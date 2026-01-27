పవన్ కళ్యాణ్ తీరు ఎందరికో స్ఫూర్తిదాయకం : నటి భూమిక
పవర్ స్టార్, ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ తీరు ఎంతో స్ఫూర్తిదాయకమని నటి భూమిక అన్నారు. తన కొత్త చిత్రం "యుపోరియా" ప్రచార కార్యక్రమాల్లో భాగంగా, ఆమె తాజాగా ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో అనేక విషయాలను వెల్లడించారు. ముఖ్యంగా పవన్ కళ్యాణ్తో మాట్లాడుతూ, 'ఖుషి' సినిమాలో పవన్ కళ్యాణ్తో కలిసి పని చేసిన రోజులు ఇంకా గుర్తున్నాయని చెప్పారు.
ఒక నటుడుగా ప్రయాణం మొదలుపెట్టి, ప్రజాసేవ వైపు అడుగులు వేసి, ఇపుడు రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ఎదిగిన ఆయన తీరు ఎందరికో స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తుందన్నారు. ఆయన పడిన కష్టానికి, నిబద్ధతకు ఈ విజయం ఒక నిదర్శనమన్నారు. ఆయన సాధించిన ఈ స్థాయి ఎంతో మంది యువతకు ఆదర్శం అని అన్నారు.
అలాగే, పవన్ కళ్యాణ్కు భగవంతుడి ఆశీస్సులు ఎల్లపుడూ ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నారు. ఆయన ప్రజలకు మరింత గొప్ప సేవ చేయాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను అని భూమిక పేర్కొన్నారు. ఒక నటుడుగా అసాధారణమైన స్టార్ డబ్ చూసి, ఆ తర్వాత రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించి, అనేక సవాళ్లను ఎదుర్కొని ఇపుడు ఒక రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టడం నిజంగా అభినందనీయం అని అన్నారు. కాగా, పవన్ గురించి భూమిక చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి.