సినిమాల్లో రాజకీయ జోక్యం పెరిగిపోయింది : ప్రకాష్ రాజ్
సినిమాల్లో రాజకీయ జోక్యం పెరిగిపోయిందని సినీ నటుడు ప్రకాష్ రాజ్ అన్నారు. బెంగుళూరు వేదికగా 17వ బెంగుళూరు ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో ఆయన పాల్గొని ప్రసంగించారు. సినీ రంగంలో రాజకీయ జోక్యం పెరిగిపోయిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
'అంతర్జాతీయ చలన చిత్రోత్సవాలు, సాహిత్య ఉత్సవాల ఉద్దేశం విభిన్నమైన ఆలోచనలను పంచుకోవడమే. కానీ, అది గాడి తప్పుతోంది. ఇటీవలకాలంలో సినిమా, సాహిత్య రంగంలో రాజకీయ జోక్యం ఎక్కువైంది. ఈ కార్యక్రమాల్లో పాలస్తీనా సినిమాలను నిషేధించడం ఆమోదయోగ్యం కాదు. కేంద్రప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వ్యతిరేకించాలి. కేరళ ప్రభుత్వం దీనిపై నిర్ణయం తీసుకొని ఆ సినిమాలను కూడా ప్రదర్శించింది. ఆ దిశగా కర్ణాటక ప్రభుత్వం కూడా అడుగులు వేయాలని కోరుకుంటున్నా' అని ప్రకాష్ రాజ్ అభిప్రాయపడ్డారు.
ఈ చిత్రోత్సవాల్లో పాలస్తీనా సినిమాలను కూడా ఈ వేడుకల్లో ప్రదర్శించాలని ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్యకు విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ ఏడాది ఫెస్టివల్కు బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా ఉన్న ప్రకాశ్రాజ్ పాలస్తీనా సినిమాల నిషేధంపై కర్ణాటక ప్రభుత్వం కూడా నిర్ణయం తీసుకోవాలని కోరారు.
కాగా, 17వ బెంగళూరు అంతర్జాతీయ చలన చిత్రోత్సవాలు ఫిబ్రవరి 6 వరకు కొనసాగనున్నాయి. ఈ వేడుక ప్రారంభ కార్యక్రమంలో కర్ణాటక సీఎం సిద్ధరామయ్య మాట్లాడుతూ.. సమాజ ఉన్నతిని కాంక్షించి చిత్రాలు తీసేవారికి, కర్ణాటక చలనచిత్ర పరిశ్రమ అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం పూర్తి సహకారాన్ని అందిస్తుందని తెలిపారు.