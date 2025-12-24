శివాజీ గారూ మీ సపోర్టు నాకు అక్కర్లేదు : నటి అనసూయ
హీరో శివాజీకి నటి అనసూయ గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చారు. మీ సపోర్టు తనకు అక్కర్లేదు అంటూ కామెంట్స్ చేశారు. హీరో శివాజీ తాజాగా హీరోయిన్ల డ్రెస్ సెన్స్పై చేసిన కామెంట్స్ పెను దుమారాన్ని రేపిన విషయం తెల్సిందే. శివాజీ వ్యాఖ్యలపై అనసూయ కూడా స్పందించారు. దీంతో శివాజీ మాట్లాడుతూ, 'త్వరలోనే మీ రుణం తీర్చుకునే అవకాశం నాకు కూడా రావాలని కోరుకుంటున్నా' అంటూ కామెంట్స్ చేశారు.
ఈ వ్యాఖ్యలపై అనసూయ కౌంటరిచ్చారు. 'చాలా సందర్భాల్లో చాలా దాటుకుని వచ్చాను. మీ సపోర్ట్ నాకు అక్కర్లేదు. నన్ను నేను ఎలా రక్షించుకోవాలో నాకు తెలుసు' అని శివాజీకి కౌంటర్ ఇచ్చారు.
కాగా, హీరోయిన్ల దుస్తులపై శివాజీ వ్యాఖ్యలు చేయడం తీవ్ర దుమారం రేపింది. దీనిపై సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా కామెంట్లు వెల్లువెత్తాయి. ఈ క్రమంలో బుధవారం శివాజీ ప్రెస్మీట్ పెట్టి, తన వ్యాఖ్యలకు వివరణ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తూ, తాను నటి అనసూయను ఏమీ అనలేదని ఆమె అనవసరంగా ఇందులోకి వచ్చారని అన్నారు. దీనిపై అనసూయ స్పందించారు. ఈ మేరకు సోషల్మీడియాలో వీడియోను పంచుకున్నారు.