర్తించింది. ఆలయంలో వివిధ పోస్టులకు డబ్బులు తీసుకొని నియామకాలు చేశారని నిందితుడు వెల్లడించినట్లు పోలీసు వర్గాల సమాచారం. దీంతో ఇప్పుడు ట్రస్ట్ సభ్యుల్లో కీలకమైన వారిని ప్రశ్నించే అవకాశం ఉంది.
50 కిలోల కల్తీ... మేక మాంసంలో గోమాంసం కలిపారు..
హైదరాబాద్ పోలీసుల హెచ్-ఫాస్ట్ బృందం, హబీబ్నగర్ పోలీసులు మల్లేపల్లిలోని ఒక మాంసం దుకాణం నుండి సుమారు 50 కిలోల కల్తీ అనుమానిత మాంసాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నమూనాలను ప్రయోగశాల పరీక్షకు పంపగా, ఆహార కల్తీ ఆరోపణలపై దుకాణ యజమానిపై కేసు నమోదు చేశారు. తనిఖీ సమయంలో, మేక మాంసంగా విక్రయిస్తున్న మాంసంలో గోమాంసం కలిపినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ఆ మాంసం నిల్వనంతటినీ స్వాధీనం చేసుకున్న అధికారులు, దాని స్వభావాన్ని నిర్ధారించడానికి నమూనాలను సేకరించి ప్రయోగశాల పరీక్షకు పంపారు.
Venezuela earthquake: 2,295కి పెరిగిన వెనిజులా భూకంప మృతుల సంఖ్య
వెనిజులాలో జూన్ 24న సంభవించిన రెండు శక్తివంతమైన భూకంపాల కారణంగా మరణించిన వారి సంఖ్య 2,295కి పెరిగిందని, అలాగే గాయపడిన వారి సంఖ్య 11,267కి చేరిందని వెనిజులా నేషనల్ అసెంబ్లీ అధ్యక్షుడు జార్జ్ రోడ్రిగెజ్ తెలిపారు. గత వారం దేశాన్ని కుదిపేసిన భూకంపాల అనంతరం, బుధవారం దేశ పరిస్థితిపై తాజా వివరాలను వెల్లడిస్తూ రోడ్రిగెజ్ మాట్లాడుతూ, "నేటి వరకు 2,295 మంది మరణించారు. 11,267 మంది గాయపడ్డారు. ప్రస్తుతం 12,841 మంది బాధితులు ఉన్నట్లు మేము గుర్తిస్తున్నాము" అని పేర్కొన్నారు.
యూట్యూబర్ రావణ్కు చుక్కలు చూపిస్తున్న ఏపీ పోలీసులు.. మరో కేసు నమోదు
వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలతో నిత్యం వార్తల్లో నిలిచే యూట్యూబర్ బచ్చలకూరి జోసెఫ్ అలియాస్ ప్రశ్న రావణ్కు ఏపీ పోలీసులు పట్టపగలే చుక్కలు చూపిస్తున్నారు. ఓ కేసులో బెయిల్ లభించిన కొద్దిసేపటికే మరో కేసులో కాకినాడ జిల్లా సర్పవరం పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. విచారణ సమయంలో ప్రశ్న రావణ్ ఏమాత్రం పోలీసులకు సహకరించలేదని పేర్కొన్నారు.
వైద్యుని సలహా లేకుండా వేసుకునే మందులతో కాలేయం ఏమవుతుందో తెలుసా?
మన శరీరంలోని అత్యంత కీలక అవయవాల్లో కాలేయం ఒకటి. కాలేయం దెబ్బ తినడానికి దారితీసే కారణాలనేకం. మోతాదును మించి మందులు వేసుకోవడం కూడా వాటిలో ఒకటి. చాలామంది డాక్టర్ సలహాతో పనిలేకుండా వాళ్ల ఇష్టానికి మందులు కొనుక్కుని తోచిన మోతాదులో వేసుకుంటుంటారు. ఇలాంటి అలవాట్ల వల్ల మధ్య వయసులోనే కాలేయం దెబ్బతిని, ప్రాణాపాయ పరిస్థితికి దారి తీస్తుంది. ఇలాకాకుండా కాలేయం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే డాక్టర్ సలహా తప్పనిసరి అంటున్నారు నిపుణులు.
రక్తం వృద్ధి చేసే అద్భుత ఆహారాలు
రక్తంలో ఐరన్ లోపం, హిమోగ్లోబిన్ తక్కువగా ఉండటం అనేది చాలా మందిలో కనిపించే సమస్యే. అయితే, సరైన ఆహార నియమాలతో చాలా వేగంగా రక్తం పట్టేలా చూసుకోవచ్చు. ఐరన్ త్వరగా పెరగాలంటే కేవలం ఐరన్ ఉన్న ఆహారాలు తినడమే కాదు, అది శరీరానికి అబ్బేలా చూసుకోవడం కూడా ముఖ్యం. రక్తం సత్వరమే పట్టడానికి మీరు తీసుకోవలసిన ఉత్తమ ఆహారాల జాబితా ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మునగాకు & తోటకూర- ఆకుకూరల్లో మునగాకు ఐరన్కి పవర్హౌస్ వంటిది. పాలకూర, తోటకూరల్లో ఐరన్, ఫోలిక్ యాసిడ్ పుష్కలంగా ఉంటాయి.
పద్మభూషణ్ డా. నోరి దత్తాత్రేయుడిని ఘనంగా సత్కరించిన మెడికవర్ హాస్పిటల్స్
హైదరాబాద్: దేశ అత్యున్నత పౌర పురస్కారాల్లో ఒకటైన పద్మభూషణ్ అవార్డును అందుకున్న ప్రపంచ ప్రఖ్యాత భారతీయ-అమెరికన్ రేడియేషన్ ఆంకాలజిస్ట్ డా. నోరి దత్తాత్రేయుడు గారిని మెడికవర్ హాస్పిటల్స్, ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఘనంగా సత్కరించింది. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో మెడికవర్ ఆంకాలజీ విభాగానికి చెందిన సీనియర్ వైద్యులు, నిపుణులు పాల్గొని ఆయనకు అభినందనలు తెలిపారు. సన్మాన కార్యక్రమం అనంతరం క్యాన్సర్ చికిత్సలో ఆధునిక సాంకేతికత, భారతదేశంలో ఆంకాలజీ రంగ భవిష్యత్, ప్రతి రోగికి నాణ్యమైన క్యాన్సర్ వైద్య సేవలు అందుబాటులోకి తీసుకురావాల్సిన అవసరంపై డా. నోరి వైద్య బృందంతో ప్రత్యేకంగా చర్చించారు.
అధికంగా పసుపు వాడితే?
శతాబ్దాలుగా ఆయుర్వేద వైద్యంలో పలు వ్యాధుల చికిత్సకు పసుపును ఉపయోగిస్తున్నారు. పసుపు లేకుండా ఏ వంటకం పూర్తి కాదంటే అతిశయోక్తి కాదు. అలాంటి పసుపును మోతాదుకి మించి వాడినా, కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు ఉపయోగించినా సమస్యలు వస్తాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు వాడే మందులకు పసుపు సమస్యను తేవచ్చు. ఎందుకంటే ఇది రక్తాన్ని పలుచగా చేస్తుంది. పసుపు కడుపు నొప్పి, వికారం, అతిసారం కలిగించవచ్చు. కొంతమందిలో ఇది అలెర్జీలకు కారణమవుతుంది.
అపోహా లేక వాస్తవమా: బాదం పప్పులు తినడం వల్ల శరీరంలో వేడి పెరుగుతుందా?
మన రోజువారీ ఆహారంలో బాదం పప్పుల వినియోగం ఎప్పటినుంచో ఆదరణ పొందుతూ వస్తోంది. ఆరోగ్యకరమైన అల్పాహారంలో భాగం చేసుకోవడం నుంచి.. తీపి లేదా కారం వంటకాలకు అదనపు రుచిని జోడించడం వరకు బాదం పప్పులను అన్ని రకాలుగా ఇష్టపడుతుంటారు. బాదంకు ఇంత ఆదరణ ఉన్నప్పటికీ, ముఖ్యంగా ఎండాకాలం వచ్చేసరికి ఒక సాధారణ అపోహ పదే పదే తెరపైకి వస్తూ ఉంటుంది: బాదం పప్పులు తినడం వల్ల శరీరంలో వేడి పెరుగుతుందా? ఎండాకాలంలో బాదం పప్పులు తినడం వల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుందని, లేదా వేడి వాతావరణంలో ఇబ్బంది కలుగుతుందని నమ్మి, చాలా మంది వాటిని తినడానికి వెనుకాడతారు.