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  4. Action scenes featuring Prabhas as a warrior fighting against the British for the sake of the Fauji
Written By దేవీ
Last Updated : Thursday, 6 August 2026 (11:39 IST)

Fauji Latest Update: ఫౌజీ కోసం బ్రిటీషర్లతో పోరాడే యోధునిగా ప్రభాస్ పై యాక్షన్ సీన్స్

Prabhas, Fauji
Written By: దేవీ
Updated: Thu, 6 Aug 2026 (11:39 IST)
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Prabhas, Fauji
రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ కథానాయకుడిగా  హను రాఘవపూడి దర్శకత్వంలో రూపొందుతోన్న చిత్రం ఫౌజీ. కొద్దిరోజులుగా హైదరాబాద్ లోని కోకాపేటలో చిత్రీకరణ జరుగుతోంది. భారతదేశానికి స్వాంత్రత్యానికి పూర్వం ఓ సైనికుడి గాధతో ఈ సినిమా రూపొందుతోందని తెలిసింది. ఇందులో పలు షేడ్స్ వున్న పాత్రను తను పోషిస్తున్నాడు. ప్రభాస్ కు తల్లిదండ్రులుగా మిథున్ చక్రవర్తి, జయప్రద నటిస్తున్నట్లు సమాచారం.
 
గత కొద్దిరోజులుగా కోకాపేటలో షూట్ జరుగుతోంది. ఓ దేవాలయంలో బ్రాహ్మణుల వేడుక చేసుకుంటుండగా బ్రిటీషర్స్ సైనికులు వచ్చి భయభ్రాంతులకు గురిచేస్తుండగా, బ్రాహ్మణుడి గెటప్ లో ప్రభాస్ వచ్చి వారిని కాపాడే సన్నివేశాన్ని చిత్రీకరిస్తున్నట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం.
ఫైట్ మాస్టర్లు రామ్ లక్మణ్  ఆధ్వర్యంలో యాక్షన్ పార్ట్ చిత్రీకరణ సాగుతోంది.  ఇలా దేశభక్తి గాధకు సంప్రదాయానికి పెద్ద పీట వేసే చిత్రంగా రూపొందుతోంది.  ఈ సినిమా, 2026 డిసెంబర్ 3న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.
 
నటి ఇమాన్వి ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఇటీవలే చిత్రం గురించి అప్ డేట్ కూడా నిర్మాణ సంస్థ మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ ఇచ్చారు. "అజ్ఞాతపర్వం ముగిసింది. తిరుగుబాటు మొదలైంది. #Fauzi ప్రపంచవ్యాప్తంగా 2026 డిసెంబర్ 3న ఘనంగా విడుదల కానుంది," అని వారు పేర్కొన్నారు. ఈ పోస్టర్‌లో ప్రభాస్ రక్తంతో తడిసిపోయి, చేతిలో రైఫిల్ పట్టుకుని ఒక రాయిపై కూర్చుని కనిపిస్తున్నారు. ఆయన చుట్టూ నేలపై అనేక మృతదేహాలు పడి ఉన్నాయి. "ఒంటరిగా పోరాడే ఒక బెటాలియన్" (A battalion who fights alone) అనే వాక్యం పోస్టర్‌పై ఉంది.
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దేవీ
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ఎనిమిది నెలల పసిబిడ్డను ఎత్తుకెళ్లిన వాచ్‌వుమన్‌.. మూడు గంటల్లో కాపాడిన పోలీసులు

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భారీ ఆర్థిక మోసం.. రెడ్ నోటీసు జారీ.. విశాఖ రాథోడ్‌‌ అరెస్ట్

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అదృశ్యమైన విద్యార్థులను 90 నిమిషాల్లో గుర్తించే ఏఐ నిఘా వ్యవస్థ

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సూర్య నమస్కారాలు, కరాటే, కుంగ్-ఫూ, వీటివల్ల ఎలాంటి ఫలితాలు?

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గుజరాత్‌లో అంతుచిక్కని వైరస్.. ఇప్పటికే 22 మంది మృత్యువాత

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జామ ఆకులు, జామ బెరడుతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

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మూత్రపిండాల సమస్య వున్నవారు కొబ్బరి నీరు తాగితే ఏమవుతుంది?

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ఇక డాక్టర్ల పని అయిపోయినట్లేనా, రానున్న 3 ఏళ్లలో ఆస్టిమస్ రోబోలే బెస్ట్ డాక్టర్స్ అంట, నిజమా?!!

ఇక డాక్టర్ల పని అయిపోయినట్లేనా, రానున్న 3 ఏళ్లలో ఆస్టిమస్ రోబోలే బెస్ట్ డాక్టర్స్ అంట, నిజమా?!!AI... కృత్రిమ మేధస్సుతో ఐటీ ఇండస్ట్రీలో పనిచేసే ఉద్యోగులకు కోలుకోలేని దెబ్బ తగిలింది. వేలాది మంది ఉద్యోగాలు పోయి వీధినపడ్డారు. ఇప్పుడు ఈ ఏఐ ఇతర పరిశ్రమల్లోకి కూడా క్రమంగా విస్తరిస్తోంది. వైద్య రంగంలో రాబోయే 3 ఏండ్లలో భారీ మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయని ఎలన్ మస్క్ నొక్కి వక్కాణిస్తున్నారు. అంతేకాదు.. ఇకపై మెడిసిన్ చదివేందుకు లక్షలు ఖర్చు పెట్టేవాళ్లు అదంతా వదిలేసి ఇతర కోర్సులపై దృష్టి పెట్టడం మంచిదని సలహా ఇస్తున్నారు. ఎందుకంటే రానున్న 3 ఏళ్లలో టెస్లా అభివృద్ధి చేస్తున్న 'ఆప్టిమస్' వంటి హ్యూమనాయిడ్ రోబోలు మానవ వైద్యులను పూర్తిగా భర్తీ చేసి "బెస్ట్ డాక్టర్లు" అవుతారట.