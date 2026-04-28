పెళ్లి చేసుకోకుండానే పిల్లల్నికంటాను : 'బాహుబలి కట్టప్ప' కుమార్తె
'బాహుబలి కట్టప్ప'గా గుర్తింపు పొందిన ప్రముఖ సినీ నటుడు సత్యరాజ్ కుమార్తె దివ్య సత్యరాజ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. పెళ్లి చేసుకోకుండానే పిల్లల్ని కంటానని చెప్పారు. సంతానం కావాలంటే వివాహం చేసుకోవాలన్న నిబంధన లేదని ఇద్దరు వ్యక్తులు ఇష్టపడితే చాలని అన్నారు.
ప్రముఖ న్యూట్రిషనిస్ట్గా పేరుగడించిన దివ్య సత్యరాజ్... తాజాగా తన వ్యక్తిగత జీవితం, సామాజిక కట్టుబాట్లపై తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. సంప్రదాయాలకు భిన్నంగా ఆమె వెలుబుచ్చిన అభిప్రాయాలు నెటిజన్ల మధ్య భిన్నాభిప్రాయాలకు వేదికగా నిలించాయి.
తాళి కట్టడం, ఉంగరాలు మార్చుకోవడం వంటి ఆచారాల వల్లే బంధం బలపడుతుందని తాను నమ్మనని, ఇద్దరు వ్యక్తులు ఇష్టపడితే కలిసి ఉండటానికి పెళ్లి అనే ముద్ర అవసరం లేదన్నారు. పిల్లలను కనాలంటే పెళ్లి తప్పనిసరి అనే నిబంధనను తాను వ్యతిరేకిస్తున్నట్టు తెలిపారు. వివాహం చేసుకోకుండానే తల్లిని కావడానికి తాను సిద్ధంగా ఉన్ననట్టు పునరుద్ఘాటించింది.
తన తండ్రి నాస్తికుడు కావడంతో తనకు జాతకం కూడా రాయించలేదని, గ్రహాలు మన జీవితాన్ని శాసిస్తాయని తాను నమ్మనని స్పష్టం చేశారు. తాను పెళ్లి చేసుకున్నా, చేసుకోకపోయినా తన సంతోషమే తండ్రికి ముఖ్యమని ఆయన ఇచ్చిన స్వేచ్ఛ పట్ల తాను గర్వంగా ఉన్నట్టు దివ్య సత్యరాజ్ అన్నారు.