నటుడు అలీ సతీమణి జుబైదాకు శస్త్రచికిత్స... ఏమైందంటే? (video)
తెలుగు నటుడు, హాస్యనటుడు అలీ ఆందోళనకర సమయాన్ని ఎదుర్కొంటున్నారు. ఎందుకంటే అతని భార్య జుబైదా అలీకి ఆరోగ్య సమస్య తలెత్తడంతో గుండె శస్త్రచికిత్స జరిగినట్లు సమాచారం. నివేదికల ప్రకారం, ఆమె పరిస్థితిని పరీక్షించిన తర్వాత వైద్యులు శస్త్రచికిత్సను సిఫార్సు చేశారు. ఈ ప్రక్రియ విజయవంతమైందని, జుబైదా ఇప్పుడు కోలుకుంటున్నారని తెలిసింది. తన భార్యను ఆపరేషన్ థియేటర్లోకి తీసుకువెళ్తుండగా అలీ భావోద్వేగానికి గురైన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
Actor Ali
నటుడి స్పందన చాలా మంది హృదయాలను కదిలించింది. అభిమానులు ఆమె త్వరగా కోలుకోవాలని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ ప్రార్థిస్తున్నారు. ఈ వార్త గణనీయమైన దృష్టిని ఆకర్షించినప్పటికీ, జుబైదా గుండె పరిస్థితి, శస్త్రచికిత్స యొక్క ఖచ్చితమైన స్వభావం గురించిన వివరాలు ఇంకా బహిరంగంగా అందుబాటులో ఉన్న నివేదికలలో ధృవీకరించబడలేదు.
అలీ, జుబైదాలకు జనవరి 23, 1994న వివాహం జరిగింది. వారికి ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు. కుమార్తెలు జువేరియా మీఠీ, ఫాతిమా రమీజున్, కుమారుడు మహమ్మద్ అబ్దుల్ సుభాన్. తన కుటుంబ జీవితంతో పాటు, జుబైదా సోషల్ మీడియాలో చురుకుగా ఉంటూ వ్లాగర్గా కంటెంట్ను సృష్టిస్తారు. ఈ దంపతులు వివిధ సామాజిక కార్యక్రమాలు, సేవా కార్యక్రమాలలో కూడా పాల్గొంటున్నారు.
భార్యకు హార్ట్ సర్జరీ..వెక్కివెక్కి ఏడ్చేసిన హీరో అలీ Actor Ali became emotional as his wife underwent heart surgery. Reports say he broke down in tears during this difficult moment. #actorali #tollywood #teluguactor #heartsurgery #emotionalmoment #telugunews #aksharatoday https://t.co/ZosfQgsrFe— Akshara Today | Telugu News (@AksharaToday) October 25, 2026