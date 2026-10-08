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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Thursday, 8 October 2026 (10:06 IST)

బాలీవుడ్ నటుడు నానా పటేకర్ ఇకలేరు.. గోవా నివాసంలో అనుమానాస్పద మృతి

nanapatekar
Written By: ఠాగూర్
Updated: Thu, 8 Oct 2026 (10:06 IST)
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ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటుడు నానా పటేకర్ ఇకలేరు. గోవాలోని తన నివాసంలో ఆయన అపస్మారకస్థితిలోపడివుండగా, కుటుంబ సభ్యులు గమనించి వెంటనే ఆస్పత్రికి తరలించారు. అయితే, ఆస్పత్రికి చేరుకునేసరికే ఆయన మృతి చెందినట్టు వైద్యులు ధృవీకరించారు. గుండెపోటు కారణంగా ఆయన మరణించినట్లు తెలిపారు. ఆయనను కాపాడేందుకు సుమారు 45 నిమిషాల పాటు సీపీఆర్ చేసినప్పటికీ ఫలితం లేకపోయిందని వెల్లడించారు. అయితే ఆయన మరణంపై పోలీసులు మెడికో లీగల్‌ కేసు నమోదు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. పోస్టుమార్టం నివేదిక వచ్చిన తర్వాతే పూర్తి వివరాలు తెలియనున్నాయని పోలీసులు వెల్లడించారు.
 
నానాపటేకర్‌ నేరుగా తెలుగు సినిమాల్లో నటించింది తక్కువే అయినప్పటికీ.. ఆయన నటించిన కొన్ని  సినిమాలు తెలుగులోకి డబ్‌ అయ్యి ఇక్కడి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి. రజనీకాంత్ హీరోగా వచ్చిన ‘కాలా’ సినిమాలో నానా పటేకర్ విలన్‌ పాత్రలో అద్భుతంగా నటించారు. తమిళంతో పాటు తెలుగులోనూ విడుదలైన ఈ సినిమా ద్వారా ఆయన ఇక్కడి ప్రేక్షకులకు విలన్‌గా బాగా దగ్గరయ్యారు. అలాగే, తమిళంలో భారతీరాజా దర్శకత్వంలో వచ్చిన ‘బొమ్మలాట్టమ్’ సినిమా తెలుగులో ‘రాణా’ పేరుతో డబ్ అయ్యింది. ఇందులో అర్జున్, కాజల్ అగర్వాల్‌తో పాటు నానా పటేకర్ ముఖ్య పాత్ర పోషించారు. 
 
1951లో జన్మించిన నానాపటేకర్‌ అసలు పేరు విశ్వనాథ్‌ పటేకర్‌. 1978లో ‘గమన్‌’ సినిమాతో ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టారు. హిందీతో పాటు మరాఠీ సినిమాల్లో ఎన్నో గుర్తుండిపోయే పాత్రలు పోషించారు. 1989లో ‘పరిందా’లో ఆయన నటనకుగాను ఉత్తమ సహాయనటుడిగా జాతీయ పురస్కారం అందుకున్నారు. సినీ పరిశ్రమకు ఆయన చేసిన సేవలకుగాను 2013లో కేంద్రం ఆయన్ని పద్మశ్రీ పురస్కారంతో గౌరవించింది. అదే ఏడాది మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాజ్‌కపూర్‌ ప్రత్యేక సహకార అవార్డును ప్రదానం చేసింది.
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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