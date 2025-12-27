నాలాంటి దుస్తులు వేసుకోవాలని ఎవరికీ చెప్పలేదు : అనసూయ
ఏ ఆడపిల్ల కూడా తనలాంటి దుస్తులు వేసుకోవాలని తాను ఎవరికీ చెప్పలేదని సినీ నటి అనసూయ అన్నారు. మహిళల వస్త్రధారణపై హీరో శివాజీ చేసిన వ్యాఖ్యలు పెను దుమారాన్ని రేపాయి. తెలంగాణ రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ కూడా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ముఖ్యంగా, పలువురు సినీ హీరోయిన్లు శివాజీ వ్యాఖ్యలను తప్పు పడుతున్నారు.
అయితే, మహిళల డ్రెస్ సెన్స్పై శివాజీ చేసిన వ్యాఖ్యలతో చెలరేగిన వివాదం కాస్త ఇపుడు శివాజీ వర్సెస్ అనసూయగా మారిపోయింది. ఈ నేపథ్యంలో అనసూయ స్పందించారు. ఈ అంశంపై తన అభిప్రాయాలను వక్రీకరిస్తూ జరుగుతున్న ప్రచారానికి ఫులస్టాఫ్ పెట్టాలనే ఉద్దేశంతో ఆమె వరుసగా సోషల్ మీడియా పోస్టులు పెట్టారు.
ఈ విషయం మీద నేను మరోసారి స్పష్టంగా మాట్లాడాలనిపించింది అంటూ మొదలుపెట్టిన అనసూయ.. తన మాటలను కావాలనే తప్పుదోవ పట్టించేలా ప్రచారం చేస్తున్న కొన్ని మీడియా సంస్థలపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్త చేశారు. బాధ్యతలేని కొన్ని మీడియా హౌస్లు, చేతిలో స్మార్ట్ ఫోన్లు పట్టుకుని ఇష్టమొచ్చినట్టు రాసే వ్యక్తులు కలిసి తన వ్యాఖ్యలను వక్రీకరిస్తున్నారంటూ మండిపడ్డారు.
పైగా, తాను ఎవరినీ తనలాంటి దుస్తులు వేసుకోవాలని చెప్పలేదు. తన వ్యక్తిగత ఎంపికలను ఎవరి మీదా రుద్దలేదు. కానీ, ప్రతి మహిళకు తాను నచ్చిన దుస్తులు ధరించే స్వేచ్ఛ ఉండాలి అనే మాటకు మాత్రం నేను కట్టుబడి వుంటాను అని అనసూయ స్పష్టం చేశారు. తన వాదనను పూర్తిగా వదిలివేసి దాన్ని వేరే అర్థాల్లో చూపించడం సమాజాన్ని తప్పుదోవ పట్టించడమేనని ఆమె చెప్పారు.