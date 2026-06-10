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'నాకు నువ్వంటే ఇష్టం, నీ నటన నచ్చద'ని భారతీరాజా అనేవారు : రజనీకాంత్
దర్శక దిగ్గజం భారతీరాజా మృతిపై సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ తన ప్రగాఢ సంతాపాన్ని, సానుభూతిని వ్యక్తం చేశారు. భారతీరాజా పార్థివదేహానికి నివాళులు అర్పించిన తర్వాత ఆయన మాట్లాడుతూ, భారతిరాజా ప్రతిభ, విజయాల గురించి అందరికీ తెలుసని, వ్యక్తిగతంగా ఆయన ఒక చిన్నపిల్లాడిలాంటివారని, మనసులో ఏది ఉన్నా దాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్లుగా చెబుతారు అంటూ వ్యాఖ్యానించారు.
"భారతిరాజా ప్రతిభ, విజయాల గురించి అందరికీ తెలుసు. ఆయన ఎంతో మంది నటీనటులను, దర్శకులను, సాంకేతిక నిపుణులను చిత్ర పరిశ్రమకు పరిచయం చేసి, వారిని, చిత్ర పరిశ్రమను ఉన్నత స్థాయికి తీసుకువెళ్లారు. అంతేకాకుండా, చిత్ర పరిశ్రమలో ఎవరికైనా ఏదైనా సమస్య వస్తే, వారి కోసం గళం విప్పి పోరాడిన మొదటి వ్యక్తి ఆయనే. ఎన్ని ఏళ్లు గడిచినా, ఆయన చేసిన పనులు శాశ్వతం.
ఆయన పేరు తమిళ ప్రజల హృదయాల్లో ఎప్పటికీ నిలిచిపోతుంది. వ్యక్తిగతంగా ఆయన ఒక చిన్నపిల్లాడిలాంటివారు. మనసులో ఏది ఉన్నా దాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్లుగా చెబుతారు. ఆయనకు నచ్చితే, అది ఆయనకు నచ్చుతుంది, లేకపోతే, అది తనకు నచ్చలేదని చెబుతారు. ఆయన నన్ను చాలా విమర్శించేవారు కూడా.
ఆయన, "నాకు నువ్వంటే ఇష్టం; నీ నటన నచ్చదు" అని అనేవారు. ఆయనతో ఉంటేనే ఎంతో సంతోషంగా ఉంటుంది. ఆయనలా మనసు విప్పి మాట్లాడగలిగే వారు మరొకరు లేరు. అందుకే ఆయన ఎంజీఆర్, కరుణానిధి, నటుడు శివాజీలతో మంచి స్నేహితులుగా ఉండేవారు.
ఆయన బతికి ఉండగానే చూడాలనుకున్నాను; ఆయన కోలుకుంటానని, ఆ తర్వాత కలుద్దామని చెప్పారు. ఆయన బతికి ఉండగా చూడటం ఇప్పుడు అసాధ్యమైపోయింది. ఆయన నా జ్ఞాపకాల్లో ఎప్పటికీ నిలిచిపోతారు. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని కోరుకుంటున్నాను. ఆయన కుటుంబానికి నా ప్రగాఢ సానుభూతి" అని రజనీకాంత్ అన్నారు.
పనిచేయడం ఇష్టంలేకుంటే సెలవుపెట్టి వెళ్లండి.. అధికారులకు మంత్రి నాదెండ్ల వార్నింగ్
ఆంధ్ర రాష్ట్ర అభివృద్ధే లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్న నిరంతర యంత్రం డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, రాష్ట్రానికి భారీ నిధులు
ఆయన సత్యంలోని అగ్ని కణం. ప్రజాసేవే పరమావధిగా పనిచేస్తున్న నిరంతర యంత్రం. విమర్శించేవాడు సైతం పక్కకెళ్లి లెంపలేసుకునే వ్యక్తిత్వం. ఆయన మరెవరో కాదు... ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్. కోట్లు ఆర్జించే మార్గమున్నా, ప్రజాసేవకు తన జీవితాన్ని, ఆంధ్ర రాష్ట్ర పల్లె, పట్టణ, నగరాలు దేశానికే మార్గదర్శం కావాలన్న ఆరాటం ఆయనలో అహరహం కనిపిస్తుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉపముఖ్యమంత్రిగా, అలాగే పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి, గ్రామీణ తాగునీటి సరఫరా, పర్యావరణం, అడవులు, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ శాఖల మంత్రిగా పవన్ కల్యాణ్ బాధ్యతలు చేపట్టినప్పటి నుండి గ్రామీణ పరిపాలన, పర్యావరణ పరిరక్షణలో కీలకమైన మార్పులు తీసుకువచ్చారు.
ప్రధానమంత్రిగా చరిత్ర సృష్టించిన నరేంద్ర మోడీ - సుపరిపాలనే అతిపెద్ద పరీక్ష
ప్రధానమంత్రిగా నరేంద్ర మోడీ చరిత్ర సృష్టించారు. భారత్లో సుధీర్ఘకాలం ప్రధానమంత్రిగా కొనసాగిన రాజకీయ నేతగా ఆయన నిలిచారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన తన 12 యేళ్ల పాలనపై ఎక్స్ వేదికగా ఓ సుధీర్ఘ పోస్ట్ చేశారు. ప్రజా సేవ అనేది సుపరిపాలనకు అతిపెద్ద పరీక్ష. వినయం, అంకితభావం, కర్తవ్య దీక్షతో అవిశ్రాంతంగా పనిచేసే వ్యక్తి మాత్రమే ప్రజలు విశ్వాసాన్ని పొందగలడు అని రాసుకొచ్చారు.
భాగస్వామితో గొడవపడిన గొరిల్లా... అచ్చం మనిషిలాగే దీర్ఘాలోచన (వీడియో)
సాధారణంగా మనుషుల మధ్య గొడవలు, అలకలు, కోపతాపాలు ఉంటాయి. ఆ తర్వాత తమ తప్పు తెలుసుకుని పశ్చాత్తాపం చెందడం సర్వసాధారణం. కానీ, కొన్ని మూగజీవాల మధ్య కూడా ఇలాంటివి ఉంటాయని ఓ గొరిల్లా నిరూపించింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో షేక్ చేస్తోంది. తన భాగస్వామితో గొడవపడిన తర్వాత ఓ గొరిల్లా అచ్చం మనిషిలాగే దీర్ఘాలోచనలో మునిగిపోయిన దృశ్యం నెటిజన్లను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది. 'ఇది చూస్తుంటే అచ్చం మా ఇంట్లో సీన్లాగగే ఉంది' అంటూ వేలాది మంది యూజర్లు ఫన్నీ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
రూ. 100కే అత్యాచారం, 15 ఏళ్ల బాలికపై వైద్యుడు అఘాయిత్యం
ఆసుపత్రిని వైద్యాలయం అంటారు. ఎందుకంటే.. ఆసుపత్రి ఆలయం వంటిదనీ, అక్కడ దేవుడు లాంటి డాక్టర్ వుంటాడని అనుకుంటారు. కానీ ఆ ఆసుపత్రిలో మాత్రం కామాంధుడైన డాక్టర్ వున్నాడు. తన కన్ను పడిందంటే చాలు... ఎవర్నీ వదిలిపెట్టడు. అక్కడున్న సిబ్బంది ఆర్థిక బలహీనతను ఆసరా చేసుకుని ఆసుపత్రికి వచ్చే అమాయక యువతులపై లైంగిక దాడులు చేస్తున్నట్లు ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఈ ఆసుపత్రి కురుక్షేత్రలో వుంది. ఇక్కడ ఓ డాక్టర్ సిబ్బందికి రూ. 100 ఇచ్చి చికిత్స కోసం వచ్చిన బాలికపై అత్యాచారం చేసాడు. ఈ ఘటన దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర ఆగ్రహావేశాలకు దారితీస్తోంది.
హెల్త్కేర్ ప్రొఫెషనల్స్ నైపుణ్యాల కోసం మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్- డాక్టిన్ అకాడమీ భాగస్వామ్యం
హైదరాబాద్: ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగంలో నైపుణ్యం కలిగిన మానవ వనరుల అభివృద్ధికి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ, మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ మరియు డాక్టిన్ అకాడమీ మధ్య కీలకమైన అవగాహన ఒప్పందం కుదిరింది. ఆరోగ్య విద్య, క్లినికల్ నైపుణ్యాల అభివృద్ధి, వృత్తిపరమైన శిక్షణ మరియు అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణమైన ఆరోగ్య సేవల అందింపును మరింత బలోపేతం చేయడమే ఈ భాగస్వామ్య ప్రధాన ఉద్దేశ్యం. ఈ ఒప్పందం ద్వారా ప్రాక్టీసింగ్ నర్సులు, అనుబంధ ఆరోగ్య నిపుణులు, టెక్నీషియన్లు మరియు వైద్య సిబ్బందికి ప్రత్యేక అకడమిక్ కార్యక్రమాలు, నైపుణ్యాభివృద్ధి శిక్షణలు, సర్టిఫికేషన్ కోర్సులు, అబ్జర్వర్షిప్లు, వర్క్షాప్లు, నిరంతర వృత్తిపరమైన విద్యా కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు.
మృగశిర కార్తె రోజే చేప ప్రసాదం ఎందుకు ఇస్తారు?
చేప ప్రసాదాన్ని ప్రతి సంవత్సరం జూన్ నెలలో వచ్చే మృగశిర కార్తె ప్రారంభమయ్యే రోజునే పంపిణీ చేస్తారు. దీనికి ప్రధాన కారణం ఏమిటంటే... వాతావరణంలో చోటుచేసుకునే మార్పులు. మృగశిర కార్తెతో ఎండలు తగ్గి, వర్షాలు ప్రారంభమవుతాయి. వాతావరణంలో ఒక్కసారిగా తేమ పెరగడం వల్ల ఆస్తమా, శ్వాసకోశ రోగులకు ఇబ్బందులు ఎక్కువవుతాయి. ఆ సమయంలో ఈ ప్రసాదం ఉపశమనం ఇస్తుందని నమ్ముతారు. ఆయుర్వేద కోణం ప్రకారం వాతావరణం చల్లబడినప్పుడు శరీరంలో కఫం పెరగకుండా ఉండటానికి, ఊపిరితిత్తులకు తగినంత వేడి అవసరమవుతుంది. చేపలకు సహజంగానే శరీరంలో వేడిని పెంచే గుణం ఉంటుంది.
seasonal diseases, వేపతో సీజనల్ అనారోగ్యాలకు అడ్డుకట్ట
వర్షాకాలం ప్రారంభం కాగానే సీజనల్ వ్యాధులు కూడా వచ్చేస్తాయి. వీటిలో జలుబు, ఫ్లూ జ్వరం, చర్మ సంబంధిత సమస్యలు సంక్రమిస్తుంటాయి. వీటన్నిటినీ అడ్డుకునే శక్తి వేపకు వున్నది. సీజనల్ అనారోగ్యాలకు అడ్డుకట్ట వేయగల వేప చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వేప ఆకులను నమిలితే... తాజాగా వున్న 2 నుంచి 3 లేత ఆకులను నమిలితే రక్తాన్ని శుభ్రపరచడమే కాకుండా శరీరానికి డిటాక్స్గా పనిచేస్తాయి. మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు ఇది ఎంతగానో మేలు చేస్తుంది.
ఆందోళన కలిగిస్తూన్న ఒక కప్పు: లూజ్ టీలో ఏం జరుగుతోందో వివరిస్తూన్న టాటా టీ చక్ర గోల్డ్ జెమిని
లూజ్ టీలో జరుగుతున్న కల్తీపై పెరుగుతున్న ఆందోళనలు, టీ నాణ్యత, భద్రతపై ప్రశ్నలను లేవనెత్తుతున్నాయి. ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా సిఫార్సు చేసిన, సులభమైన రీతిలో ఇంటిలో చేసుకునే పరీక్షలు కల్తీ టీని గుర్తించడంలో వినియోగదారులకు సహాయపడతాయి. భారతదేశ వ్యాప్తంగా రోజువారీ జీవితంలో ఒక అంతర్భాగంగా టీ కొనసాగుతోంది, ఇది లూజ్ టీ నాణ్యత, భద్రతపై మరింత దృష్టిని కేంద్రీకరించేలా చేస్తోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో, ప్రతి ఇంటిలోనూ నిత్యం సేవించే పానీయంగా టీ వెలుగొందుతున్నందున, టీ కల్తీ సమస్యపై అవగాహన కల్పిస్తూ వినియోగదారులు సరైన నిర్ణయాలు తీసుకునేలా టాటా టీ చక్ర గోల్డ్ జెమిని ప్రోత్సహిస్తోంది.
వేసవిలో ఫ్రిజ్ వాటర్ తాగితే తలెత్తే ఆరోగ్య సమస్యలు
వేసవికాలంలో ఫ్రిజ్లో మంచి నీళ్ల బాటిల్ తీసి గటగటా తాగేస్తుంటారు. ఎండ వేడిమికి చల్లగా వుంటుందని తాగుతారు కానీ ఈ నీళ్ల ఆరోగ్యానికి హాని చేస్తాయని నిపుణులు చెపుతున్నారు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. చల్లటి నీరు జీర్ణక్రియను నెమ్మదిస్తుంది, కొంతమందికి అసౌకర్యం, ఉబ్బరం లేదా మలబద్ధకానికి దారితీస్తుంది. సున్నితమైన దంతాలు లేదా దంత సమస్యలు ఉన్నవారిలో చాలా చల్లటి నీరు దంతాల సున్నితత్వాన్ని పెంచుతుంది. చల్లటి నీరు తాగడం వల్ల రక్తపోటు తాత్కాలికంగా పెరుగుతుందని, హృదయ స్పందన రేటును కూడా ప్రభావితం చేస్తుందని చెబుతారు.చల్లని నీరు కొన్నిసార్లు సున్నితమైన గొంతు ఉన్నవారిలో శ్లేష్మం ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది, జలుబు లేదా ఫ్లూ లక్షణాలను తీవ్రతరం చేస్తుంది.