వెంకటలక్ష్మితో యాడాది కిందట సినిమాను అభినందించిన హీరో తిరువీర్
Venkatalakshmitho Edadi kindat team with hero Thiruveer
‘వెంకటలక్ష్మితో యాడాది కిందట’ సినిమా టీమ్ ప్రముఖ యువ కథానాయకుడు తిరువీర్ను మర్యాదపూర్వకంగా కలిసింది. ఈ సందర్భంగా చిత్ర విశేషాలను ఆయనతో పంచుకున్నారు. విభిన్నమైన కథాంశంతో తెరకెక్కుతున్న తమ సినిమా గురించి వివరించారు. విభిన్నమైన కథాంశం, ప్రేమ, సంగీతం, సస్పెన్స్తో రూపొందుతున్న ఈ సైకలాజికల్ సస్పెన్స్ మ్యూజికల్ లవ్ థ్రిల్లర్ ను అభినందించారు. కాగా, త్వరలో థియేటర్లలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
చిత్ర నిర్మాత అలేటి రాజేష్ మాట్లాడుతూ.. తమ సినిమా ప్రేక్షకులకు సరికొత్త అనుభూతిని అందించేలా రూపొందించామని తెలిపారు. ప్రేమ, సంగీతం, సస్పెన్స్, మానసిక సంఘర్షణలతో కూడిన ఈ కథ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. త్వరలోనే సినిమాను థియేటర్లలో విడుదల చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నామని తెలిపారు.
చిత్ర దర్శకుడు రామమూర్తి కొట్టాల (BFA) మాట్లాడుతూ.. ప్రేమ, సంగీతం, మానసిక సంఘర్షణ, సస్పెన్స్ అంశాలను మేళవిస్తూ వైవిధ్యమైన కథాంశంతో ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించామని తెలిపారు. ప్రేక్షకులను ఆద్యంతం ఆసక్తిగా ఉంచే కథనం, ఊహించని మలుపులు ఈ సినిమాకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయని అన్నారు.
టింట్స్ప్రీ స్టూడియోస్ పతాకంపై అలేటి రాజేష్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంలో రఘు గద్వాల్, ప్రియాంక శ్రీ ప్రధాన పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. సి.ఎన్. ఆదిత్య సంగీతం అందిస్తున్నారు. భువన్ విక్రమాదిత్య కొట్టాల సినిమాటోగ్రఫీ, ప్రదీప్ కుమార్ రెడ్డి ఎడిటింగ్, సురేష్ మండల (BFA) ఆర్ట్ డైరెక్షన్ నిర్వహిస్తున్నారు. వినయ్ మాస్టర్, మణికంఠ మాస్టర్ కొరియోగ్రఫీ అందిస్తుండగా, రిషి DI బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మధుర ఆడియో ద్వారా చిత్ర సంగీతం ప్రేక్షకులకు చేరువవుతోంది.