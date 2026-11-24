తమిళనాడులోని 234 అసెంబ్లీ నియోజక వర్గాల్లో ధనుష్ వెల్ఫేర్ యూనిట్లు
నటుడు ధనుష్ తన నర్పణి ఇయక్కం (సేవా సంస్థ)ను తమిళనాడులోని మొత్తం 234 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో విస్తరించాలని ఆదేశించారు. ఈ సేవా సంస్థ తన సంస్థాగత జిల్లాల సంఖ్యను 58 నుండి 100కు పైగా పెంచాలని యోచిస్తోందని, తద్వారా రాష్ట్రంలోని మొత్తం 38 రెవెన్యూ జిల్లాలను కవర్ చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుందని సంస్థ ప్రతినిధులు తెలిపారు. దీని ప్రకారం 2027లో జరగనున్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పోటీ చేయగల వ్యక్తులను, మద్దతుదారులను గుర్తించేందుకు చర్చలు మొదలయ్యాయి.
ధనుష్ రాజకీయాల్లోకి వస్తారా లేదా ఎన్నికల్లో అభ్యర్థులను బరిలోకి దింపుతారా అనే విషయాన్ని ఇంకా అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. అయితే, విస్తరణ కోసం అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలను ప్రాతిపదికగా ఎంచుకోవడం అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
అక్టోబరులో ధనుష్ నిర్వహించిన రెండు సమావేశాల తర్వాత ఈ పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి. అక్టోబరు 14న కోయంబత్తూర్లో జరిగిన మొదటి సమావేశంలో, ఆయన జిల్లా స్థాయి ప్రతినిధులతో చర్చించి, తన అభిమాన సంఘాన్ని ఒక సేవా సంస్థగా మార్చారు.
సంస్థ లేని నియోజకవర్గాల్లో కొత్త శాఖలను ఏర్పాటు చేయాలని, ఇప్పటికే ఉన్న చోట వాటిని మరింత బలోపేతం చేయాలని ఆయన నిర్వాహకులకు ధనుష్ సూచించారు. అలాగే, మహిళా విభాగంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని కూడా ఆయన కోరారు.
అక్టోబరు 25న చెన్నైలోని ఓల్డ్ మహాబలిపురం రోడ్డులో ఉన్న ఒక ప్రైవేట్ కళాశాలలో జరిగిన సమావేశానికి ముందు, సంస్థ తన మద్దతుదారుల్లోని మహిళలను గుర్తించి, వారిని కూడా ఈ వ్యవస్థలో భాగస్వాములను చేసింది.
సుమారు 25 ఏళ్ల క్రితం సినీ ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించిన 43 ఏళ్ల ధనుష్కు, ఈ విస్తరణ ద్వారా తమిళనాడు అంతటా ఉన్న అభిమానులకు ఒక వేదిక లభిస్తుంది. దీని ద్వారా వారు సంస్థ చేపట్టిన సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనే అవకాశం కలుగుతుంది.
కేవలం సినిమాలకు సంబంధించిన పనులకే పరిమితం కాకుండా, ఈ జిల్లా స్థాయి నెట్వర్క్ ద్వారా అభిమానుల భాగస్వామ్యాన్ని నిరంతరం కొనసాగించవచ్చని సంస్థ ప్రతినిధులు భావిస్తున్నారు. కొందరు సభ్యులు, 2031 అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు రాజకీయ అనుభవం కోసం స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలని అభిప్రాయపడుతున్నారు.
ముందుగానే ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడం వల్ల, స్థానిక స్థాయిలో తమకు ఎంత మద్దతు ఉందో అంచనా వేసుకోవడానికి నిర్వాహకులకు వీలవుతుందని, అలాగే అభ్యర్థులుగా మారాలనుకునే వారికి తమ ప్రాంతాల్లోని రాజకీయ పరిస్థితులపై అవగాహన పెంచుకోవడానికి సమయం దొరుకుతుందని వారు నమ్ముతున్నారు.
ధనుష్ రాజకీయాల్లోకి వచ్చే అవకాశంపై ఇప్పటికే తమిళగ వెట్రి కళగంకు చెందిన నేతలు, డీఎంకే సీనియర్ నాయకులు, అన్నాడీఎంకే మాజీ మంత్రులు స్పందించారు. డీఎంకేకు ప్రధాన ప్రత్యర్థిగా టీవీకే నిలబడిన ఈ రాష్ట్రంలో, మరో రాజకీయ శక్తికి కూడా అవకాశం ఉందని కొందరు సంఘం ప్రతినిధులు భావిస్తున్నారు.
ప్రస్తుతానికి, తమ సంక్షేమ నెట్వర్క్ను ఇంకా చేరుకోని నియోజకవర్గాలకు కూడా విస్తరించాలని ధనుష్ తన నిర్వాహకులకు సూచించారు.