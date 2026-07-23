ఆ ఒక్క కారణంతో బిగ్ బాస్ అవకాశాన్ని వదులుకున్నా : సత్యశ్రీ
బుల్లితెరపై పాపులర్ కామెడీ షో జబర్దస్త్ ద్వారా గుర్తింపును సంపాదించుకున్న నటి సత్యశ్రీ. ముఖ్యంగా, చమ్మక్ చంద్ర టీమ్లో సుధీర్ఘకాలం ఆలరించిన ఆమె తనదైన కామెడీ టైమింగ్తో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుని మంచి క్రేజ్ సొంతం చేసుకుంది.
ఆ గుర్తింపుతోనే వెండితెరపైనా వరుస అవకాశాలు దక్కించుకుంటూ నటిగా ముందుకుసాగుతోంది. అయితే, గత కొంతకాలంగా ఆమె బుల్లితెర బిగ్గెస్ట్ రియాలిటీ షో బిగ్ బాస్లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వబోతోందంటూ నెట్టింట ప్రచారం జరుగుతున్న సంగతి తెల్సిందే.
తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న సత్యశ్రీ ఈ ప్రచారంపై స్పందిస్తూ అసలు నిజాలను వెల్లడించింది. తనకు బిగ్ బాస్ నిర్వాహకుల నుంచి పిలుపు వచ్చిన మాట నిజమేనని, బిగ్ బాస్ ఆఫర్ వచ్చిందని స్పష్టం చేసింది. అయితే, ఆ క్రేజీ అవకాశాన్ని తాను అంగీకరించలేదని చెప్పారు. తనపై కుటుంబ బాధ్యతలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని, ఇంటి బయట చూసుకోవాల్సిన పనులు చాలా ఉన్నాయని తెలిపింది.
అంతేకాకుండా, తన కుుటుంబ సభ్యులను వదిలి సుధీర్ఘకాలం దూరంగా ఉండటం తన వల్ల కాదని అందుకే బిగ్ బాస్ ఆఫర్ వదులుకోవాల్సి వచ్చిందని చెప్పుకొచ్చింది. ప్రస్తుతం ఆమె టీవీ షోలతో పాటు సినిమాల్లో నటిస్తూ తన కేరీర్ను బిజీగా గడిపేస్తోంది.