కోర్టు ఆదేశాలు పాటించండి... అభ్యంతరకర పోస్టులను తొలగించండి.. : అషు రెడ్డి
తన గురించి అభ్యంతరక వార్తలు, వీడియోలను ప్రచురించిన మీడియాకు సినీ నటి అషు రెడ్డి విజ్ఞప్తి చేశారు. కోర్టు ఆదేశాలను పాటించి తన గురించి రాసిన అన్ని రకాల కంటెంట్ను తొలగించాలని, లేనిపక్షంలో చట్టప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటానని ఆమె హెచ్చరించారు.
లండన్లో పని చేసే హైదరాబాద్ నగరానికి చెందిన ఎన్నారై టెక్కీ ధర్మేంద్రను ప్రేమ, పెళ్లి పేరుతో రూ.9.35 కోట్ల మేరకు మోసం చేసినట్టు అషురెడ్డిపై ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఇదే అంశంపై ధర్మేంద్ర తండ్రి హైదరాబాద్ సీసీఎస్ పోలీసులు ఒక లిఖిత పూర్వక ఫిర్యాదు ఇచ్చి, అన్ని రకాల ఆధారాలు సమర్పించారు.
దీంతో అషు రెడ్డి హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. తాజాగా ఈ కేసు విషయంలో మీడియాకు తెలంగాణ హైకోర్టు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఆమె గురించి అవమానకర, అవాస్తవ కథనాలను ప్రసారం చేయకూడదని హైకోర్టు మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
మీడియా సంస్థలు, కంటెంట్ క్రియేటర్లు, సోషల్ మీడియాలో అషు రెడ్డికి వ్యతిరేకంగా ఎలాంటి పరువు నష్టం కలిగించే అంశాలను ప్రచురించకూడదని కోర్టు స్పష్టంచేసింది. ఇప్పటికే అప్లోడ్ చేసిన వివాదాస్పద కంటెంట్ను తక్షణమే తొలగించాలని ఆదేశించింది. ఈ ఆదేశాలను ఉల్లంఘించే వారిపై కఠిన న్యాయపరమైన చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది.
దీంతో తనకు అనుకూలంగా హైకోర్టు జారీ చేసిన ఆదేశాలను గుర్తు చేస్తూ, అషురెడ్డి ఎక్స్ వేదికగా ఓ పోస్ట్ పెట్టారు. 'కోర్టు ఆదేశాలను గౌరవించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. నా ప్రైవసీకి భంగం కలిగించవద్దని మీడియాను, నెటిజన్లను కోరుతున్నాను. ఈ విషయం ప్రస్తుతం కోర్టు పరిధిలో ఉంది.
ఇప్పటికే నాపై ఎన్నో ఆరోపణలు చేశారు. ఆ అభ్యంతరకర పోస్టులను తొలగించాలని కొత్తవి ప్రచురించకుండా సహకరించగలరని ఆశిస్తున్నాను. నాకు సపోర్ట్ చేస్తున్న వారికి ధన్యవాదాలు. నిబంధనలు పాటించని వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు కొనసాగుతాయిటట' అని ఆమె పేర్కొన్నారు.