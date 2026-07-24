బోరున విలపించిన కోలీవుడ్ నటి : ఎందుకో తెలుసా?
తమిళ నటి ఆనంది అజయ్ బోరున విలపించారు. విజయ్ హీరోగా నటించిన జన నాయగన్ చిత్రంలో తాను నటించిన సన్నివేశాలను చిత్రం నుంచి తొలగించడంపై ఆమె కన్నీటిపర్యంతమయ్యారు. ఈ మేరకు ఆమె సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసిన ఓ భావోద్వేగ వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది.
ఈ వీడియోలో ఆనంది కన్నీళ్లు పెట్టుకుని మాట్లాడుతూ.. 'ఈ సినిమా కోసం నేను దాదాపు ఏడాది పాటు పనిచేశాను. విజయ్తో కలిసి నటించే అవకాశం రావడం చాలా సంతోషంగా అనిపించింది. కానీ, ఇప్పుడు నా సన్నివేశాన్ని తొలగించారు. ఇది నన్ను తీవ్రంగా బాధిస్తోంది' అని తమిళంలో తన ఆవేదనను పంచుకున్నారు. విజయ్ పూర్తిస్థాయి రాజకీయాల్లోకి వెళ్లనున్న నేపథ్యంలో ఇదే ఆయనకు చివరి సినిమా అని ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ కారణంగా ఆయనతో కలిసి పనిచేసే మరో గొప్ప అవకాశం తనకు రాదని ఆమె తీవ్ర నిరాశ వ్యక్త చేశారు.
ఆనంది పోస్ట్ చేసిన ఈ వీడియోకు నెటిజన్ల నుంచి భారీ స్పందన లభిస్తోంది. చాలామంది ఆమెకు మద్దతుగా నిలుస్తూ ధైర్యం చెబుతున్నారు. "మీ బాధను మేము అర్థం చేసుకోగలం. ధైర్యంగా ఉండండి, మేము మీతో ఉన్నాం. మీకు మంచి భవిష్యత్తు ఉంది. ఇంతకంటే పెద్ద అవకాశం మీ కోసం ఎదురుచూస్తోంది" అని ఒక నెటిజన్ కామెంట్ చేశారు. "ప్రతిదీ ఒక కారణం కోసమే జరుగుతుంది. త్వరలోనే మీకు మంచి ప్రధాన పాత్ర వస్తుంది" అని మరొకరు భరోసా ఇచ్చారు.
Tamil actress #AnandhiAjay shared an emotional video after her scene was reportedly removed from #JanaNayagan.— Filmyscoops (@Filmyscoopss) July 24, 2026
She said she had worked on the film for nearly a year and was heartbroken that her scene with #Vijay did not make it to the final cut. pic.twitter.com/7UIZehKb5T