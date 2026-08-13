ఫోన్ వల్ల రూ.3 లక్షలు ఖర్చు.. ఎందుకో తెలుసా? వివరించిన నటి షకీలా
సినీ నటి గ్లామర్ డాల్ షకీలాకు ఆమె ఉపయోగించే ఫోన్ వల్ల రూ.3 లక్షల మేరకు ఖర్చు అయింది. ఫోన్ ఉపయోగిస్తే డబ్బులు ఎలా ఖర్చు అవుతాయన్నదే కదా మీ సందేహం. ఫోన్ను అమితంగా ఉపయోగించడం వల్ల ఆమెకు మెడ నొప్పి వచ్చింది. ఇది మరింత తీవ్రతరం కావడంతో మెడకు ఆపరేషన్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఈ ఆపరేషన్ కోసం ఏకంగా రూ.3 లక్షలు ఖర్చు చేశారు. ఈ విషయాన్ని ఆమె వెల్లడిస్తూ, అభిమానులు, మొబైల్ వినియోగదారులు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలని ఆమె కోరుతున్నారు.
ఇదే అంశంపై ఆమె మాట్లాడుతూ, ఫోన్లో చాలాసేపు గేమ్స్ ఆడటం, యూట్యూబ్, ఇన్స్టాలో రీల్స్ చూడటం వల్ల తనకు ఈ పరిస్థితి వచ్చిందని షకీల తెలిపారు. నిద్రపోయే సమయంలో కూడా ఒక పక్కకు వాలి గంటలు గంటలు ఫోన్ చూడటంతో మెడలోని నరాలపై తీవ్ర ప్రభావం పడిందని, అందుకే శస్త్రచికిత్స చేయించుకోవాల్సి వచ్చిందని ఆమె పేర్కొన్నారు. 'ఫోన్ చాలా ముఖ్యం. కానీ, అవసరానికి మించి దాన్ని వాడకండి. ఉపయోగం లేని వీడియోలను చూస్తూ సమయం వృథా చేయకండి. సరిగ్గా వాడకపోతే రూ.3 లక్షల డబ్బులు పోవడమే కాకుండా, భరించలేని నరకయాతన అనుభవించాల్సి వస్తుంది. చిన్న పిల్లలకు ఫోన్ ఇవ్వడంలో తల్లిదండ్రులు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మొబైల్ వాడకాన్ని తగ్గించాలి’’ అని షకీల కోరారు.
18 ఏళ్ల వయసులో 'ప్లే గర్ల్స్' అనే తమిళ చిత్రంతో షకీల ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టారు. 2000 సంవత్సరంలో వచ్చిన మలయాళ చిత్రం 'కిన్నార తుంబికల్' ఆమె కెరీర్ను మలుపు తిప్పింది. డైరెక్టర్ తేజ రూపొందించిన 'జయం' సినిమాతో తెలుగులో ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత నిజం, బంగారం, తొట్టిగ్యాంగ్ వంటి పలు చిత్రాల్లో ఆమె నటించారు.