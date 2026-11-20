Shiva Kandukuri :పెళ్లి పీటలెక్కబోతున్న హీరో శివ కందుకూరి. శిర సింహా, డిసెంబర్ లో వివాహం
విజయ్ దేవరకొండతో పెండ్లిచూపులు చిత్రాన్ని నిర్మించిన రాజ్ కందుకూరి కొడుకు శివ హీరోగా పలు సినిమాలలో నటించాడు. హీరో శివ కందుకూరి త్వరలోనే తన జీవితంలో కొత్త అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించబోతున్నారు. ప్రముఖ నిర్మాత రాజ్ కందుకూరి తనయుడైన శివ కందుకూరి, ఈ డిసెంబర్లో శిశిర సింహాను వివాహం చేసుకోబోతున్నారు.
Shiva Kandukuri. Shira Simha
‘చూసీ చూడంగానే’, ‘గమనం’, ‘మను చరిత్ర’, ‘భూతద్ధం భాస్కర్ నారాయణ’ వంటి సినిమాల్లో తన నటనతో శివ కందుకూరి మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన చేతిలో కొన్ని ఆసక్తికరమైన ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి.
హైదరాబాద్కు చెందిన ఆర్కిటెక్ట్ శిశిర సింహా త్వరలోనే కందుకూరి కుటుంబంలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నారు. ఈ పెళ్లి వేడుక రెండు కుటుంబాలకు ఎంతో ప్రత్యేకమైన సందర్భంగా నిలవనుంది. కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితులు, ఆత్మీయుల సమక్షంలో ఈ వేడుక జరగనుంది.
శివ కందుకూరి తండ్రి రాజ్ కందుకూరి తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో నిర్మాతగా తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ఇప్పుడు తన కుమారుడి పెళ్లి ఆయనతో పాటు కుటుంబ సభ్యులకు ఎంతో ఆనందాన్ని, భావోద్వేగాన్ని కలిగించే సందర్భం కానుంది.
టాలీవుడ్లో మరో పెళ్లి సందడి మొదలుకాబోతున్న నేపథ్యంలో, కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించబోతున్న శివ కందుకూరి, శిశిర సింహా జంటకు శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.