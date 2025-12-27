సంస్కారులు అని చెప్పుకునే వాళ్లను మొరుగుతూనే ఉండనివ్వండి.. ప్రకాష్ రాజ్
సినీ నటి, యాంకర్ అనసూయకు ప్రముఖ నటుడు ప్రకాష్ రాజ్ సంపూర్ణ మద్దతు పలికారు. సంస్కారులు అని చెప్పుకునే వాళ్లను మొరుగుతూనే ఉండనివ్వండి అంటూ ట్వీట్ చేశారు.
తాజాగా 'దండోరా' సినిమా ప్రమోషన్లో హీరో శివాజీ హీరోయిన్ల డ్రెస్సింగ్ సెన్స్పై చేసిన కామెంట్స్ వివాదాస్పదమైన విషయం తెల్సిందే. దీనిపై అనసూయ జోక్యం చేసుకుని కామెంట్స్ చేయగా, వాటికి హీరో శివాజీ ప్రతి కౌంటర్ ఇచ్చారు. దీంతో ఈ వివాదం కాస్త శివాజీ వర్సెస్ అనసూయగా మారిపోయింది. ఈ పరిస్థితుల్లో అనసూయకు ప్రకాష్ రాజ్ మద్దతు పలికారు.
"సంస్కారులు అని చెప్పుకునే వాళ్లను మొరుగుతూనే ఉండనివ్వండి. అది వారి నీచమైన మనస్తత్వం. నువ్వు మాత్రం తల ఎత్తుకుని నిలబడు డియర్ అనసూయ.. మేమంతా నీతోనే ఉన్నాం.. నీ పోరాటం కొనసాగించు. నీకు మరింత శక్తి చేకూరాలి" అని ప్రకాష్ రాజ్ ట్వీట్ చేశారు.
తప్పు తెలుసుకున్నా.. ఇకపై చులకనగా మాట్లాడను : నటుడు శివాజీ
తాను చేసిన తప్పు తెలుసుకున్నానని, ఇకపై మహిళల విషయంలో చులకనగా మాట్లాడబోని హీరో శివాజీ అన్నారు. ఇటీవల దండోరా మూవీ ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్లో ఆయన పాల్గొని మహిళల వస్త్ర ధారణపై చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదాస్పదమైన విషయం తెల్సిందే.
మహిళలపై అవమానకర వ్యాఖ్యల వ్యవహారంలో సినీ నటుడు శివాజీకి తెలంగాణ రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ ఇటీవల నోటీసులు జారీ చేసింది. ఈ క్రమంలోనే శివాజీ శనివారం నగరంలోని మహిళా కమిషన్ కార్యాలయానికి వెళ్లారు. ఇకపై మహిళల విషయంలో చులకనగా మాట్లాడబోనని తెలిపారు.
మహిళలపై శివాజీ అవమానకర వ్యాఖ్యలు చేశారని, అవి ప్రజల్లో విస్తృతంగా ప్రచారం అవుతున్నాయని గమనించినట్లు మహిళా కమిషన్ తెలిపింది. ఈమేరకు సుమోటోగా విచారణ చేపట్టాలని నిర్ణయించి ఆయనకు నోటీసులు పంపింది.
27వ తేదీన వ్యక్తిగతంగా కమిషన్ ఎదుట విచారణకు హాజరు కావాలని ఆయన్ను ఆదేశించింది. ఈక్రమంలో శివాజీ నేడు కమిషన్ కార్యాలయానికి వెళ్లారు. ఇకపై మహిళల విషయంలో జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలని ఆయనకు మహిళా కమిషన్ సూచించింది.