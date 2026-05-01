Written By ఠాగూర్

కోర్టు ఆదేశాలు పాటించండి... అభ్యంతరకర పోస్టులను తొలగించండి.. : అషు రెడ్డి

తన గురించి అభ్యంతరక వార్తలు, వీడియోలను ప్రచురించిన మీడియాకు సినీ నటి అషు రెడ్డి విజ్ఞప్తి చేశారు. కోర్టు ఆదేశాలను పాటించి తన గురించి రాసిన అన్ని రకాల కంటెంట్‌ను తొలగించాలని, లేనిపక్షంలో చట్టప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటానని ఆమె హెచ్చరించారు. 
 
లండన్‌లో పని చేసే హైదరాబాద్ నగరానికి చెందిన ఎన్నారై టెక్కీ ధర్మేంద్రను ప్రేమ, పెళ్లి పేరుతో రూ.9.35 కోట్ల మేరకు మోసం చేసినట్టు అషురెడ్డిపై ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఇదే అంశంపై ధర్మేంద్ర తండ్రి హైదరాబాద్ సీసీఎస్ పోలీసులు ఒక లిఖిత పూర్వక ఫిర్యాదు ఇచ్చి, అన్ని రకాల ఆధారాలు సమర్పించారు. 
 
దీంతో అషు రెడ్డి హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. తాజాగా ఈ కేసు విషయంలో మీడియాకు తెలంగాణ హైకోర్టు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఆమె గురించి అవమానకర, అవాస్తవ కథనాలను ప్రసారం చేయకూడదని హైకోర్టు మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
 
మీడియా సంస్థలు, కంటెంట్ క్రియేటర్లు, సోషల్ మీడియాలో అషు రెడ్డికి వ్యతిరేకంగా ఎలాంటి పరువు నష్టం కలిగించే అంశాలను ప్రచురించకూడదని కోర్టు స్పష్టంచేసింది. ఇప్పటికే అప్‌లోడ్ చేసిన వివాదాస్పద కంటెంట్‌ను తక్షణమే తొలగించాలని ఆదేశించింది. ఈ ఆదేశాలను ఉల్లంఘించే వారిపై కఠిన న్యాయపరమైన చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది.
 
దీంతో తనకు అనుకూలంగా హైకోర్టు జారీ చేసిన ఆదేశాలను గుర్తు చేస్తూ, అషురెడ్డి ఎక్స్ వేదికగా ఓ పోస్ట్ పెట్టారు. 'కోర్టు ఆదేశాలను గౌరవించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. నా ప్రైవసీకి భంగం కలిగించవద్దని మీడియాను, నెటిజన్లను కోరుతున్నాను. ఈ విషయం ప్రస్తుతం కోర్టు పరిధిలో ఉంది. 
 
ఇప్పటికే నాపై ఎన్నో ఆరోపణలు చేశారు. ఆ అభ్యంతరకర పోస్టులను తొలగించాలని కొత్తవి ప్రచురించకుండా సహకరించగలరని ఆశిస్తున్నాను. నాకు సపోర్ట్‌ చేస్తున్న వారికి ధన్యవాదాలు. నిబంధనలు పాటించని వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు కొనసాగుతాయిటట' అని ఆమె పేర్కొన్నారు.

ఉద్యోగం రాదన్న ఆవేదనతో అమెరికాలో తెలుగు టెక్కీ ఆత్మహత్యఅమెరికాలో కర్నూలుకు చెందిన యువకుడు ఒకరు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఉద్యోగం రాదన్న ఆందోళనతో ఈ విషాదకర నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. 26 యేళ్ల వయసులో ఎన్నో ఆశలతో ఉన్నత చదువుల కోసం విదేశాలకు వెళ్లిన యువకుడు ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకోవడం ప్రతి ఒక్కరినీ కలిచివేస్తోంది.

అస్సాం సీఎం భార్యపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు : పవన్ ఖేరాకు సుప్రీంకోర్టులో భారీ ఊరటఅస్సాం రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి హిమంత్ బిస్వా సతీమణి రిణికి భూయాన్ శర్మను ఉద్దేశించి కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత పవన్ ఖేరా చేసిన వ్యాఖ్యలు పెను దుమారాన్ని రేపాయి. భూయాన్ శర్మ చేసిన ఫిర్యాదు మేరకు గౌహతి పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. అయితే, అరెస్టు నుంచి తప్పించుకునేందుకు పవన్ ఖేరా ముందస్తు బెయిల్ కోసం కింది కోర్టులను ఆశ్రయించగా అక్కడ చుక్కెదురైంది. దీంతో ఆయన సుప్రీంకోర్టు మెట్లెక్కారు. అక్కడ పవన్ ఖేరాకు భారీ ఊరట లభించింది. ఆయనకు పలు షరతులతో ముందస్తు బెయిల్ మంజూరు చేసింది.

విపక్షంలో ఉండేది వైకాపా కాదు.. గొడ్డలి పార్టీ : సీఎం చంద్రబాబుఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో విపక్షంలో ఉండే పార్టీ వైకాపా కాదని గొడ్డలి పార్టీ అని ఏపీ ముఖ్యమంత్రి, టీడీపీ అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఆరోపించారు. కృష్ణా జిల్లా పమిడిముక్కలలో నిర్వహించిన పేదల సేవ అనే కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని ప్రసంగించారు. రాష్ట్రాభివృద్ధి కోసం రాత్రిపగలు కష్టపడుతున్నామని, పేదల రుణం తీర్చుకునేందుకు అహర్నిశలు శ్రమిస్తున్నామని తెలిపారు. ప్రజల సంతోషాన్ని చూసి.. కష్టాన్ని మరిచిపోతున్నట్లు చెప్పారు.

మిర్యాలగూడ రహదారిపై అతివేగంగా దూసుకొచ్చిన కారు, ఒకరు మృతి ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలురహదారులపై కొంతమంది వాహనదారులు మితిమీరిన వేగంతో ప్రయాణించి ప్రమాదాలకు కారణమవుతున్నారు. ఈ అతివేగం వల్ల జరిగే ప్రమాదాల వల్ల పలువురు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. మిర్యాలగూడ పట్టణంలో బుధవారం నాడు ఒక కారు అదుపు తప్పి పలు వాహనాలను ఢీకొన్న ఘటనలో 45 ఏళ్ల వ్యక్తి మృతి చెందగా, మరో ఇద్దరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఈ ప్రమాదం అద్దంకి-నార్కెట్‌పల్లి రహదారిపై జరిగింది. మృతుడు మిర్యాలగూడ మండలం, మైసమ్మకుంట తండాకు చెందిన మేఘావత్ మంగ్తా అని, అతను ఒక ప్రైవేట్ బ్యాంకులో సెక్యూరిటీ గార్డుగా పనిచేస్తూ తన కుటుంబానికి ఏకైక జీవనాధారంగా ఉన్నాడని స్థానికులు వెల్లడించారు.

అతి పిన్న వయసులో పాల్క్ జలసంధి ఈతగాడుగా రికార్డ్ సృష్టించిన ఇషాంక్ సింగ్సముద్రపుటలలతో అల్లకల్లోలంగా వుండే పాల్క్ జలసంధిని ఏడేళ్ల పిల్లవాడు ఈత కొట్టి దాటేసాడు. రాంచీలోని శ్యామలిలో ఉన్న జవహర్ విద్యా మందిర్ పాఠశాలలో 3వ తరగతి చదువుతున్న ఇషాంక్ సింగ్, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో చారిత్రాత్మక ఘనతను సాధించి, ప్రపంచ రికార్డును నెలకొల్పాడు. కేవలం 7 సంవత్సరాల వయస్సులోనే ఇషాంక్ సింగ్ ఏప్రిల్ 30న, శ్రీలంకలోని తలైమన్నార్ నుండి భారతదేశంలోని ధనుష్కోడి వరకు ఉన్న సుమారు 30 కిలోమీటర్ల సవాలుతో కూడిన పాల్క్ జలసంధిని విజయవంతంగా దాటాడు.

వేసవిలో సబ్జా గింజలు నీటిలో నానబెట్టి ఆ ద్రవాన్ని తాగితే ఫలితాలుసబ్జా గింజలు. ఈ సబ్జా గింజలు వేసవిలో ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి, ఎందుకంటే వాటికి చల్లబరిచే గుణాలు ఉంటాయి. అవి శరీర వేడిని తగ్గించడానికి మరియు కడుపును ఉపశమనం చేయడానికి సహాయపడతాయి. ఆయుర్వేద ఔషధాలలో ఈ గింజలు కీలకం. వీటిని తీసుకుంటుంటే ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు చాలా వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. సబ్జా గింజలు తీసుకుంటే అధిక రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్, ఒత్తిడి, టైప్ 2 మధుమేహం నుండి ఉపశమనాన్ని అందిస్తాయి. సబ్జా గింజల మిల్క్ షేక్ తాగితే చాలాసేపు కడుపు నిండిన అనుభూతి కలుగుతుంది. సబ్జా విత్తనాల్లో మల్టీవిటమిన్‌లతో పాటు క్యాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్, ఫాస్పరస్ వంటి పోషకాలు ఉంటాయి.

మొలకెత్తిన రాగులను ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటే?రాగులు. వీటిలో క్యాల్షయం పుష్కలంగా వుంటుంది. ఐతే మొలకెత్తిన రాగులను ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటే శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు అందుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. శరీరంలో ఇనుము శోషణకు మొలకెత్తిన రాగులు దోహదం చేస్తాయి. మెరుగైన జీర్ణక్రియ కోసం అధిక ఫైబర్ కంటెంట్ వీటి ద్వారా లభిస్తాయి. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. శరీరంలో కాల్షియం శోషణను పెంచడంలో పాత్ర వహిస్తుంది. గ్లూటెన్ రహిత ఆహారం కావాలంటే మొలకెత్తిన రాగులను తీసుకుంటుండాలి. మొలకెత్తిన రాగుల ఆహారం పాలిచ్చే తల్లుల్లో చనుబాలు వృద్ధి చెందేట్లు చేస్తుంది. అదనపు కిలోల బరువు తగ్గడానికి ప్రయత్నించేవారు మొలకెత్తిన రాగులను తినవచ్చు.

Leg Cramps, బీరకాయ తింటే కొందరికి పిక్కలు పడతాయి, ఎందుకు?కొందరికి బీరకాయలు పడవు అంటారు. ముఖ్యంగా బీరకాయ తిన్నప్పుడు పిక్కలు పట్టేయడం (Leg Cramps) అనేది అందరికీ జరిగే విషయం కాదు. కొంతమందిలో ఇది జరగడానికి కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా మన పెద్దలు చెప్పే చలవ చేయడం లేదా వాయువు అనే అంశాలు దీని వెనుక ఉన్నాయి. బీరకాయ శరీరానికి అమితమైన చలవ చేస్తుంది. ఆయుర్వేదం, ప్రకృతి వైద్యం ప్రకారం, శరీరం అతిగా చల్లబడినప్పుడు రక్త ప్రసరణలో వేగం తగ్గి, కండరాలు ముఖ్యంగా కాళ్ళ పిక్కలు బిగుసుకుపోయే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే బీరకాయలో నీటి శాతం చాలా ఎక్కువ. ఇది నేచురల్ డ్యూరెటిక్‌గా పనిచేస్తుంది.

వేసవిలో గోండ్ కతీరా చప్పరిస్తుంటే ఎంత మేలు చేస్తుందో తెలుసా?గోండ్ కతీరా. దీని గురించి చాలామందికి తెలియదు కానీ కొన్ని గ్రామాల్లో దీని వాడకం బాగానే చేస్తుంటారు. ప్రత్యేకించి వేసవిలో దీన్ని తింటుంటారు. ఈ గోండ్ కతీరా (Gond Katira), దీనినే తెలుగులో గోధుమ బంక అని కూడా అంటారు, ఇది ప్రకృతి ప్రసాదించిన అద్భుతమైన ఆరోగ్య సంపద. ముఖ్యంగా ఎండలు మండిపోయే వేసవి కాలంలో ఇది శరీరానికి ఒక నేచురల్ కూలర్‌లా పనిచేస్తుంది. దీనిలోని ప్రధాన ఆరోగ్య రహస్యాలు మరియు ఉపయోగాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. గోండ్ కతీరాలో అద్భుతమైన చల్లబరిచే గుణాలు ఉన్నాయి. ఎండ దెబ్బ (Heat Stroke) తగలకుండా ఇది కాపాడుతుంది.

శరీర కండరాలు పెంచే ఆహార పదార్థాలు ఇవేశరీర కండరాలను పెంచుకోవడానికి ఆహారం కీలక పాత్ర పోషిస్తుందనడంలో సందేహం లేదు. కండర ద్రవ్యరాశిని పెంచడానికి మీరు తినగలిగే ఎనిమిది కండరాలను పెంచే ఆహారాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కోడిగుడ్లు మాంసకృత్తుల నుండి పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉంటాయి, బి12, బి6, థయామిన్ విటమిన్ల శక్తివంతమైన మిశ్రమాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఇప్పటికే ఆహారంలో తగినంత కొవ్వును కలిగి ఉంటే, ప్రోటీన్ తీసుకోవడం పెంచడానికి అవసరమైతే చేపలు తినవచ్చు. బాదం పప్పులు, వాల్‌నట్‌లను మితంగా తింటుంటే కండరాలను నిర్మించడానికి అద్భుతమైన ఎంపిక. అమైనో ఆమ్లాలు కలిగిన సోయాబీన్స్ తింటుంటే కండరాలను పెంచుకునే అవకాశం వుంటుంది.
